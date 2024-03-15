桃園美食推薦這家三妹四川麵食，說來汗顏，在桃園這麼久竟然不知道這家神店！說到四川小吃，許多桃園在地鄉親都會推薦這家三妹四川麵食，老闆娘是來自四川，將四川的傳統小吃帶來台灣，但稍微稍稍改良（畢竟以四川的辣度台灣人應該接受不了），噴香重口味的四川料理風靡在地人的味蕾，用餐時間都是大爆滿啦！

三妹四川麵食｜交通方式、停車資訊

三妹四川麵食就位在中正藝文敬二街上，旁邊就有一個超大的收費停車場，不得不說生意真的非常的好，尤其中午時分，不少上班族都會來這用餐，不管店裡店外都是人潮滿滿，如果不想久候，建議避開尖峰時間來（一點之後）

三妹四川麵食｜菜單

三妹四川麵食的品項真的很多，有牛肉麵、蹄花麵、蕃茄麵、四川涼麵、酸辣粉、燉雞麵、炸醬麵等，愛吃麵類的朋友一定很開心，而且價格也不貴！

三妹四川麵食還有一個招牌就是他的滷味超強！小吃櫃滿是誘人小菜，上層是小黃瓜、寬干絲和各式涼拌，下層則是雞腳、鴨翅、豬腳、牛肚和豬舌等滷味，旁邊的鋼盆裡還有海帶、素雞和滷蛋，選擇超豐富，點了就會直接現切上桌

桌上也提供不少醬料，有辣椒醬、辣豆辦、黑白醋、醬油與白胡椒，還有一大缸酸菜可以自己加，辣豆辦是特製的，沾滷味特讚！

三妹四川麵食｜推薦必點菜色

三妹四川麵食老實說其實也沒有什麼必點菜色，什麼麵食都有各自的愛好者，觀察一陣子發現真的非常多人點麻辣肥腸麵，但我個人是不太喜歡吃腸類…這碗是朋友點的，紅通通的湯頭上面放了很多大腸，香氣非常濃郁

大腸處理得非常乾淨，加上重口味的麻辣調味，基本上不太有內臟的腥味，而且吃起來非常有彈性，建議先從小辣入門，小辣就很辣了

麵條適用寬版的拉麵，也是很有咬勁的那種，加上麻辣鮮香的湯頭，不管夏天冬天吃都非常開胃

酸辣粉，也是很多人偏好的四川料理之一，酸辣粉有改良成台灣人口味，看似紅通通但吃起來卻沒有明顯辣度，裡面加了花生碎跟很多炒過的肉末，整體吃起來味道非常有層次深度，辣度是溫和且香氣足

晶瑩剔透的粗粉條充分吸附酸辣湯頭，滑順又帶有些許Ｑ度，真的非常好吃啊！加上微微的酸香，吃上一口就停不下來！

滷味必點豬腳肉，這個真的有夠好吃，豬皮吃起來又嫩又Ｑ還有滿滿的膠質感，瘦肉部位也是非常嫩還帶有滷汁感，就算不沾醬單吃也夠好吃的！

滷牛肚、豬肚，雖然都是肚但口感可是大不相同，豬肚吃起來比較有Ｑ勁而且是會彈牙的那種，牛肚則是比較嫩，且比較有滷汁的香味，都可以點來吃看看，記得加上辣豆瓣醬更好吃啦

三妹四川麵食即使處於競爭激烈的美食區域，其生意依然非常興旺。主要原因可能在於其豐富的菜單選擇和獨特的川味調料，加上合理的價格和滿足的份量，還有燃麵、燉雞麵和涼麵等特色料理沒品嚐，下次再來嚐試囉！

三妹四川麵食

地址：桃園市桃園區敬二街22號

電話：03 317 8011

營業時間：11:00–16:00, 17:00–21:00（週日公休）

三妹四川麵食FB

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