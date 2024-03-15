桃園中壢羊肉爐推薦「江家羊肉」，電話超難打通、超難訂位的江家羊肉爐號稱全台最難訂羊肉爐名單。

「江家羊肉」位在中壢郊區，餐廳前面就是停車場，汽車和機車停車方便，熱門季節生意好到電話都打不通，只能跑現場預訂最快，江家羊肉爐必點的白斬羊三層肉也是爆紅原因，每桌只能點一盤喔！

桃園中壢美食 江家羊肉爐 交通

江家羊肉離內壢交流道較近，如果是北上的話可以在中壢交流道下，餐廳門口有停車場非常方便，沒有交通工具可以搭乘桃園捷運興南站下車，走過來大約15分鐘，回程可以散步消化一下。

網路都說江家羊肉打電話都不接，現場問了店員說是下午三點打電話訂位比較有機會，這次有機會吃到江家羊肉爐多虧朋友跑來現場直接訂位。

江家羊肉店

打不通的電話：03-4266398

地址：桃園市中壢區三芝路112號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00 (星期二公休)

粉絲團：無

食記： 【桃園中壢美食】江家羊肉，電話超難訂位羊肉爐推薦



桃園中壢美食 江家羊肉爐 停車場

江家羊肉有很大的汽車停車場

停車場位置就在餐廳前面

旁邊也有提供機車停車場

桃園中壢美食 江家羊肉爐 內用

江家羊肉營業時間

來這吃羊肉爐一定要先訂到位置

現場來是吃不到的，現場只能預訂下次用餐時間

江家羊肉每個餐期有分兩個場次

感覺平日星期一中午第一場最好訂

江家羊肉內用區幾乎都是大圓桌

但也有看到兩個人來用餐坐的小方桌

飲料放在冰箱

想喝什麼自己拿

是另外計費

桃園中壢美食 江家羊肉爐 菜單價錢

江家羊肉 菜單價錢

江家羊肉除了必點羊肉爐還有白斬三層肉也是必點

湯底是清燉薑絲鍋，鍋底有分大、中、小三種，依照用餐人數選擇，可以搭配各種涮品一起享用，也有熱炒類的餐點，主廚推薦的品項蠻厲害的，最棒的是～江家羊肉用餐不收服務費

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

桃園中壢美食 江家羊肉爐 評價

江家羊肉爐有提供豆腐乳漢辣椒醬油

第一次看到綠色羊肉爐，很特別的香菜豆腐乳，沾著羊肉搭配更有層次

清燉薑絲鍋 (中）$600元

江家羊肉爐湯頭口味清淡帶著蔬菜香氣

風味清爽鮮甜，裡面還有帶皮羊肉塊、玉米、豆腐、洋蔥、番茄、白蘿蔔、豆皮、金針菇等，鍋底給的帶皮羊肉份量蠻多的，皮Ｑ肉嫩吃起來非常美味，很耐吃的羊肉爐而且沒有羊腥味～

帶皮的羊肉好好吃，皮Ｑ肉嫩不油膩。

好吃！江家羊肉不虧是全台最難訂的羊肉爐～

高麗菜$60元、茼蒿$60元

蔬菜有高麗菜跟茼蒿，茼蒿是季節限定

溫體羊肉片 $430元

羊肉的色澤粉嫩還以為在吃溫體牛肉鍋

入鍋涮熟，肉質鮮嫩還帶點筋的嚼勁

搭配清甜的羊肉湯頭真的很不錯

羊大骨 $350元

滿滿膠質的羊大骨好像白豬腳

皮Ｑ嫩香，ＱＱ黏牙的膠質感非常不錯

白斬三層肉 $460元

來吃江家羊肉絕對必點超級好吃的白斬三層肉是這裡的招牌菜色！

每桌限點一盤的羊三層肉，好吃還不能加點XD 真的是很絕～

白斬三層肉嫩口的肉質加上Ｑ軟的羊皮帶點脆度，入口有的豐富的層次，切厚很有嚼勁，可以直接吃原味或者沾醬吃，也可以搭配薑絲或放進鍋裡涮一下，風味略有不同，但都很好吃，超讚的一道料理。

白斬羊三層上桌就被我們秒殺了！來吃過江家羊肉爐的朋友說這次來好像有變小盤？可惜一桌只能點一盤….不然還真的會想多吃一些。

招牌拌麵線 $60元/份

吃羊肉爐必點的麵線，帶點油蔥跟微鹹的滋味，淋一點羊肉湯頭順口好吃。

芹菜羊肉 $300元

冬季限定的芹菜羊肉

口感清脆、水份飽滿的芹菜搭配Ｑ軟帶勁的羊肉

吃起來涮嘴開胃，沾點辣椒醬更好吃

客家薑絲羊肚 $300元

加了超多豆芽菜的薑絲羊肚

有著明顯的酸味相當開胃，口感Ｑ彈帶點脆度，沒有腥味

香根羊肉 $300元

這道香根羊肉也是冬季限定的品項

香根就是香菜的根部連著些許的香菜葉

香菜獨有的香氣搭配軟嫩的羊肉好好吃，超喜歡這道炒羊肉料理

嫩筍炒羊肉 $300元

鮮嫩竹筍搭配炒羊肉的組合

又脆又甜的竹筍調味帶有一些酸度

加上軟嫩的羊肉還不錯，有一點點辣度超讚

生炒麻油羊肝 $330

朋友點的麻油羊肝，份量有夠多

羊肝切的稍厚，羊味道挺重，我吃了兩塊就覺得膩了

炒羊肝似乎也很費工，大概半小時後才上桌

如果同桌沒太多人喜歡這道就不建議點



久聞江家羊肉爐超難訂位又有很棒的美味好評

因為朋友到現場訂位，總算吃到這全台最難訂的江家溫體羊肉爐，味道果然讓大家稱讚，有著獨特香氣的湯頭蠻合我胃口的，招牌的羊三層肉更是美味，七個人消費了五千五，平均一個人八百元不算貴，而且不收服務費很讚。

江家羊肉店

打不通的電話：03-4266398

地址：桃園市中壢區三芝路112號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00 (星期二公休)

粉絲團：無

食記： 【桃園中壢美食】江家羊肉，電話超難訂位羊肉爐推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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