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桃園市桃園區桃園火鍋 饗和牛鍋物放題｜只要388元起!肉x爆多種蔬菜x看花眼甜點飲料一次滿足

2024-03-15 14:10:07 算命的說我很愛吃 人氣：107
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：859篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：饗和牛鍋物放題 桃園復興店
place桃園市桃園區復興路83號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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平常吃吃到飽大家可能會空腹個半天，讓自己餓一點再來吃
那如果是要吃【饗和牛鍋物放題】!請先餓三天或是帶三個胃來!!!
不然保證想吃的東西都還沒吃完就舉白旗投降!感嘆自己食力不佳囉!!!
饗和牛鍋物放題. 在桃園火車站附近
所以不管是搭車還是開車都算方便
用餐位置在2樓，整體裝潢氛圍充滿日式木作質感，特別為多人聚餐設置長桌與半隱密性屏風
因為價位實在很佛，而且去年年中才開，用餐人數很多，可以先用inline線上訂位，比較不用等

價位有分平日午餐(388/488/588)、平日晚餐及假日(488/588/688)
價格、點餐方式都寫得很明確詳細~
湯鍋是用鴛鴦鍋，所以可以選用兩種湯底(部分要加價)
副餐也有石鍋拌飯、牛壽喜手卷、起司拉麵、手作海苔溫飯丸可以選擇~蠻多元的

這次選了胡椒豬度跟麻辣湯底，都是撈的到料的喔!
麻辣的鴨血豆腐還可以續

醬料選擇很多~也有一些特調的醬料可以試試

然後~為什麼說要帶3個胃來呢?!
因為這裡的配菜 飲料 甜點 實在有夠多啦!!!
配菜多達50幾種 飲料30多種
不管你是肉控 蔬菜控 甜點控 絕對都可以吃到滿足
如果以上三者你都是…那就…希望你有三個胃囉^^

冷飲、熱飲、沙瓦、冰沙、冰淇淋應有盡有
這要5個胃才夠吧!!!

副餐~讓你可以不只吃白飯跟麵類~石鍋拌飯很多料~手捲(請自己把它捲起來XD)也很好吃

當然主角也是不馬虎囉!!!
不吃牛的朋友只要388/488就能享用雞豬放題
588/688就可以享用極品和牛啦!!!

看看這個和牛~又薄又大片~煮起來很快但是又不會碎掉
簡單涮一下起鍋就很好吃，肉的甜味與油脂香氣很滿足，而且油脂豐富多汁又不膩口!

其他肉的肉質也都不錯，到底要有幾個胃才夠吃呢?!?!?!

整體來說以這個價位能夠有這種肉質還有多樣的蔬菜 甜品
真的是揪讚ㄟ啦!!!!
下次想要吃吃到飽犒賞一下自己~來饗和牛就對了啦
阿如果吃太撐…?我也救不了你了XD

【饗和牛鍋物放題】

地址:桃園市桃園區武陵里復興路83號2F

電話號碼：(03)3393030

營業時間：平日午餐：11:00~16:00，平日晚餐：16:00~22:00

例假日：11:00~22:00

官網:饗和牛鍋物放題

 

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary

 
 
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