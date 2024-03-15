被很多朋友堪稱為最狂的麻辣火鍋吃到飽就是 饗麻饗辣精品火鍋

吃的不僅是火鍋，還有現撈蝦子、澎派海鮮、現切肉品、和牛吃到飽

冬季最狂就是草莓無限量新鮮供應，連甜點都是新鮮草莓用料

這次要推薦大家來免飛日本來場日本季的美食開吃

吃鍋物美食還可以享用高達30款以上的熟食美食

高雄、台南價位，麻辣火鍋吃到飽價格

平日午餐｜$628起、平日晚餐｜$728起、假日全天｜$758起

（以上價格需再加一成服務費）

兒童價格

100CM以下兒童 ＄免費

100-120CM兒童 ＄228/人

120-140CM兒童 ＄358/人

(以上價格需在加收10％服務費)

饗麻饗辣精品火鍋-明誠旗艦店

位置:高雄市左營區明誠二路521號

電話號碼： 07 558 6858

線上訂位：opentable

官網：https://www.enjoyhot.com.tw/

IG：https://www.instagram.com/enjoyhot_life/

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南臺灣最狂的饗麻饗辣精品火鍋吃到飽，讓人滿意的熟食區、甜點、冰品、季節限定美食

每季都有特色私房美食，絕對吃很撐、聚餐推薦

別於市面上的麻辣火鍋吃到飽，堅持每季都會更換熟食區

讓熟食區也成為很多饕客持續回流、熱愛的美食專區

來火鍋店用餐，熟食區也成為 饗麻饗辣 最狂的美食特色

多款日式料理＋麻辣鍋120分鐘吃到飽，還有現切肉片點起來

日本季限定供應，早點來卡位

讓熱愛吃日本料理的饕客也都來報到了

多款日式握壽司、香煎干貝手捲全部吃到飽 （香煎干貝手捲：限定平日晚餐+假日全天供應）

光是看到干貝就直吞口水，旁邊平台主廚還不斷的油煎干貝，肥美大顆好吃

每日都會隨機供應日式壽司5~8款，當天吃到鮭魚、蝦子、炙燒比目魚側緣

日式熟食區也太狂了!!!

（香煎干貝手捲：限定平日晚餐+假日全天供應）

炸物也不馬虎，都是自家當先現油炸的天婦羅炸物，直接弄一個天婦羅拼盤痛快吃

天婦羅、炸牡蠣、唐揚雞都是充滿日式風味的炸物小點

還有好吃的炸蔬菜，都是調配日式炸衣處理唷!

香甜滑嫩的鮭魚卵蒸蛋

櫻花蝦蛋炒飯，蝦子、櫻花蝦都很有誠意

手工披薩也是人氣招牌 主廚特製

北海道松露燻雞

檯面上很多都是新鮮供應，不斷的會推出新菜色

好吃推薦味增豬五花，自家主廚研發特製

和風烤雞

光是日本季熟食就很澎派，都忘了是要來吃火鍋的

手打漢堡排

光是香煎干貝手捲、握壽司就吃好幾份，好喜歡

熟食專區就可以來夾取好幾趟，季節限定的日本季開跑，快約起來

饗麻饗辣的海鮮一直都擁有好口碑，讓海鮮控都可以很爽快的痛吃

螃蟹也都是無限量供應，白蝦也是當日活體現撈

非常有誠意的食材，豬肝、雞南佛、雞肉、魷魚、鮮魚等等美食

鍋物料也都是精選過的

還有牛筋、牛肚，熬煮麻辣鍋最適合了～～

好多的傳統手工鍋物料

季節性蔬菜選擇性也多，平常日很多家庭客都會來用餐，滿足全家人

日本季讓我很愛，因為都是我愛的握壽司、天婦羅、干貝美食

吃火鍋也可以吃到這麼強大的熟食料理，真的會很滿足

超愛香煎干貝手捲，干貝很大顆

淋上鮭魚卵搭配玉子燒，很新鮮滿嘴鮮味

5～8種日式握壽司隨機供應

炙燒鮭魚壽司好好吃，都是搭配醋飯唷！吃起來更開胃～

光是鮭魚握壽司就讓我吃上了五貫以上，還有干貝手捲

油花滿滿的比目魚，入口即化

揪愛吃日式料理的朋友們一起來聚餐吃美食

天婦羅拼盤，喜歡什麼自己夾

好吃推薦大顆的炸牡蠣、日式唐揚雞，炸蔬菜也好吃！

炸牡蠣相當有誠意，很大顆

整個咬下爆滿香甜味道湧上來

真的很狂的日料美食，一點都不馬虎

手工披薩是薄餅皮，不用擔心吃了一塊就很飽唷！

先吃日式料理美食開開胃，等待湯頭滾可以熬煮鍋物料、肉片

新推出的 日式白味噌湯（限定湯底）

可以點麻辣鍋配不辣的新湯頭日式白味噌湯，帶有日式味噌香氣

湯頭熬煮蔬菜、肉片、麵食都很搭，充滿香醇的味噌滋味

海鮮控的天堂，尤其熱愛吃螃蟹真的愛慘了～

鍋物料、蔬菜也要均衡一下

現切和牛

現切松坂豬

肉片都是現點現切，可以拿夾子去吧台選肉片

和牛肉油花均勻，不用擔心太多

涮完帶有湯頭的味噌香氣，油花細膩帶出和牛香氣

松坂豬肉無腥味，帶有脆度油花香氣

壽星招待：半熟乳酪塔(甜點)、龍虎斑輪切(熟)、鹽烤松阪豬(熟)

當月壽星都有免費招待，可以三選一～～別忘了服務人員告知唷！

限時限量：冷月紫米（紅豆/芋頭/紫米/椰奶）

每季都會推出限時限量甜點美食，這次吃到 冷月紫米

都是自家熬煮製作、新鮮限量供應

來饗麻饗辣也可以實現甜點財富自由

甜點都是自家主廚開發製作，真材實料～～蛋糕、餅乾、麵包、甜甜圈、堅果塔

連冰箱內的甜點也都是季節性，尤其是草莓季節完全不手軟的大量使用

製作成各式各樣的草莓蛋糕

光是草莓甜點蛋糕高達10種以上可選，小巧可愛討喜又好吃

讓甜點控都戀愛了

還有新鮮草莓可以無限量吃，可自取淋上邪惡煉乳酸甜新鮮滋味

PS：新鮮草莓供應到草莓季節結束

數十種冰品、冰棒

好吃推薦一定要吃哈根達斯冰棒

北高雄左營每天人潮都很多的 饗麻饗辣麻辣火鍋

頂級麻辣火鍋可以吃到澎派食材用料的現烹飪熟食美食，通通吃到飽

把握日本季還有草莓季，實現草莓自由大富翁！