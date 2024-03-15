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台東縣東河鄉【台東美食】纏記舊街東河包子．台東在地人推薦好吃肉包

2024-03-15 13:40:16 陳小可的吃喝玩樂 人氣：143
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：821篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台東縣 > 東河鄉

造訪商家：纏記舊街東河包子
phone089-896168
place台東縣東河鄉東河村395號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台東東河有幾間包子店，很多人推薦這間位在東河舊街裡的【纏記舊街東河包子】，較多觀光客都買省道旁的東河包子比較順路，這次就繞進來舊街買包子。

台東美食 纏記舊街東河包子 店家資訊

在東河舊街的【纏記舊街東河包子】，很容易被匆忙經過東河鎮的旅客錯過，繞一下路到東河老街才能看到這間已經存在一甲子的老店，跟台11線省道上的東河包子是兄弟關係，舊街東河包子為了區別兩間店的不同，才取創辦人的名字加上纏記兩個字。
【纏記舊街東河包子】為開放式店面，右邊設有停車場，左邊的樹蔭下有座位提供客人在現場吃包子。

纏記舊街東河包子
電話：08 989 6168
地址：台東縣東河鄉東河村395號 
營業時間：06:00–17:30
纏記 官方網站：https://www.taitung-buns.com.tw/index.html
食記：【台東美食】纏記舊街東河包子，東河包子吃哪間？在地人都推薦舊街老店

除了樹蔭，也有遮雨棚，方便客人享用包子。

開放式的店面，販售的商品一目瞭然，假日人多的時候需要排隊，店家有規劃排隊路線。

台東美食 纏記舊街東河包子 菜單價錢

【纏記舊街東河包子】的菜單，包子的口味還蠻多的
包子已經漲價，東河肉包28元、酸菜包25元、素菜包28元、泡菜包35元

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台東美食 纏記舊街東河包子 推薦什麼

放在蒸包子機裡的包子排列整齊，不同口味的包子有各自的記號。

來台東吃了太多東西，但經過東河沒買包子總覺得怪怪的，買了三顆包子，分別是沒做記號的東河肉包，上面有兩個紅點的竹筍包，還有正上方有一個紅點的紅豆包

三種包子的味道都不錯，口感蓬鬆軟綿的包子，內餡也很扎實，調味適中的肉包非常鮮甜，筍香四溢的筍子包也不錯，還有甜滋滋的紅豆包，留著最後才吃。

我們這一次來台東都走海線，去程吃台11線省道上的東河包子，回程就吃老街上的纏記舊街東河包子，兩家各有特色，都很不錯！

纏記舊街東河包子
電話：08 989 6168
地址：台東縣東河鄉東河村395號 
營業時間：06:00–17:30
纏記 官方網站：https://www.taitung-buns.com.tw/index.html
食記：【台東美食】纏記舊街東河包子，東河包子吃哪間？在地人都推薦舊街老店

纏記舊街東河包子在花蓮縣玉里鎮也有分店….

玉見包子專賣店
電話：03 888 3999
地址：花蓮縣玉里鎮仁愛路一段276-1號
營業時間：06:00~18:00
玉見包子 粉絲團:https://www.facebook.com/yujianbun/


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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