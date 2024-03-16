宜蘭羅東車站附近必吃高人氣餐廳天牛私廚牛排，主打不用沾醬的牛排，使用原肉肉塊，最簡單的美味更能品嘗到食材原始的香氣。附贈的螺旋脆皮濃湯層次分明超級美味！麵有油麵和手工蕾絲麵可以選擇，還有附餐後甜點、玫瑰蘋果醋，CP值真的高啊！尤其是店家自製的黃金辣醬更是神來一筆，不論沾肉還是拌麵都好吃耶

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環境介紹

▼天牛私廚牛排就位在羅東車站附近走路五分鐘，開車來的話附近也有兩個停車場，交通方便！

▼今天是平日中午來用餐，沒想到竟然依舊是高朋滿座、座無虛席！看這人潮就知道這家店一定不簡單

▼還有吧台區，自己獨自一人來用餐也不用怕尷尬XD

▼內用空間相當寬敞明亮，一大片的落地窗採光通透相當好

▼自助吧台區除了水之外還有古早味紅茶可以自行取用

餐點介紹

▼所有主餐都含螺旋脆皮濃湯、麵、蛋、餐後甜點、玫瑰蘋果醋，CP值真的高啊！麵有油麵和手工蕾絲麵可以選擇～而且也能換地瓜、花椰菜、蛋。用經濟實惠的價格，輕鬆升級享受海陸大餐、或是肉肉雙拼！

開胃菜

▼芭樂刨成絲口感特別好，搭配蜂蜜柚子醬，酸甜清爽的味道非常開胃

螺旋脆皮濃湯

▼這個太好喝啦～為了它我會想再回訪！最外層是螺旋酥皮，壓進湯頭中一層層的層次分明，相當有層次感。

▼玉米濃湯溫潤香甜又美味，而且勾芡不會很重非常剛好，喝起來沒有負擔我很愛。螺旋酥皮吸飽湯汁後簡直太好喝

香煎鮮嫩透抽 $450+雞排 $120

▼一端上桌吱吱作響的烤盤，光聽這ASMR就讓人開胃。而且份量都很大超滿足，真的是視覺、聽覺饗宴XD

▼雞排外皮先煎過後，金黃焦脆更增添了香氣，切開裡頭的肉質軟嫩鮮口又厚實。

▼整支透抽有夠浮誇～非常新鮮Q彈。表面有刷上薄薄一層店家的秘製醬汁，不用沾醬就充滿了清甜的海味

▼太陽蛋劃破流出來的畫面真的超級誘人啦～

安格斯肋眼牛排 $690

▼安格斯肋眼牛排則是屬於油花較豐富的部位，油花融合在肉品裡，口感油脂和嫩度平衡。我選五分熟，不過因為我拍照了一下有點變成七分熟了XD

▼牛排足足11oz，根本是比手掌還大啦超級浮誇！份量足夠吃起來相當有飽足感

▼口感軟嫩中又帶點嚼勁，剛好的油脂吃起不膩、且筋也不多

▼牛排單吃就很美味，沾點淡淡的鹽巴提味就很好吃，可以感受到原始的牛肉香～完全不需要多餘的醬料做搭配，跟一般的平價牛排店肉質真的有天壤之別啊！也難怪生意一直都很好

▼搭配店家自製的黃金辣醬也是神來一筆～大家一定要試試看

▼味道香氣十足帶點酸香，辣度低不會噴火請放心😻吃的喜歡的話也可以買一罐帶回家！不論沾什麼都很得味，簡直下飯神器。搭配炒菜也很適合

▼肉品沾黃金辣醬也不會被搶味，就是最佳配角！拌入麵條中也非常對味。

▼牛排店當然也有最經典的兩款沾醬：黑胡椒和蘑菇醬～搭配麵條吃也很不錯喔！

【升級C餐+$159】

飲品任選+生食級干貝+OREO榛巧冰淇淋

▼看這側面的厚度就知道這生食級干貝真的很大一顆相當有誠意！表面煎到金黃，依舊保有干貝的水潤感。咬下去新鮮彈牙又多汁～天啊好想再來一顆啊

▼OREO榛巧冰淇淋外觀擺盤也是可可愛愛！絕對沒有人可以抗拒得了OREO啊！！肯定要加購來一盤

▼冰涼爽口的香草冰淇淋撒上滿滿的OREO碎粒增添口感～

▼附送的飯後甜點一季會換一次，這次到訪吃到的是提拉米蘇蛋糕，甜而不膩、小小一塊讓人意猶未盡

▼玫瑰蘋果醋也是附送的。玫瑰和蘋果的香甜搭配醋飲的微酸爽感，一口shot掉真的非常清爽解膩

盛夏光年(左)

一醋即發 3%調酒 (右)

▼兩款都是漂亮吸睛的漸層色，除了多款無酒精飲品之外，這裡竟然還有調酒耶！吃排餐當然是要搭配調酒享受微醺呀～

▼兩款喝起來都是屬於清爽的飲品，喝起來滿解膩的～

菜單

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資訊＆其他

IG：@heavenkitchen6

地址：宜蘭縣羅東鎮陽明路6號

營業時間： 11:00-21:30

電話：(03)955-6652

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