異域Mortar&Pestle

【異域Mortar&Pestle-室內裝潢】

異域Mortar & Pestle的前身是滇饌異域雲南大餐館，在龍岡忠貞這區經營算久了，早期的裝潢風格以及餐點提供主打合菜、傳統的滇緬料理，比較適合多人用餐的；而現在他們把老店重新裝潢，有點走韓式網美風，真的跟以前的風格差異很大！

異域Mortar & Pestle店內用餐環境寬敞又明亮，但用餐桌數不算多，大多的座位設計都是以方桌為主，而適合多人用餐的合菜圓桌就僅兩張桌且安排在廁所附近；餐廳內設計一區很適合愛拍照打卡的朋友來用餐的用餐區，這裡很有韓風甜點店的質感，但缺點就是用餐桌子很小！

【異域Mortar&Pestle菜單-低消】

異域Mortar&Pestle菜單沒有提供紙本菜單供參閱，菜單需要掃QR-Code在線上看，但大家可以直接到官網作參閱↓

https://www.mortarandpestle.tw/。

異域Mortar&Pestle提供的餐點有異域特色菜、主食、海鮮、牛/豬/雞肉、時蔬、涼拌、炸物、蛋和湯品、飲品等，而每人的低消250元，僅收現金或是以LINE PAY作支付，用餐時間無太多的限制。

【異域Mortar&Pestle-餐點】

這次來用餐主要是慶祝Ann的閨蜜生日，就簡單分享我們這天所點選的餐點。

●傣族手抓飯4-6人份

拍照打卡很壯觀的傣族手抓飯，內有泰北三香牛、傣味涼拌鮮茄、香檸生態白蝦、昆明酥肉、酥炸碗豆粉、酥炸野菜、雲式臘腸、豆鼓鱈魚等組合，中間的主食則是黃薑飯；泰北三香牛、傣味涼拌鮮茄可包生菜享用，昆明酥肉、酥炸碗豆粉、酥炸野菜沾著店家特調醬汁還挺不錯。但真心說這份餐點適合在圓桌上享用，坐在方桌享用這道餐點，挺不方便，因為端上桌後就滿！

●手打月亮蝦餅

月亮蝦餅是用白蝦打泥作餡，鋪上餅皮後再炸的金黃酥脆，但味道有點偏鹹，提供的醬料，我們沒有很喜歡，因為我們都比較喜歡泰式酸辣醬。

●檸香炸翅

雞翅有事先醃製過在酥炸到外皮酥脆，蔬果姐妹還挺愛這道餐點。

●雲南椒麻雞

雲南椒麻雞，將雞肉外皮炸到焦黃酥脆，搭配自製椒麻醬及有機京都水菜來享用，還算不錯！且這道餐點是固定微辣(辣度能調整)，但不能作不辣喔！

●涼拌青木瓜

涼拌青木瓜固定微辣(辣度能調整)，但不能作不辣，醬汁也是固定無法調整，內有青木瓜絲、小黃瓜、番茄、辣椒、乾蝦仁等，清爽開胃！

●緬甸皇家奶茶

餐前上來的奶茶，無法調整冰量、甜度等，杯內的冰塊有夠大塊，大塊到我們都覺得這是來欣賞冰塊。

其實我們還有點一份招牌過橋米線，但相機都沒拍到照片，服務人員在快速解說這道餐點後就直接一次把豬肉、米線等一次加到砂鍋內，讓我們毫無時間拍照！

【異域Mortar&Pestle-整體評價】

異域Mortar&Pestle，真的有把自己當作一家網美店在經營，整體的服務態度其實沒什麼溫度可言！當天我們是店內第一組客人，在知道我們點選了傣族手抓飯的特色餐點以及其他餐點時，絲毫沒有貼心地要幫我們換位子的念頭，餐點一次上齊後，讓整張方桌都擺滿餐點，桌上的用餐空間就變得很窄小，5人用餐都要想辦法自行橋位子用餐，但值得讚賞的是他們上餐速度算快！

異域Mortar&Pestle，付費方式現金或是LINE PAY，每人有250的低消限制，但用餐時間基本上沒有太多限制，品嘗完他們家的餐點，就只能說是我們的一次店！但對異域Mortar&Pestle的傣族手抓飯有興趣的朋友們，是可以去嘗鮮看看，真心建議要坐在有圓盤轉動的位置會比較適合。

無論如何，在這邊我還是要祝我的好閨蜜~生日快樂！

【異域Mortar&Pestle-店家資訊】