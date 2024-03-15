台北溫體牛肉火鍋 | 宣牛溫體牛肉火鍋光復店 台南/金門當天新鮮直送溫體牛肉 必點銷魂美味牛肉熱炒

不用跑台南，台北也吃得到台南/金門直送的溫體牛肉火鍋了！宣牛溫體牛肉火鍋位於復興北路，深受台北饕客的歡迎，三年後在國父紀念館附近開了光復店。與安平名店「阿財牛肉湯」聯名合作，湯頭以大量牛骨和蔬果長時間熬煮，喝起來鮮甜且濃郁！除了溫體牛肉之外，還有必點各式銷魂的牛肉熱炒料理，

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台北溫體牛肉火鍋 | 宣牛溫體牛肉火鍋

宣牛溫體牛肉火鍋是台北知名的溫體牛肉火鍋店，採肉台南及金門當天的溫體牛肉，在開業三年多以來，深受饕客的喜愛，近期在國父紀念館附近展開2店，開了光復店。

來到宣牛溫體牛肉火鍋，可搭乘捷運到國父紀念館站，由2號出口步行3分鐘即可抵達。若是開車來，可停僑安地下停車場。

國父紀念館美食 宣牛溫體牛肉火鍋光復店

宣牛溫體牛肉火鍋平日的營業時間是下午3點半到晚上10點半，但週六、週日會加開中午場，營業時間是12:00~14:30。

這天週日我們12點一抵達，沒想到許多饕客早已入座，並熟門熟路地點餐了！

宣牛溫體牛肉火鍋光復店 內用須知

每人低消為500元起(孩童90公分以上須低消)。

用餐時間限時1.5小時。

包廂低消為8000元。

自備酒水酌水開瓶費500元，每增加乙瓶酌收100元)

這天我們正好八個人，被安排這個座位區。以溫潤木質搭配沈穩石材牆面，環境設計得很有質感。

宣牛溫體牛肉火鍋 現切溫體牛

採用台南當天溫體牛，堅持匠人精神的手工現切牛肉，採用半開放式的工作空間，讓客人可以親眼見到處理牛肉的過程。而因為每天送達的溫體牛部位不一定，所以每次吃到的部位也不盡相同。因為只有週六、日才有提供午餐，所以只有週末的午餐時段，是來自金門的溫體牛，而週二~週日的晚餐時段，都是台南的溫體牛。

溫體牛產地與供應時刻

金門溫體牛：星期五、六，午餐時段

台南溫體牛：星期二～日，晚餐時段

我們這天是週日中午來訪，因此吃到的是就是來自金門的溫體牛。

依照不同的部位分切，每一盤都是新鮮現切的粉嫰。

宣牛溫體牛肉火鍋 沾醬秘訣

為了宣傳台南牛肉湯，宣牛溫體牛肉火鍋特地與安平阿財牛肉湯聯名合作，連醬料檯也有「台南沾醬秘訣」。

這一天依著沾醬建議，自己以醬油+洋蔥+特製辣椒醬，然後再以蔥花點綴，成了自己最喜愛的醬。

宣牛溫體牛肉火鍋光復店 菜單 Menu 價目表

宣牛溫體牛肉火鍋有2人、3人及4人的套餐選擇，從鍋底、溫體牛、熱炒、火鍋配料到白飯，都有不同組合的搭配。大概均消1000/人，就可以吃很飽。

溫體牛肉火鍋可以搭配的配料，選擇也很多。

這些銷魂的美味熱炒，都是以牛肉為發想，許多都是我們常吃的家常料理。

完整菜單請上：https://www.xuanbeef2021.com/menu.html

光復店線上訂位：https://lin.ee/5JPTaqY

宣牛溫體牛肉火鍋 餐點介紹

這天是吃春酒的概念，因此我們點了一整桌子的餐點。

宣牛溫體牛肉火鍋 牛腩湯底 $450

一般點雙人以上套餐，附的湯底就是牛腩湯。+$300，可升級牛尾湯。

湯底內已經有一些蔬菜，像是高山高麗菜、蕃茄、白蘿蔔、芹菜以及水果玉米，還有不少塊的牛腩，口感相當Q彈。湯頭上還有些紅棗。因為加了大量牛骨及多種蔬果熬煮，所以入口鮮甜超好喝！雖說是與「阿財牛肉湯」聯名合作，但感覺不偌台南印象中那麼甜。

