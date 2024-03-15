吸睛度極高的廢墟式的咖啡館，一開張就人氣極旺直到最近…總算沒有這麼多人來朝聖，沒有醒目招牌 ，透天厝外觀＂超廢＂恰巧又被面對的籃球場遮掩著，跟著導航走應該也會迷惘吧!

這區PA算熟，不需要導航直接＂敲門＂走到門口發現… 老闆今天沒關門！XD

Mountaintown Liming ／貓燙黎明

設計背景的Boss 對於”拆”出美感 很有自己的一套。維持原本框架保留斑駁柱體牆面最後用鐵框頂住裝上了大片玻璃，室內種植不少植物，陽光散落進入整家店有了光的引導，廢墟咖啡館就是超好拍！

https://www.flickr.com/photos/papaqueen/53566500196/in/dateposted-public/

貓燙黎明在哪裡

店名有點饒口，附近的居民都稱之為 “廢墟咖啡館” 黎明新村裡面，周邊有公園與籃球場 ，這附近有不少巷子，跟著導航走到附近後建議先找停車位。周邊有不少咖啡館，浪浪別哭 /干城拾伍 都在附近!

空間環境

粗曠的木門，入眼簾的是工作吧台區( 工作區禁止拍照，我猜是咖啡師太帥氣 擔心會被挖走) 天井直達屋頂，直落而下的光線造就了這裡的美感，櫃台邊有販售咖啡豆等商品 !

二樓的空間 空間也很簡單，木質系桌椅，中央還設置一盆高挑的樹啊！三樓是工作區目前暫不開放!

餐單/MENU

低消/一杯飲品 入門口處就有一張皮格MENU 掃”QR”會出現 MENU 櫃台點餐，相關規定就自行看一下吧!身為客人還是要尊重店家！

｜拿鐵 ＄160 VS. 檸檬塔$150

唯美的拉花濃密咖啡油脂啊！下午茶想喝杯咖啡嗎?

很有質感的杯子，拿鐵的奶泡是細膩的，淡淡的奶香與咖啡交融後的香氣很精準地呈現－拿鐵（無糖）

轉轉檸檬塔跟之前網路上看的不一樣，IG看到網友分享的是切片檸檬塔。當天的檸檬塔中規中矩。清爽中帶著淡雅酸Ｖ，甜度大約5分左右，搭著咖啡剛好… 直接用手拿 三兩下就吃光了

端上來的時候特別提醒…還冰冰的可以放一下再品嘗。反正我也沒啥偶包 直接啃….

【店家資訊】 地址／營業時間

貓燙黎明／Mountaintown Liming

苗栗知名咖啡店『轉轉ZON ZON』擴張事業版圖，２店選在台中落腳，很美的咖啡館把廢墟系的美感完全展現!當天遇上不少女孩，相約於此，讓這裡的景色增添甜甜粉紅色…

合作邀約：[email protected] 或私訊粉絲團 保證真人回覆！

Ｍore….

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