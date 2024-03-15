今天女王要來替大家介紹，引領台灣美食風潮多年的王品集團，2024年於台北中山區王品集團最新推出的中華美食「朝粥幫」，這中山區美食以超美味的砂鍋粥中華料理出名，以超多頂級食材原味烹煮而成的極鮮粥品，不論是小孩或是銀髮族都能輕鬆享用的美食，因為是王品的全新品牌所以這間美食只有台北中山區吃的到，現在就讓女王立馬帶大家來探訪這間2024台北中山區美食推薦吧!

⏏文章摘要

朝粥幫台北南京東店哪裡?

地址：台北市中山區南京東路一段92號4樓

電話：02-25223268

營業時間：

11:30-14:30、17:30-22:00（一至五）

11:00-14:30、17:00-22:00（六日）

朝粥幫位於台北中山區最熱鬧的南京東路上，台北人應該對這條美食街不陌生，而「朝粥幫-砂鍋粥中華料理」則位於協和大樓的4F，店家只要照著照片的位置進入就可以直接搭乘電梯上到4樓去探訪這間2024最新的王品美食，話不多說現在就讓女王帶大家來看看這些豐盛的美食吧~

台北中山區美食推薦 朝粥幫

「朝粥幫」的店內的用餐空間設計的非常新穎，中國風加上霓虹燈的設計讓半開放式的包廂變的非常有現代感除了半開放的包廂外也有非常適合家庭或公司聚餐的私人包廂，話說朝粥幫店內用餐座位非常大容納下上百位顧客都不是問題，如果你有親子聚餐、大型公司聚餐來這裡用餐會是一個不錯的好選擇喔!

朝粥幫餐點介紹(朝粥幫菜單價格)

朝粥幫擁有許多獨創的中華美食，除了最招牌的三種砂鍋粥(金龍粥、銀鳳粥、琥珀粥)外、還有高達7種加入頂級豐盛食材的粥品選擇，再加上店內的特色小菜，朝粥幫都能輕鬆的達成你對美食的渴望，1-100歲都能吃的美食可絕對不噱頭阿!

★ 菜單查看：朝粥幫菜單價格

★ 價格參考：四人聊風月套餐 $2680+10%(服務費)

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

朝粥幫四人聊風月套餐套餐

首先女王個人建議第一次到訪朝粥幫的人，先點一個$2680的四人聊風月套餐、餐點內會有(砂鍋粥*1、開胃涼菜*1、朝粥私房菜*2、山野雜興*2、海陸盛典*2、享樂甜飲*4)這豐盛餐點組合，個人覺得整體份量4-5人分食絕對OK! 但如果你是更多人用餐或聚餐，就建議再加購粥品或是單點特色小菜色囉！

首先到訪的人會先收到的第一道菜會是，青檸雪酪冰沙為清口腔味蕾，吃砂鍋粥能更顯鮮甜，大家可以先乾為敬，來迎接等等的豐盛美食~

朝粥幫獨家三大粥底

來到朝粥幫第一件事就是點上一碗，以高雄147號稻米，以砂鍋熬煮而成的超糯綿密化口的美味粥品，而這美味的粥品更分成了三大粥底「金龍」、「銀鳳」、「琥珀」，3種獨家熬煮的粥品都是上乘的風味，下面我們也會替大家再細細分享，接著看下去吧~

「金龍」粥底

以一斤蝦子熬煉精華而成的粥底，加入北海道干貝、特級藍鑽蝦、珠貝、墨魚海鮮丸等頂級的食材，烹煮而成富有濃郁海味的美食，大家除了可以品嚐到大蝦的鮮甜，更能吃到各種海味食材的原味感受，反正海鮮控點這鍋粥品就對啦! 口感以及豐盛度都不會讓你失望的啦~

「銀鳳」粥底

以特選鮑魚、國產無骨土雞腿、北海道干貝、特選香菇、珠貝、墨魚海鮮丸等食材烹煮而成的美食，這道銀鳳粥底，可以嚐到國產土雞的鮮甜肉質，及清爽的銀白高湯不管是哪種年紀，都能輕鬆享用的純淨粥品。所以不管你是有小baby或是有大長輩想要聚餐或是慶生，來這訂位完全不用擔心誰沒辦法吃! 全家都能一起享用啦~

對了!最後還有一個 琥珀粥底 是以北海道昆布熬煮而成的日式風味鹹鮮，但因為這次我們只點了2種風味砂鍋粥，這部分就不替大家細細介紹，有興趣或喜歡日式風也能自己去現場品嚐看看喔!

