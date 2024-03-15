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台南市北區吃。台南市｜北區。「上欣快餐」台南最佛心的雙主菜便當（炸雞腿+魯雞腿任您隨意搭）只要85元，單主菜便當

2024-03-15 13:35:11 樂天小高&樂天人生 人氣：181
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2380篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：上欣快餐
place台南市北區忠義路三段59號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在忠義路上靠近百年鴨母寮市場附近。

近年來物價飛漲程度令人感動痛苦，庶民日常生活總離不開「便當」兩個字，每個雞腿便當已從85元調漲至破百元，小高在網路發現這間超佛心的便當店，在忠義路已經開好幾年店名就叫「上欣快餐」，小高今天利用午餐時間專程前去購買，來到店面生意很好但不至於大排長龍，這裡點餐很簡單就分雙主菜或是單主菜區分，遠遠眺望還可以選擇4樣想吃的配菜，品嚐覺得不錯吃定價很佛心，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

來到店面記得先依序排隊來點餐和結帳。 

店面上方有便當菜單供顧客點餐參考， 因定價只有三種區分才沒標價。

 

牆面上貼著菜單跟注意事項供客人依據，菜單主要分雙主菜便當80元跟單主菜55元，至於雞腿+雞腿雙主菜定價是85元。 

雖然是平價快餐店環境很整潔舒服，還有裝置液晶電視供客人觀看。

這裡還有供應熱湯給顧客自取享用。 

直接告訴遠處的老闆選擇4樣配菜。

再告訴前面服務員要雙主菜還是單主菜，直接結帳順便拿取便當。 

料理台裡大概有花枝排、炸雞腿、雞排、烤雞腿、排骨、扣肉、魚排、魚肚及滷軟骨等，主菜選擇性很多品質頗有水準。  

雙主菜便當80元跟單主菜55元，至於雞腿+雞腿雙主菜定價是85元。  

魯雞腿單主菜便當55元。

這便當四樣配菜口味偏爽口還不錯吃。 

這滷雞腿是屬於棒棒腿的部位，雞腿很入味軟嫩真好吃

這是雙主菜便當80元。 

這雙主菜小高選擇炸豬排跟滷軟骨。 

這便當白飯份量也很多能讓成人吃飽飽。

炸排骨切得比較薄很入味紮實好吃

這軟骨肉滷到軟爛鹹香軟還不錯吃，只是軟骨肉質有點柴會塞牙縫而已。

這是雙主菜（雞腿+雞腿）85元。 

這爽主菜（雞腿＋雞腿）可以任您挑選來搭配，可以選擇炸雞腿＋炸雞腿，也可以選擇滷雞腿＋滷雞腿.........。

炸雞腿表皮酥脆很軟Ｑ還不錯吃

這滷雞腿是屬於棒棒腿的部位，雞腿很入味軟嫩真好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「上欣快餐」用餐空間很復古舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：上欣快餐

地址：704台南市北區忠義路三段59號 

營業時間：10:00–13:00 （週日公休）

電話： 06-226-2692

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

 
 
 
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