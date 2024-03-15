十幾年前有來吃過「龍記搶鍋麵」，那時候的記憶就是覺得味道跟老媽做的拿手窩蛋麵味道很像，都是要炒過後再加入麵條的湯麵，味道香氣十足，久久沒來吃味道依舊好吃，個人吃法偏好蒜頭加好加滿，香氣夠味又帶勁，小碗份量就很足，湯跟麵條整碗吃光光沒問題！

龍記搶鍋麵 營業時間

龍記搶鍋麵

評分： / 4.1

地址：台北市中正區衡陽路84巷5號( 地圖 )

電話：02 2382 2057

營業時間

星期一: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20,

星期二: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20,

星期三: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20,

星期四: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20,

星期五: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20,

星期六: 休息,

星期日: 休息

星期一: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20, 星期二: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20, 星期三: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20, 星期四: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20, 星期五: 10:30 – 13:40, 16:30 – 19:20, 星期六: 休息, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

龍記搶鍋麵 位置

龍記搶鍋麵距離捷運西門站比較近，是開業四十幾年的老店，附近的麵食像是菜肉大餛飩跟牛肉麵都很出名，用餐時間走到這真的是擠的人滿滿，如果從桃源街走到龍記搶鍋麵的巷子比較寬一點，從博愛路也可到達，穿過只能一人通過的窄巷就到。

龍記搶鍋麵 環境｜菜單

店面分成左右兩邊，一邊是廚房另一邊則是用餐區，環境很乾淨，到現在還是用隔板隔著。麵的品項只有兩種，芙蓉麵以及肉絲麵，主食選擇只有兩種，芙蓉麵就是肉醬麵，兩種口味其實差不多，個人偏愛肉絲麵。

另外小菜品項選擇不少。

龍記搶鍋麵 餐點

芙蓉麵｜肉絲麵

龍記搶鍋麵兩種麵食味道其實差不多，就差在肉的口感，配菜有番茄與高麗菜、蛋，麵條一般家常麵、細麵比較起來更Q。

吃法可以先喝原味的湯頭，帶著蔬菜的甜味與鍋氣，湯頭沒有加味精，完全食材自然為。吃完原味可以加點蒜頭提味，吃辣的也可以加點，個人吃法都是加很多蒜頭，最後再加上白醋喝湯，非常夠味有夠過癮，吃完雖然口氣滿滿蒜味，但是湯頭好喝極了！

總之，個人很喜歡龍記搶鍋麵的味道，很像老媽做的味道，湯頭跟蒜頭非常對味，麵時控必吃！

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