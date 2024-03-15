吸睛度極高的廢墟式的咖啡館，一開張就人氣極旺直到最近…總算沒有這麼多人來朝聖，沒有醒目招牌 ，透天厝外觀＂超廢＂恰巧又被面對的籃球場遮掩著，跟著導航走應該也會迷惘吧!
這區PA算熟，不需要導航直接＂敲門＂走到門口發現… 老闆今天沒關門！XD
Mountaintown Liming ／貓燙黎明
設計背景的Boss 對於”拆”出美感 很有自己的一套。維持原本框架保留斑駁柱體牆面最後用鐵框頂住裝上了大片玻璃，室內種植不少植物，陽光散落進入整家店有了光的引導，廢墟咖啡館就是超好拍！
https://www.flickr.com/photos/papaqueen/53566500196/in/dateposted-public/
貓燙黎明在哪裡
店名有點饒口，附近的居民都稱之為 “廢墟咖啡館” 黎明新村裡面，周邊有公園與籃球場 ，這附近有不少巷子，跟著導航走到附近後建議先找停車位。周邊有不少咖啡館，浪浪別哭 /干城拾伍 都在附近!
空間環境
粗曠的木門，入眼簾的是工作吧台區( 工作區禁止拍照，我猜是咖啡師太帥氣 擔心會被挖走) 天井直達屋頂，直落而下的光線造就了這裡的美感，櫃台邊有販售咖啡豆等商品 !
二樓的空間 空間也很簡單，木質系桌椅，中央還設置一盆高挑的樹啊！三樓是工作區目前暫不開放!
餐單/MENU
低消/一杯飲品 入門口處就有一張皮格MENU 掃”QR”會出現 MENU 櫃台點餐，相關規定就自行看一下吧!身為客人還是要尊重店家！
｜拿鐵 ＄160 VS. 檸檬塔$150
唯美的拉花濃密咖啡油脂啊！下午茶想喝杯咖啡嗎?
很有質感的杯子，拿鐵的奶泡是細膩的，淡淡的奶香與咖啡交融後的香氣很精準地呈現－拿鐵（無糖）
轉轉檸檬塔跟之前網路上看的不一樣，IG看到網友分享的是切片檸檬塔。當天的檸檬塔中規中矩。清爽中帶著淡雅酸Ｖ，甜度大約5分左右，搭著咖啡剛好… 直接用手拿 三兩下就吃光了
端上來的時候特別提醒…還冰冰的可以放一下再品嘗。反正我也沒啥偶包 直接啃….
【店家資訊】地址／營業時間
貓燙黎明／Mountaintown Liming
- 地址：台中市南屯區干城街145巷1弄9號（黎明公園旁）
- 營業時間：11:00-20:00（OL.19:00）/無固定公休日，休日於IG限時動態公告
- 網址：Facebook Instagram
- 備註：低消每人飲品一份/無預約訂位/寵物請使用提袋/客滿用餐限時100分鐘
- ◎最終餐點內容、價格、營業時間請依店家公告為主
苗栗知名咖啡店『轉轉ZON ZON』擴張事業版圖，２店選在台中落腳，很美的咖啡館把廢墟系的美感完全展現!當天遇上不少女孩，相約於此，讓這裡的景色增添甜甜粉紅色…
合作邀約：[email protected] 或私訊粉絲團 保證真人回覆！
Ｍore….
- 台中南屯｜小吃 跩姨-手工蔥油餅－超過30年眷村味手工蔥油餅-黎明新村美食
- PILLOW TALK COFFEE 黎明新村裡的老宅咖啡是低調藍是港式溫馨咖啡館
- 台中南屯｜甜點 古研號 霜淇淋 X 甜點專門店 來吃雞蛋糕吧-黎明新村
- 台中南屯｜ 黎明新村裡的無名早餐店- 超隱密人氣早餐店 燒餅油條只要30元，通通素可食
- 台中南屯｜冰 花毛 かき氷喫茶
- 台中南屯｜咖啡館 FOOKI COFFEE ROASTERS -黎明新村內的咖啡館
最新文章
-
台中｜ 越哉 Viet Chay越南素料理 -私宅裡的越南菜登場低調現身
-
彭春妹麻糬 出現台中，燒呼呼ㄟ麻糬 一周只有營業三天!
-
台中西區｜小湯烏湯專門店－溫度系的湯品慢燉慢品
-
Mountaintown Liming 貓燙黎明－廢墟系咖啡館在呼吸，黎明新村咖啡館
-
喫茶花覓 HANAMI ｜迷人日式建築 飛揚著白色布幔 來喝 茶X食