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【桃園咖啡廳】REAL Cafe 風禾一號店 #早午餐 #輕食 #甜點 #咖啡 #下午茶 #網美咖啡廳

2024-03-15 15:38:33 范范 人氣：98
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窩客好文

范范

發表篇數：802篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：REAL CAFE 風禾一號店
phone03-3603352
place桃園市桃園區慈文路977號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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帶孩子到風禾公園玩，

發現附近有一間好大又好漂亮的網美咖啡廳-REAL‧Café

想吃早餐、下午茶、正餐這裡通通都有，

平日每天還有不一樣的優惠品項，

餐點選擇多，還可搭配套餐更划算，

不管是假日想睡到自然醒來這裡吃早午餐，

還是午後想來這放鬆吃下午茶都適合

【桃園咖啡廳】REAL‧Café #早午餐 #輕食 #甜點 #咖啡 #下午茶 #網美咖啡廳 (19).JPG

REAL‧Café位於風禾公園附近，

斜對面就是停車場，讓人來這不用擔心停車問題

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入內後環境清新又有質感，

而且相當的寬敞，

挑高設計讓人不會有壓迫感，

二樓還有包廂，如果要包場聚餐的朋友也很適合來這裡喔~

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一樓空間

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選好品項後需來櫃檯這裡點餐

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如果想要吃甜點的朋友，建議直接看蛋糕櫃這裡喔~

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這裡也有麵包、伴手禮可以外帶很方便

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二樓的空間也很不賴，

設計的也非常有質感

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裡面還有2間包廂設計，

想要坐包廂的朋友可以先預約喔~

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REAL‧Café採自助式點餐、餐具自助、自助回收，

所以不另外再收服務費喔~

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這裡也是親子友善餐廳

還有兒童座椅可以使用

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下午茶有司康、磅蛋糕、可頌、法式金磚，還有特色的華夫可頌可以選，

但可惜只有平日限定

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現在消費滿$599還送天天分享卡乙張，

每天都有不一樣的優惠，

星期一是甜點系列買一送一

星期二是任一飲品買一送一

星期三是昭和布丁買一送一

星期四是任一飲品買一送一

星期五享樂大拼盤半價優惠

CP值超高的，

數量有限送完為止喔~

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餐點有輕食、早午餐、義大利麵、燉飯、兒童餐、點心、咖啡、茶等可以選，

還可以搭配套餐更划算喔~

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現在在GOOGLE評論還加送小點一份，

這天拿到的是鬱金香腿棒

腿棒炸得金黃酥香超涮嘴的，沾上一旁的醬料提味又增香

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西西里嫩雞湯烏龍

湯頭帶有非常濃郁的蕃茄香，

喝起來酸酸甜甜的，

裡面還有原塊嫩雞胸，鮮嫩又不乾柴，

麵條也非常的Q彈，

嚐起來不糊爛

還有多種蔬菜、水煮蛋，

豐富又健康，是大人小孩都適合的美味

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奶油波菜雞腿燉飯

裡面是白醬藜麥飯，

勺起一匙帶有滿滿的起司，

鹹香又濃郁，

裡面還有不少菠菜，

營養又好吃，

上面的雞腿排厚實又嫩口，

而且都去好骨了吃起來很方便，

是營養又層次豐富的美味

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檸檬塔

塔皮酥香，

檸檬滑口還有酸V酸V的口感，

爽口又好吃，

喜歡微酸口感的朋友可以試試

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仲夏莓果茶

色澤誘人，

喝起來帶有酸酸甜甜的莓果香，

無糖、無咖啡因，

搭配餐點很解膩

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提拉米蘇咖啡

表層苦甜滑順，底下還有黑糖方Q，

層層分明且層次豐富，

有咖啡香、可可香，還有黑糖方Q，咬起來Q彈微甜，

整體喝起來順口不苦澀，

香氣濃郁又迷人，

是來REAL‧Café必點的飲品

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REAL‧Café餐點品項豐富，

不管什麼時候來都有不同的美味，

平日搭配天天分享卡更划算，

環境唯美又寬敞，

讓人在這放鬆吃美食、喝咖啡，和三五好友一同聚餐、或是一個人來吃甜點、喝咖啡都適合，

很推薦如果有到附近的朋友來這裡坐坐喔~

店家資訊:
REAL‧Café
地址：桃園市桃園區慈文路977號
電話：03 360 3352
LINE：@realcafe_tw

REAL‧Café 粉絲團

REAL‧Café IGrealcafe_tw

#REAL‧Café  #桃園甜點 #桃園早午餐 #桃園餐廳 #風禾公園 #風禾公園美食 #風禾公園下午茶 #風禾公園早午餐 #咖啡廳 #桃園美食 #桃園咖啡廳 #網美集散地 #網美餐廳 #甜點 #咖啡 #下午茶 #桃園下午茶 #甜食 #手沖 #手沖咖啡 #鬆餅 #可頌 #華夫可頌 #早餐

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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