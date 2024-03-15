「潮派」宜蘭站前金東店，位在宜蘭金東購物商場一樓

店裡裝潢以黑白色系為主，座位寬敞不擁擠桌數很多。

有適合多人聚餐的隱密包廂

店裡有提供兒童安全座椅

飲料吧提供果汁、氣泡飲、咖啡機以及冰沙無限暢飲。

醬料提供很多種，不過三款湯頭就很夠味了，我就沒特別沾醬了～

免費自助吧品項超多，食材都很乾淨衛生，只要吃得下都可以無限夾！

古早味甜點－花生捲冰淇淋DIY，想吃什麼口味自己搭配！

戴上手套，拿一片潤餅皮撒上花生粉和香菜，放上冰淇淋，包起來就大功告成啦！

還有小朋友最愛的棉花糖機可以玩喔～

菜單價格需加一成服務費

專屬壽星好禮－摩天輪醋飲，微酸微甜解膩好喝！

特上日式熟成牛胸腹牛肉，牛肉細緻緊實，油花分佈勻稱，肉質很不錯！

西班牙伊比利梅花豬有豬肉界勞斯萊斯之美譽，肉色紅潤有彈性，完全不輸給牛肉。

蒸煮麵全素非油炸，吃完挺有飽足感的！

台梗九號白飯，米飯粒粒分明，軟硬適中。

麻魯飯香噴的滷汁麻而不辣，肉末肥瘦比例拿捏得宜！真的很好吃！連扒好幾碗都沒問題。

汕頭咖哩烏龍麵，咖喱濃郁的恰到好處，不會讓人膩口的那種～

麵條中加入洋蔥和蔬菜增添甜味，可以媲美基隆廟口夜市知名咖哩麵了

食補養生湯底，紅棗和枸杞搭配小包藥材！

淡淡中藥香喝起來清甜無負擔，涮肉類海鮮都很適合

香麻奶湯底，香麻辣度結合醇厚奶香，味蕾順口不刺激，超級迷人！

完全想讓人打包帶走的湯底，吃火鍋不太喝湯的我，都破戒連喝了好幾口～

活體鮮流海鮮總匯鍋，最上層和中間層有小卷、蛤蠣和午仔魚

加入薑絲、青蔥及蒜末，以清蒸方式加熱，保留食材最原始鮮甜滋味

最終滿滿海鮮精華還會流入最下層湯底之中，真是鮮上加鮮啊！

招牌汕頭魚翅，湯頭充滿扁魚和蝦米風味，喝起來濃厚鮮甜，海味十足～不愧是店裡人氣招牌！

水沙中才口魚翅，數量稀少只有兩個，咬起來略有嚼勁，每一口都彌足珍貴啊！

蝦子新鮮大隻不黏殼，蛤蠣肉個頭不算大，沙吐的乾淨無腥臭。

午仔魚油脂豐厚爽口，魚肉吃起來極為細嫩，完全有令人驚艷到！有細刺吃的時候要小心～

小卷口感彈潤，咬開來裡面竟然還爆蛋，美味度爆表啊！

YouTube影片有更多介紹~

潮派 宜蘭站前金東店

電話：03 9358508

地址：宜蘭縣宜蘭市宜興路一段159號

營業時間：週一至週日11:00–22:00

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