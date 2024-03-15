位在忠義路上靠近百年鴨母寮市場附近。

近年來物價飛漲程度令人感動痛苦，庶民日常生活總離不開「便當」兩個字，每個雞腿便當已從85元調漲至破百元，小高在網路發現這間超佛心的便當店，在忠義路已經開好幾年店名就叫「上欣快餐」，小高今天利用午餐時間專程前去購買，來到店面生意很好但不至於大排長龍，這裡點餐很簡單就分雙主菜或是單主菜區分，遠遠眺望還可以選擇4樣想吃的配菜，品嚐覺得不錯吃定價很佛心，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

來到店面記得先依序排隊來點餐和結帳。

店面上方有便當菜單供顧客點餐參考， 因定價只有三種區分才沒標價。

牆面上貼著菜單跟注意事項供客人依據，菜單主要分雙主菜便當80元跟單主菜55元，至於雞腿+雞腿雙主菜定價是85元。

雖然是平價快餐店環境很整潔舒服，還有裝置液晶電視供客人觀看。

這裡還有供應熱湯給顧客自取享用。

直接告訴遠處的老闆選擇4樣配菜。

再告訴前面服務員要雙主菜還是單主菜，直接結帳順便拿取便當。

料理台裡大概有花枝排、炸雞腿、雞排、烤雞腿、排骨、扣肉、魚排、魚肚及滷軟骨等，主菜選擇性很多品質頗有水準。

雙主菜便當80元跟單主菜55元，至於雞腿+雞腿雙主菜定價是85元。

魯雞腿單主菜便當55元。

這便當四樣配菜口味偏爽口還不錯吃 。

這滷雞腿是屬於棒棒腿的部位，雞腿很入味軟嫩真好吃 。

這是雙主菜便當80元。

這雙主菜小高選擇炸豬排跟滷軟骨。

這便當白飯份量也很多能讓成人吃飽飽。

炸排骨切得比較薄很入味紮實好吃 。

這軟骨肉滷到軟爛鹹香軟還不錯吃 ，只是軟骨肉質有點柴會塞牙縫而已。

這是雙主菜（雞腿+雞腿）85元。

這爽主菜（雞腿＋雞腿）可以任您挑選來搭配，可以選擇炸雞腿＋炸雞腿，也可以選擇滷雞腿＋滷雞腿.........。

炸雞腿表皮酥脆很軟Ｑ還不錯吃 。

這滷雞腿是屬於棒棒腿的部位，雞腿很入味軟嫩真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「上欣快餐」用餐空間很復古舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：上欣快餐

地址：704台南市北區忠義路三段59號

營業時間：10:00–13:00 （週日公休）

電話： 06-226-2692

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com