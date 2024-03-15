上宇林新竹林森店

地址：新竹市東區林森路22號

營業時間：10:00~22:00

電話：035252668

簡單喝，不簡單的茶是上宇林的 Slogan，更是厚鮮奶茶專門店

分店也一家接著一家開，在台灣許多地方都能喝到有著頂級水準的手搖飲

這次來到位在新竹火車站旁的「上宇林新竹林森店」

上宇林有提供座位，是少數有提供座位區的手搖飲專賣店

可以喝杯好茶、休憩一下

【目錄索引】

‧上宇林新竹林森店-環境介紹

‧上宇林新竹林森店-菜單

‧上宇林新竹林森店-飲品介紹

‧上宇林新竹林森店-店家資訊

某天來到新竹市區，看到距離新竹火車站約3分鐘的步行時間

位在南門醫院旁、東門大排水步道附近的上宇林新竹林森店

黃中帶咖且有著復古風的色系是我對上宇林的深刻印象

而且我是奶茶愛好者，上宇林的奶茶系列對我來說是手搖飲中數一數二好喝的

也是會讓我想一再購買的手搖飲品

【上宇林新竹林森店-環境介紹】

一般手搖飲大部份是下午比較多人買來喝

像小麥上班時，也都習慣在下午點杯手搖飲外送來「幸福」一下

上宇林新竹林森店在早上的時間就吸引不少人前來購買

也看到現場有好幾張大筆的訂單，看來都是公司行號一起訂購的

上宇林飲品的品項非常多樣且不定時推出新品

除了菜單上的品項外，也可以看看店內張貼出來的DM

不知道要喝什麼或是第一次來上宇林的都可以參考列出8種超人氣飲品的〞人氣招牌〞

另外，自備飲料杯可以省5元

上宇林新竹林森店也有提供數個內用座位

更貼心的是還有提供插座

一整排的茶桶，上面還有之前上宇林紙杯上的圖案

還沒到中午就接到不少訂單

看著店員忙碌的調配飲品，還滿吸睛的

店內還掛上「特等獎」的牌匾

圓型帶有復古的架子上也擺放著滿滿的茶貝

小麥最喜歡帶有嚼感的手搖飲，口感QQ的配料是我必加的

跟小麥一樣喜歡Q感有嚼勁的，除了珍珠還有粉角也是推薦必點的

除了冷飲，有些人因為天氣、生理或是個人喜好口感，想來杯溫飲或熱飲

上宇林使用紐西蘭進口100%鮮奶，強烈推薦奶茶控一定要喝看看

不管是加料的鮮奶茶系列或是一般的鮮奶茶，都能喝到濃純香的奶香風味

雪浮（奶蓋）系列也是倒入非常多的奶蓋

有些手搖飲的奶蓋系列只有上層一點點，喝起來真的不過癮

且喝完上面的奶蓋，最後感覺都在喝茶飲

上宇林的奶蓋可是給好給滿，每一口都嚐到香甜帶有奶香的奶蓋

【上宇林新竹林森店-菜單】

上宇林菜單

有頂級茶道系列、濃郁雪浮系列、養生熱飲系列（冬季限定）、口感鮮茶系列、高山冷泡茶（限量供應）、純天然鮮奶系列

也有加料可以選擇

小麥個人非常推薦上宇林獨家招牌「手工粉角」

上宇林的紙杯圖案也不斷在更新

這次來，紙杯的圖案又不同了，更散發著濃濃的復古風格

【上宇林新竹林森店-飲品介紹】

▲太極鮮奶茶（粉角+珍珠）70元

茶香濃厚的紅茶搭配紐西蘭100%鮮奶，調配出完美比例的頂級厚鮮奶茶

喝起來除了有濃郁的茶香還有香醇的奶香，兼具著濃厚、滑順、香甜及嚼感的多重口感

珍珠、手工粉角富有嚼勁且帶點淡淡的甜味，兩種呈現出來的嚼感略為不同，可說是有著豐富又有層次的口感

跟小麥一樣喜歡加入配料或喜歡富有嚼勁的手搖飲，強烈推薦這杯「太極鮮奶茶」

小麥可是喝過一次就深深愛上了！

▲冬瓜檸檬 60元

懷舊的冬瓜茶是許多人喜歡的飲品之一，但對它可說是又愛又怕

想嚐嚐冬瓜獨特的香甜滋味但又怕有些店家調的太甜

所以冬瓜尬檸檬就是一個很完美的組合

香甜的冬瓜加上酸甜的檸檬，喝看起來酸酸甜甜

有著冬瓜的甜及檸檬散發出來清香的果香

如果不怕酸的，可以跟小麥一樣選擇不另外加糖的口感唷

或是再加上茶凍也是非常對味的

▲上宇林青茶 35元

呈現金黃色的茶湯，茶味淡雅、清香甘醇，且隱約可以嚐到一股淡淡花香的香氣

口感清新，喝起來不苦澀，有著回甘的風味

如果是偏好單茶系列的，上宇林的頂級茶道系列都很適合嚐嚐看

▲香橙綠茶 60元

喝手搖飲最愛這種泡沫感

清新甘醇的綠茶加入新鮮橙汁，結合茶香與果香

酸酸甜甜，口感帶有層次

是一杯喝起來清爽無負擔的飲品

▲雪浮奶紅茶 60元

濃厚的茶湯有著濃郁與醇厚的茶香

配上濃稠帶有點甜味並散發著奶香的奶蓋

多層次的口感及滋味，喝起來很順口

不管是直接先喝奶蓋再喝到茶湯或是等奶蓋與茶稍微混合後再喝

都能嚐到不同的口感與味道

而且上宇林給的奶蓋份量十足，喝起來口感更加分！

▲脆梅綠茶 55元

脆梅綠茶為甘醇的綠茶增添更豐富的滋味

多了脆梅酸酸甜甜的滋味，還有的梅子香氣，喝起來清爽解渴又消暑

喝完後還可以吃到梅子脆甜帶點微酸的梅子肉

▲紅龍鮮奶茶 60元

上宇林的紅龍茶由兩種茶葉經過獨家比例沖泡而成，也是招牌必點的之外

喜歡奶香的，也很推薦紅龍鮮奶茶

同時品嚐到濃厚的烏龍茶香、炭培的風味與濃純的奶香

▲冰淇淋紅茶 55元

可以感受到冰淇淋的奶香及紅茶的茶香

喝的時候冰淇淋已經有些融化在紅茶裡，除了甘醇濃郁的茶香還有香甜的香草味道

讓這杯冰淇淋紅茶喝起來更豐富、更香醇、更加濃郁

且濃郁中又不甜膩的清爽口感

上宇林的紙杯非常有質感，且所販售的茶飲也不簡單

可說是內外兼具的手搖飲專賣店

對於使用的茶葉、鮮奶都相當講究，讓你用一般手搖飲的價格喝到CP值更高的好茶

不管您是愛純茶、鮮奶系列、果茶系列又或者跟小麥一樣喜歡有嚼感的，來到上宇林都能滿足您的喜好

喝過的，趕快來回味一下

沒喝過的，趕快來嚐嚐唷～

【上宇林新竹林森店-店家資訊】

店名：上宇林新竹林森店

地址：新竹市東區林森路22號

營業時間：10:00~22:00

電話：035252668

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