大家如果是點四人聊風月套餐的話，就能夠選擇上面的一種鍋物，並搭配下面的各式單點菜色組成套餐的完整菜色，但因為單點菜色種類繁多，女王就跟大家分享自己今天品嚐的佳餚，有興趣了解更多的人就自己點上去看完整菜單喔~



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朝粥幫單點菜色推薦

開胃涼菜-刀削酸辣茄/椒麻咬耳朵

首先要來介紹這道前菜，刀削酸辣茄 大家第一眼看到它，可能會有點眼生，但它其實是削去皮的茄子，再外層加入許多辛香料醃製而成的獨特中式美食，它的口感極具驚喜，超嫩的茄子的自然甜味透過酸辣調味更加美味。酸度和辣味口味非常平衡使得每一口都充滿層次感，再加上蒜末和香菜的加入，為整道菜帶來清新的香氣，總歸一句話就是女王吃過最厲害的茄子美食之。(PS:如剛剛女王所說朝粥幫的菜色非常多，前菜也有許多選擇，如果大家有特別想吃的也可以自己選擇，以下配搭是參考喔)

椒麻咬耳朵是用秘製滷汁淋上椒麻醬汁，慢滷而成的超滑嫩美食，但這道小菜富有鮮、滑、嫩、脆的四重口感，一口咬下絕對會讓人上癮! 女王只能說這絕對是傳統美食的昇華~無誤!

朝粥私房-不見臭豆腐

說到中式美食最具特色代表就是「臭豆腐」啦! 這道 不見臭豆腐 以臭豆腐作為基底與肉末辣椒拌炒後的外酥內嫩獨特滋味，配搭上生菜的脆嫩質地在再口中迅速展開，整體口感帶來清新的層次感中，同時又附著了臭豆腐的濃烈風味。獨特的口感搭配，不僅讓人驚艷於料理的巧思，更讓味蕾在各種層次的滋味中得到滿足，喜歡嚐鮮的人一定要試試阿!

山野雜興-板燒花椒蛋/翠百花油條

對了! 在山野雜興這個系列餐點套餐只能擇一，但女王有加點一些自己喜歡的，大家也自己參考一下吧! 下面這張圖就是 板燒花椒蛋 以鐵板香煎肉末、花椒做成的鐵板大雞蛋，口感部分就是常在夜市看到的鐵板麵，上面蛋的昇華版，酥脆外皮裹上爆汁蛋黃，拿來配粥或是單吃都是一款絕妙的台菜美味~

翠百花油條 又是一道非常經典台式風味創意料理，以酥炸油條包覆大塊的蝦漿並佐上特製的水果醋，整體口感酥脆中又帶著清爽，完全吃不膩的滋味! 不管你是拿來單吃配飯都是絕對經典的美味喔~

海陸盛興-雪花鍋巴蝦仁/金瓜海鮮煲/酸湯肥牛

接下來海陸盛興系列美食的首選雪花鍋巴蝦仁，這到餐點以濃郁鮮甜的海鮮白醬，配搭主廚特製的鍋巴，製成一道沒有人能抗拒的美食! 濃郁的白醬中能吃到超多大蝦以及嫩蛋，把它們淋在鍋巴上後，一道頂級的寶寶零嘴就誕生啦! 這道餐點也讓女王的寶寶，吃到差點連盤子都沒剩下! 家中有大寶寶的人必點的招牌。

接下來這道首推銀髮族!爸媽的最愛金瓜海鮮煲，濃郁到不行的南瓜基底配搭上豐盛到不行的海鮮料，彭派得不像話的一道美食! 想要美味又氣派的小菜，選它就沒錯啦~

最後這道酸湯肥牛，以酸菜湯做為基底加入了各種特製辛香料調味，在這層層的辛辣鮮甜浸潤下的牛肉，那嫩口滑順的辛香滋味，真的太驚為天~好吃到讓人快飛起來啦! 愛吃辣的人必點的招牌



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享樂飲甜

介紹完豐盛的主食後就是選擇飲品及甜點啦! 朝粥幫的4人套餐最後就是享樂飲甜，這邊可以選4種餐點，個人首推 芝麻杏仁燉奶+冰糖銀耳雪梨 養生又美味，而其他部分大家就選擇自己喜歡的飲品自由發揮吧~

2024台北中山區親子餐廳子推薦

看完這篇王品集團最新推出的「朝粥幫-砂鍋粥中華料理」你是不是也流口水啦! 雖然現在只有台北人吃的到，但女王覺得這種吃完沒有負擔的美食，應該可以說是聚餐最大的福音，好吃又真有過癮! 而且幾乎所有年齡層都能享用，看來這間最新台北中山區美食應該會大受歡迎吧! 有興趣的人就趕快出發到這間2024中山區親子餐廳子推薦「朝粥幫」去品嚐這豐盛的美味吧!

朝粥幫-砂鍋粥與中華料理資訊

官網：朝粥幫官網

FB：朝粥幫FB粉絲團

訂位：朝粥幫訂位

地址：台北市中山區南京東路一段92號4樓

電話：02-25223268

營業時間：

11:30-14:30、17:30-22:00（一至五）

11:00-14:30、17:00-22:00（六日）