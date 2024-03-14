只要699元起的台北燒肉吃到飽店家【烤必勝日式燒肉 】出一張嘴公館店，就在捷運公館站四號出口旁，交通地理位置方便、用餐空間寬敞舒適，是公館約會聚餐好選擇！

好久沒有吃燒肉吃到飽了，前幾次都是選擇單點燒肉的店家，吃得很不過癮，這回就帶著孩子來烤必勝日式燒肉大快朵頤，大口吃肉的感覺太幸福，自助吧豐富的冰淇淋更是完美的結尾！

烤必勝日式燒肉 ❙ 台北燒肉吃到飽699元起，公館燒肉吃到飽、公館站四號出口旁!

烤必勝日式燒肉目前除了我們造訪的台北公館店外還有台北南京店及台中公益店，市民店已經沒有營業了

公館站四號出口一旁就是烤必勝日式燒肉入口，搭捷運或公車來都很方便，吃飽飽還可以逛逛熱鬧的公館商圈

ADD:北市中正區羅斯福路四段44號2樓

TEL:02 2367 7770

營業時間:12:00-23:00

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店內空間寬敞，桌位數多，提供很多大桌，特別適合聚餐

還有很多適合拍照打卡的標語，可以盡情拍照

烤必勝日式燒肉收費方式：

吃到飽方案有699元（限平日中午12-15點進場）、799元及999元（以上另加10%服務費）

兒童100公分以下不收費、100-130公分兒童價300元、130公分以上以成人價錢計算

用餐限時120分鐘，點餐時間80分鐘，用餐時間以第1位入場者計算，同組顧客皆須以相同價格消費

年滿70歲以上不論任何方案享敬老價699元（須出示身分證明），當月壽星另享生日禮乙份

平日中午有提供午間套餐，雙主菜＋小菜，白飯、湯及飲料無限供應只要$250元起

自助區的飲料有可樂、雪碧、蘋果汁、決明子茶、冬瓜檸檬茶、奶茶、檸檬茶及氣泡水等

通常來吃燒肉我都是配汽水類，特別過癮

加價69元即可享生啤無限暢飲，大口吃燒肉大口喝酒更過癮！

生啤喝起來順口不澀

（開車請勿喝酒、未成年請勿飲酒）

一旁還有燒肉沾醬、白飯及一鍋滷肉，這鍋滷肉真的很厲害，看到忍不住就會想來一碗控肉飯

香噴噴的控肉還有滷豆干，原本想說不要吃要把胃空給燒肉，但根本把持不住，太香太誘人了

話說外面店家光是這樣一塊控肉就要好幾十元了

烤必勝日式燒肉的冰淇淋也很厲害，有泰國明果、紐西蘭泰利斯、瑞士莫凡彼及卡比索俄羅斯等四種品牌，提供的冰淇淋口味豐富，最後一定要留點胃空間給冰淇淋

QRcode點餐，沒有限制單次點餐數量，上菜速度也快，沒多久時間我們點的就全送上了，滿滿一桌

在此也要提醒大家，一次不要點過量，吃完再點

菜單上除了燒烤類，還有各式熱湯可以點，我們點了一碗四川麻辣牛肉湯意外的好喝耶，香麻夠味，不會辣過頭，喝起來順口過癮，料也很實在，完全不輸給麻辣專賣店家

和牛小米龍

和牛要999元的菜單才有，久久沒吃燒肉吃到飽的我們直上999元，光吃和牛就值得了！

和牛油花美、口感軟嫩，忍不住加點了好幾次！

和牛多點幾次就回本了（呵）

魔力嫩牛肩

嫩牛肩就是我們常說的板腱，肉片中間有一條透明的嫩筋，吃起來嫩中帶Q

雪花霜降牛

油花比例較多的霜降牛我個人還蠻喜歡，油香嫩口

上選牛舌

牛舌切得厚實大片，光看就滿足，每次吃燒肉兒子必點的就是牛舌，這次可以無上限的吃真是過癮

牛舌有配蔥鹽，吃起來更美味且不膩

伊比利豬梅花

油花很美的伊比利豬梅花口感要比一般豬肉更為嫩口，也沒有肉腥味

PR美國沙朗

帶有厚度的Prime等級沙朗吃起來有明顯的牛肉香氣，肉質鮮甜軟嫩

照燒牛五花

五花的油脂較多，口感豐潤多汁、風味濃厚

厚切牛排、和牛漢堡排、特選牛橫膈膜

來烤必勝可以牛排吃過癮，光是在夜市一片牛排就要百元以上，能夠無限吃超划算

使用和牛製作的和牛漢堡排可以嚐到豐富鮮香的油脂與紮實多汁的口感，一口咬下大呼過癮

牛橫膈膜有醃漬過，口感帶彈性易咬，味道濃郁

美國帶骨牛小排

很大一片的帶骨牛小排光看就好滿足，燒烤時肉香四溢，鮮軟中帶有嚼勁的口感，肉汁香濃

極品骰子菲力

切成一口大小的骰子菲力很適合小朋友入口，事先有淋醬及撒上椒鹽，燒烤後可直接吃

浩克小雞排、日式小腰肌、雪花豬頸肉、香蒜雞心、照燒豬五花、香滷大腸

浩克指的是肉品有用羅勒青醬醃過，因外觀呈現綠色故取名為浩克

小腰肌是豬腰內肉，豬頸肉Q脆有彈性，照燒豬五花是鹹中帶甜的滋味

香蒜雞心及香滷大腸調味都很不錯，烤後不需要沾醬直接入口就很夠味

醃蘿蔔、韓式泡菜

吃燒肉少不了的好搭檔，去油解膩必點小菜

包肉生菜

大口吃肉菜也不可或缺，搭配生菜入口不僅好吃也不膩口

香烤鯖魚

鯖魚刺少肉多，烤到焦香沾點胡椒入口大人小孩都吃得津津有味

懶人愛吃蝦

很多人喜歡吃蝦但不愛剝蝦，烤必勝日式燒肉的蝦子上桌前已經去殼，烤時可以依照習慣將蝦頭去掉，烤後直接入口更方便，鮮甜彈牙的口感

柚香沙拉

大口吃肉後我們點了沙拉來綜合一下味蕾，新鮮清脆

櫛瓜

切成薄片的櫛瓜烤後撒點胡椒就很美味，個人很喜歡

一口酥

一口咬下乳酪爆出、外酥內軟，乳香四溢特別好吃

日式麻吉

喜歡軟糯口感的我吃燒烤必點麻糬，燒烤後沾點煉乳及花生粉超對味

最後一定要來幾球冰淇淋，烤必勝的冰淇淋有四種知名品牌多種口味，胃容量夠大的話可以多吃幾種口味，會很滿足！

公館燒肉吃到飽可以來烤必勝日式燒肉，點餐沒有限制，上菜速度也快，不用怕兩個小時不夠吃！

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