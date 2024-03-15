▲《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》 與 愛家天使纖蔬料理的故事。

▲平常都加超市購買季節蔬果，青菜要有機的，豆類🫘玉米要非基因的，水果來源有合格編碼認證……食材的採購是現代人的食安一大考驗。

▲ 而我一向都是採用橄欖好油，照顧家人的健康，以下是我分享，我家料理油品的日常：

▲這天收到網購宅配的包裹，不用出門，頂級好油《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》 就宅配運送到家了。

▲一向注重養生，對於食材品質，特別要求的我，前天收到網購宅配的《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》，經過這幾天的菜餚料理體驗，它的優質，讓我想把我這次購買的養生油品廚藝，分享來給注重生活品質的朋友們，吃好油保健家人，食在安心及健康，也是愛自己及愛家人的一種表現。

▲全球有95%的橄欖果實都產自地中海地區，西班牙是主要的橄欖油生產國之一，《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》 就是來自西班牙。

▲一盤淋了《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》 的燙青菜、一個水煮蛋、一個蘋果、一杯研磨黑咖啡、開啟我美好假日的早晨時光。

▲我家餐桌上的家常沙拉： 「愛家天使纖蔬料理」



▲ 一盤有蘋果、蕃茄、玉米、彩椒🫑等時蔬，以及杏仁、腰果、黑豆🫘、南瓜子、葡萄乾等核果的「愛家天使纖蔬料理」；營養豐富健康的食材，當然也要加入優質的《油豐-100%特級冷壓初榨天使橄欖油》，照顧全家人的健康。

▲ 一大盅的「愛家天使纖蔬料理」淋上優質的《油豐-100%特級冷壓初榨天使橄欖油》。

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▲愛家天使纖蔬料理：100%特級冷壓初榨天使橄欖油，綠盈香氣的油脂，活化了核果的生命，柔化了蔬果纖維，更保存食材原汁原味健康鮮甜的呈現，美味可口就這麼簡單。

▲我家的愛家天使纖蔬料理，沙拉食譜多元化的食材營養，淋上《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》永遠不膩又美味。

▲忙碌職業婦女的最愛：在燙青菜上，淋上 《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》 ，健康美味、營養豐富簡單上桌。

​▲這十幾年來，我都是用健康炒菜法，照顧家人的健康。



▲我的健康炒菜法：炒菜鍋用少許水煮開熱水，加入青菜及蒜末煮熟，轉小火再加橄欖油，稍微拌勻就起鍋，簡單方便，最主要是很健康。

▲這瓶 《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》，炒出的青菜，油綠新鮮色潭，橄欖油的香草香醇可口，營養美味，讓人很滿意。

▲全球有95%的橄欖果實都產自地中海地區；主要的橄欖油生產國包含西班牙、希臘和義大利，《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》橄欖來自西班牙的自然林園，150年的橄欖樹齡，嚴格控制採果，以及冷壓方式製程，獨特的清香口感，兼有橄欖果甜味草香與微辛辣感，濃郁金黃通透色澤，油質沈穩，獲得『PDO“Sierra de Cazorla』。

▲《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》的發煙點：220℃ ～ 240℃，不僅適用於冷淋， 各種中式煎煮炒炸等料理皆可安心使用，是品質優良等級標準要求最嚴謹、最頂尖等級的油品，所以它也是可以純粹用喝的​。



▲這世代外食讓人不安心，在家用這瓶《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》 料理，不只食在安心，更是健康美。



▲挑選適合自己的橄欖油，開始健康烹飪的料理生活吧，《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》濃醇香的營養美味見證，是我心目中最優良品質的橄欖油，​它可以直接生飲，家中拌麵、炒菜、燉煮、涼拌皆宜，推薦給愛家的您們。

《油豐100%特級冷壓初榨天使橄欖油》購買連結： 【油豐】 100% 特級冷壓初榨天使橄欖油 250ml 油豐 Oil Full 商城

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。