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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中市大雅區2024台中大雅小麥田｜金黃麥浪美景大公開！台中必訪景點推薦

台中市大雅區2024台中大雅小麥田｜金黃麥浪美景大公開！台中必訪景點推薦

2024-03-15 13:50:14 旅咖 人氣：103
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窩客好文

旅咖

發表篇數：61篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 大雅區

413

每年三月，大雅的小麥田從綠轉金，吸引大批遊客。小麥節今年2024也照常舉辦，已有數十年歷史，尤其熱門的景點是大雅小麥田土角厝，成為遊客拍照的最愛。小麥在三月底左右就會被收割，喜歡賞麥的人要趕快行動啦！

大雅景點推薦｜金黃麥浪之美不容錯過

拍攝日期：2024/03/04

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又到了賞麥季節啦！你知道嗎，大雅的賞麥勝地可不少，但有一個特別推薦的地方，就是土角厝的小麥田。每年旅咖都會來這裡，風景真的超美！不過要注意，這邊沒有停車場，只好把車停在路邊。有時候人潮多的話，可能得停比較遠一點，再走過來欣賞美景。尤其是黃昏時分，簡直是拍照的黃金時刻啊！可以捕捉到太陽下山的超美畫面哦。要是你還沒來過，真的值得一試喔！

找土角厝的大雅小麥田可真簡單，直接用導航搜尋「大雅小麥田土角厝」就能輕鬆到達。這裡可是小麥的天堂哦，左右兩邊都有一大片小麥地，可以盡情欣賞。找好停車位後，就可以悠閒地散步賞小麥啦！

那天我們碰巧遇到農民在賣小麥，聽說這些小麥是契作的，要交給農會。超有趣的是，他們說這些小麥最後會送去金門酒廠，製成麴磚，竟然不是拿來做成麵粉的！是不是有點意外呢？

千萬別踏進小麥田哦！旅咖拍照的時候都是在田埂上，利用巧妙的角度拍的，透過一些拍攝技巧，就能捕捉到完美的畫面啦。

小麥田已經有好一部分都變成金黃色調了！其實大雅這區域有好多地方都有種小麥，只要是一片金黃，都超美的！不過可別忘了，要抓緊時間哦。

還有一招超有趣的拍法喔！可以試試利用鏡子反射拍照。這樣可以捕捉到更特別的角度和畫面，絕對是獨特的拍攝技巧！有機會的話，不妨試試看，說不定會有意想不到的驚喜呢！

要看小麥的朋友們得快點喔！這邊的小麥已經悄悄地變成一片金黃，再過個幾個禮拜，就要開始收割了。快點把握這個賞麥季節吧，要不然就錯過這美麗的一刻啦！趁著現在，快來感受一下金黃小麥海的浪漫吧！

文章目錄

店家/景點資訊

  • 店家名稱：大雅小麥田-土角厝
  • 所在地址：428臺灣台中市大雅區秀山路17-21號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：
  • 評價：★★★★★


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