宣牛溫體牛肉火鍋 現切溫體牛肉

因為是當天新鮮溫體牛直送，每天來的部位不一定相同，會由店家幫客人搭配。

這天依照油脂部位的不同，我們吃到的分別是牛小排、橫隔膜、肝連肉。

溫體牛就是未經過冷藏的牛肉，直接從產地直送，切成薄片後更容易涮燙。

以網勺放入少許的溫體牛肉。

溫體牛的色澤就是比冷凍肉來得美，也更加地令人垂涎！

溫體牛真的只要燙個幾秒就好，當肉質變成粉嫰的顏色就可以了喔！

這天我們嚐到的是金門酒糟牛，金門牛以製高梁酒剩下的酒糟餵養，肉質軟嫩有彈性還帶一點酸香，真的很好吃喔！

宣牛溫體牛肉火鍋 火鍋料

吃牛肉火鍋，當然還是得加一些火鍋配料才有樂趣！

宣牛溫體牛肉火鍋 必點魚冊

這天我們點了綜合丸類及綜合餃類，丸類有牛肉丸及花枝丸。餃類有蛋餃、魚餃及魚冊。

其中魚冊的外皮由魚漿製成，內餡包著清爽的芹菜與碎肉。捲起後樣子像是古代的書卷，故取名為「魚冊」，這個來自以台南的獨特美味，值得大家來嘗鮮！另外牛肉丸是100%台灣牛肉，Q彈多汁，花枝丸也很真材實料，吃得到花枝本人。

宣牛溫體牛肉火鍋 手工芋頭丸 $160

這芋頭丸一咬下去就是滿滿的芋頭泥，香氣四溢，讓現場幾個芋頭控，立馬又追加了一盤。

宣牛溫體牛肉火鍋 豆皮 $98

澎鬆乾爽的豆皮，吸滿了整個牛肉湯底的精華，瞬間被掃盤。

宣牛溫體牛肉火鍋 時令蔬菜 $98

牛骨及蔬果的湯底，川燙蔬菜最合適了！

把食材放入鍋中，整個食慾被勾出來，忍不住食指大動啊！

這個芋頭丸真的太好吃了！

宣牛溫體牛肉火鍋 綜合牛雜$300

牛肝、牛百葉、牛心，富含蛋白質，營養價值超高。其中牛肝及牛心只要煮5秒，另外牛百葉的味道比較重，建議最後再煮，大概煮個10秒即可取出。

宣牛溫體牛肉火鍋 燉肉三兄弟

包含了鳳凰筋、嘴邊肉、骨邊肉，豐富膠質增添吃肉口感，特別是鳳凰筋，有Q勁也有肉感，特別符合自己的喜好。

宣牛溫體牛肉火鍋 牛肉燥飯 $39

若是套餐中的白飯，只要加價10元就可以升級牛肉燥飯。雖然是比較瘦的肉燥，但香氣十足，且可以吃出不是隨便的肉渣，不油不膩好涮嘴，平常不太吃飯的艾方妮，竟然一個人嗑完一碗飯。

宣牛溫體牛肉火鍋 芥蘭牛肉 $250元

這芥蘭牛肉可說是經典菜色，芥蘭及牛肉都炒得很好，剛好這一盤就放在艾方妮前面，自己好像不小心吃掉了半盤XDD

宣牛溫體牛肉火鍋 青龍椒牛肉 $250​

清脆爽口的青龍椒​，一點都不辣，吃來相當開胃。

宣牛溫體牛肉火鍋蒜頭牛肉 $280

新鮮蒜頭大火炒溫體牛，整顆蒜頭煮到像是馬鈴薯一樣綿密了！蒜香可口與軟嫩牛肉完美結合。

宣牛溫體牛肉火鍋 香菜辣牛肉 $320

鮮嫩溫體牛拌炒獨特醬汁，酸酸辣辣地好過癮！尤其喜愛香菜的人，千萬別錯過了！

宣牛溫體牛肉火鍋 香蒜滷牛腱

充滿蒜香的滷牛腱，加上了蔥花、香菜及花生，充滿豐富的層次，色香味俱全！

宣牛溫體牛肉火鍋 牙籤牛肉 $380

香辣入味的串串牛肉條，搭配宮保辣椒，整個紅通通地超誘人，入口是小辣口感，不太吃辣的友人也能接受。

宣牛溫體牛肉火鍋 蔥鹽牛舌 $320

一般在燒肉店才會吃到的牛舌，熟度恰到好處，搭配鹽蔥，軟嫰又有彈性。

宣牛溫體牛肉火鍋 川味水煮牛

採用夠味的花椒粒及乾辣椒熬煮的湯頭，嗜辣者簡直眼睛一亮啊！

軟嫩溫體牛吸滿湯汁，香麻口感後勁十足，對於愛辣的友人，是連底下的豆芽菜都不想放過。

宣牛溫體牛肉火鍋 飲品介紹

蘋果酵醋 $98、原萃綠茶 $ 100、烏梅汁 $120、白桃酵醋 $98

其中原萃綠茶無糖，好解油膩。其他三款飲品，都是酸酸甜甜的，搭配鍋物超合適。

這天在宣牛溫體牛肉火鍋吃到溫體牛肉火鍋，牛肉湯底真的是鮮甜濃香，還有各式各樣的牛肉熱炒，整個餐期吃下來，真的超爽快的！推薦給也愛牛肉的朋友們！

宣牛溫體牛肉火鍋光復店 店家資訊

官網：https://www.xuanbeef2021.com/

粉絲頁：宣牛 溫體牛肉火鍋

光復店線上訂位：https://lin.ee/5JPTaqY

地址：台北市大安區光復南路290巷5號

電話：02-2775-3232

營業時間：週二~週五15:30~23:30；週六、日12:00~14:30；15:30~23:30

星期一公休