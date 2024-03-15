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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【潮派 宜蘭站前金東店】平價頂級魚翅汕頭鍋物專門，必吃原味清蒸「海鮮塔」，招牌汕頭魚翅鍋、香麻奶鍋、食補養生鍋，人氣湯底一喝就愛上！

【潮派 宜蘭站前金東店】平價頂級魚翅汕頭鍋物專門，必吃原味清蒸「海鮮塔」，招牌汕頭魚翅鍋、香麻奶鍋、食補養生鍋，人氣湯底一喝就愛上！

2024-03-15 14:25:00 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 人氣：224
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窩客好文

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

發表篇數：461篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：潮派 宜蘭站前金東店
place宜蘭縣宜蘭市宜興路一段159號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【潮派 宜蘭站前金東店】平價頂級魚翅汕頭鍋物專門，必吃原味清

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「潮派」宜蘭站前金東店，位在宜蘭金東購物商場一樓

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店裡裝潢以黑白色系為主，座位寬敞不擁擠桌數很多。

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有適合多人聚餐的隱密包廂

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店裡有提供兒童安全座椅

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飲料吧提供果汁、氣泡飲、咖啡機以及冰沙無限暢飲。

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醬料提供很多種，不過三款湯頭就很夠味了，我就沒特別沾醬了～

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免費自助吧品項超多，食材都很乾淨衛生，只要吃得下都可以無限夾！

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古早味甜點－花生捲冰淇淋DIY，想吃什麼口味自己搭配！

戴上手套，拿一片潤餅皮撒上花生粉和香菜，放上冰淇淋，包起來就大功告成啦！

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還有小朋友最愛的棉花糖機可以玩喔～

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菜單價格需加一成服務費

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專屬壽星好禮－摩天輪醋飲，微酸微甜解膩好喝！

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特上日式熟成牛胸腹牛肉，牛肉細緻緊實，油花分佈勻稱，肉質很不錯！

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西班牙伊比利梅花豬有豬肉界勞斯萊斯之美譽，肉色紅潤有彈性，完全不輸給牛肉。

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蒸煮麵全素非油炸，吃完挺有飽足感的！

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台梗九號白飯，米飯粒粒分明，軟硬適中。

麻魯飯香噴的滷汁麻而不辣，肉末肥瘦比例拿捏得宜！真的很好吃！連扒好幾碗都沒問題。

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汕頭咖哩烏龍麵，咖喱濃郁的恰到好處，不會讓人膩口的那種～

麵條中加入洋蔥和蔬菜增添甜味，可以媲美基隆廟口夜市知名咖哩麵了

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食補養生湯底，紅棗和枸杞搭配小包藥材！

淡淡中藥香喝起來清甜無負擔，涮肉類海鮮都很適合

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香麻奶湯底，香麻辣度結合醇厚奶香，味蕾順口不刺激，超級迷人！

完全想讓人打包帶走的湯底，吃火鍋不太喝湯的我，都破戒連喝了好幾口～

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活體鮮流海鮮總匯鍋，最上層和中間層有小卷、蛤蠣和午仔魚

加入薑絲、青蔥及蒜末，以清蒸方式加熱，保留食材最原始鮮甜滋味

最終滿滿海鮮精華還會流入最下層湯底之中，真是鮮上加鮮啊！

【潮派 宜蘭站前金東店】平價頂級魚翅汕頭鍋物專門，必吃原味清

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招牌汕頭魚翅，湯頭充滿扁魚和蝦米風味，喝起來濃厚鮮甜，海味十足～不愧是店裡人氣招牌！

水沙中才口魚翅，數量稀少只有兩個，咬起來略有嚼勁，每一口都彌足珍貴啊！

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蝦子新鮮大隻不黏殼，蛤蠣肉個頭不算大，沙吐的乾淨無腥臭。

【潮派 宜蘭站前金東店】平價頂級魚翅汕頭鍋物專門，必吃原味清

午仔魚油脂豐厚爽口，魚肉吃起來極為細嫩，完全有令人驚艷到！有細刺吃的時候要小心～

【潮派 宜蘭站前金東店】平價頂級魚翅汕頭鍋物專門，必吃原味清

小卷口感彈潤，咬開來裡面竟然還爆蛋，美味度爆表啊！

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【潮派 宜蘭站前金東店】平價頂級魚翅汕頭鍋物專門，必吃原味清

潮派 宜蘭站前金東店

電話：03 9358508

地址：宜蘭縣宜蘭市宜興路一段159

營業時間：週一至週日11:0022:00

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