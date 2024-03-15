上宇林新竹林森店
地址：新竹市東區林森路22號
營業時間：10:00~22:00
電話：035252668
簡單喝，不簡單的茶是上宇林的 Slogan，更是厚鮮奶茶專門店
分店也一家接著一家開，在台灣許多地方都能喝到有著頂級水準的手搖飲
這次來到位在新竹火車站旁的「上宇林新竹林森店」
上宇林有提供座位，是少數有提供座位區的手搖飲專賣店
可以喝杯好茶、休憩一下
【目錄索引】
某天來到新竹市區，看到距離新竹火車站約3分鐘的步行時間
位在南門醫院旁、東門大排水步道附近的上宇林新竹林森店
黃中帶咖且有著復古風的色系是我對上宇林的深刻印象
而且我是奶茶愛好者，上宇林的奶茶系列對我來說是手搖飲中數一數二好喝的
也是會讓我想一再購買的手搖飲品
一般手搖飲大部份是下午比較多人買來喝
像小麥上班時，也都習慣在下午點杯手搖飲外送來「幸福」一下
上宇林新竹林森店在早上的時間就吸引不少人前來購買
也看到現場有好幾張大筆的訂單，看來都是公司行號一起訂購的
上宇林飲品的品項非常多樣且不定時推出新品
除了菜單上的品項外，也可以看看店內張貼出來的DM
不知道要喝什麼或是第一次來上宇林的都可以參考列出8種超人氣飲品的〞人氣招牌〞
另外，自備飲料杯可以省5元
上宇林新竹林森店也有提供數個內用座位
更貼心的是還有提供插座
一整排的茶桶，上面還有之前上宇林紙杯上的圖案
還沒到中午就接到不少訂單
看著店員忙碌的調配飲品，還滿吸睛的
店內還掛上「特等獎」的牌匾
圓型帶有復古的架子上也擺放著滿滿的茶貝
小麥最喜歡帶有嚼感的手搖飲，口感QQ的配料是我必加的
跟小麥一樣喜歡Q感有嚼勁的，除了珍珠還有粉角也是推薦必點的
除了冷飲，有些人因為天氣、生理或是個人喜好口感，想來杯溫飲或熱飲
上宇林使用紐西蘭進口100%鮮奶，強烈推薦奶茶控一定要喝看看
不管是加料的鮮奶茶系列或是一般的鮮奶茶，都能喝到濃純香的奶香風味
雪浮（奶蓋）系列也是倒入非常多的奶蓋
有些手搖飲的奶蓋系列只有上層一點點，喝起來真的不過癮
且喝完上面的奶蓋，最後感覺都在喝茶飲
上宇林的奶蓋可是給好給滿，每一口都嚐到香甜帶有奶香的奶蓋
上宇林菜單
有頂級茶道系列、濃郁雪浮系列、養生熱飲系列（冬季限定）、口感鮮茶系列、高山冷泡茶（限量供應）、純天然鮮奶系列
也有加料可以選擇
小麥個人非常推薦上宇林獨家招牌「手工粉角」
上宇林的紙杯圖案也不斷在更新
這次來，紙杯的圖案又不同了，更散發著濃濃的復古風格
▲太極鮮奶茶（粉角+珍珠）70元
茶香濃厚的紅茶搭配紐西蘭100%鮮奶，調配出完美比例的頂級厚鮮奶茶
喝起來除了有濃郁的茶香還有香醇的奶香，兼具著濃厚、滑順、香甜及嚼感的多重口感
珍珠、手工粉角富有嚼勁且帶點淡淡的甜味，兩種呈現出來的嚼感略為不同，可說是有著豐富又有層次的口感
跟小麥一樣喜歡加入配料或喜歡富有嚼勁的手搖飲，強烈推薦這杯「太極鮮奶茶」
小麥可是喝過一次就深深愛上了！
▲冬瓜檸檬 60元
懷舊的冬瓜茶是許多人喜歡的飲品之一，但對它可說是又愛又怕
想嚐嚐冬瓜獨特的香甜滋味但又怕有些店家調的太甜
所以冬瓜尬檸檬就是一個很完美的組合
香甜的冬瓜加上酸甜的檸檬，喝看起來酸酸甜甜
有著冬瓜的甜及檸檬散發出來清香的果香
如果不怕酸的，可以跟小麥一樣選擇不另外加糖的口感唷
或是再加上茶凍也是非常對味的
▲上宇林青茶 35元
呈現金黃色的茶湯，茶味淡雅、清香甘醇，且隱約可以嚐到一股淡淡花香的香氣
口感清新，喝起來不苦澀，有著回甘的風味
如果是偏好單茶系列的，上宇林的頂級茶道系列都很適合嚐嚐看
▲香橙綠茶 60元
喝手搖飲最愛這種泡沫感
清新甘醇的綠茶加入新鮮橙汁，結合茶香與果香
酸酸甜甜，口感帶有層次
是一杯喝起來清爽無負擔的飲品
▲雪浮奶紅茶 60元
濃厚的茶湯有著濃郁與醇厚的茶香
配上濃稠帶有點甜味並散發著奶香的奶蓋
多層次的口感及滋味，喝起來很順口
不管是直接先喝奶蓋再喝到茶湯或是等奶蓋與茶稍微混合後再喝
都能嚐到不同的口感與味道
而且上宇林給的奶蓋份量十足，喝起來口感更加分！
▲脆梅綠茶 55元
脆梅綠茶為甘醇的綠茶增添更豐富的滋味
多了脆梅酸酸甜甜的滋味，還有的梅子香氣，喝起來清爽解渴又消暑
喝完後還可以吃到梅子脆甜帶點微酸的梅子肉
▲紅龍鮮奶茶 60元
上宇林的紅龍茶由兩種茶葉經過獨家比例沖泡而成，也是招牌必點的之外
喜歡奶香的，也很推薦紅龍鮮奶茶
同時品嚐到濃厚的烏龍茶香、炭培的風味與濃純的奶香
▲冰淇淋紅茶 55元
可以感受到冰淇淋的奶香及紅茶的茶香
喝的時候冰淇淋已經有些融化在紅茶裡，除了甘醇濃郁的茶香還有香甜的香草味道
讓這杯冰淇淋紅茶喝起來更豐富、更香醇、更加濃郁
且濃郁中又不甜膩的清爽口感
上宇林的紙杯非常有質感，且所販售的茶飲也不簡單
可說是內外兼具的手搖飲專賣店
對於使用的茶葉、鮮奶都相當講究，讓你用一般手搖飲的價格喝到CP值更高的好茶
不管您是愛純茶、鮮奶系列、果茶系列又或者跟小麥一樣喜歡有嚼感的，來到上宇林都能滿足您的喜好
喝過的，趕快來回味一下
沒喝過的，趕快來嚐嚐唷～
店名：上宇林新竹林森店
地址：新竹市東區林森路22號
營業時間：10:00~22:00
電話：035252668
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