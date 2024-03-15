這是位於鳳山大明路上的 河南信陽烤爐雞蛋灌餅，南部高雄首間，下午1:50開始拿號碼牌，大約時間還沒到，就一堆人已經來排隊了。

我家弟弟更是在IG首頁上面看到後，一直跟我說很想嘗鮮看看。

建議1:45前來排隊拿號碼牌，過了2點後就等到下午5點，現場是否還有多餘的餅皮可以製作??

如果號碼牌發完會貼告示出來，以及拿的號碼牌大約幾點過來取餐，超時10分鐘自動取消，現場是下午5點開始。

只限定招牌雙蛋灌餅，一人限定3份，不接受電話預約，每天供應數量有限。

招牌雙蛋灌餅一份60，都有附雞蛋+生菜+秘製醬[內含蠶豆]，如需加料要另外付費，最佳嘗鮮期限:前20分鐘。

每一份煎餅都是老闆娘親自製作，都是純手工的餅皮，每一塊厚度都大約1MM。

煎完的餅皮會再放進烤箱烤到酥脆，不同於以往吃到的蔥油餅或是蛋餅做法，感覺好特別，即使煎餅的油下很多，但是進烤箱後的餅皮都被烤箱溫度蒸發掉。

如果不喜歡吃辣的朋友可以選擇不加辣椒油，但是我吃起來是覺得帶點微辣而已，因為生菜和抹在裡面的辣醬混在一起吃，辣味沒那麼重，不加反而比較沒有味道。

點餐到加料很快速，不用10分鐘。

可以看到蛋餅皮的酥脆度，餅皮上面的油質也被揮發掉，不愛吃太油又外酥內軟的餅皮推薦來嘗鮮看看，而且餅皮裡面加了2顆蛋。

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河南信陽烤爐雞蛋灌餅

830高雄市鳳山區大明路194號

不接受電話預購

周一和周四公休

週二 14:00 – 21:00

週三 至 週日14:00 – 19:00

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