帶孩子到風禾公園玩，

發現附近有一間好大又好漂亮的網美咖啡廳-REAL‧Café，

想吃早餐、下午茶、正餐這裡通通都有，

平日每天還有不一樣的優惠品項，

餐點選擇多，還可搭配套餐更划算，

不管是假日想睡到自然醒來這裡吃早午餐，

還是午後想來這放鬆吃下午茶都適合

REAL‧Café位於風禾公園附近，

斜對面就是停車場，讓人來這不用擔心停車問題

入內後環境清新又有質感，

而且相當的寬敞，

挑高設計讓人不會有壓迫感，

二樓還有包廂，如果要包場聚餐的朋友也很適合來這裡喔~

一樓空間

選好品項後需來櫃檯這裡點餐

如果想要吃甜點的朋友，建議直接看蛋糕櫃這裡喔~

這裡也有麵包、伴手禮可以外帶很方便

二樓的空間也很不賴，

設計的也非常有質感

裡面還有2間包廂設計，

想要坐包廂的朋友可以先預約喔~

REAL‧Café採自助式點餐、餐具自助、自助回收，

所以不另外再收服務費喔~

這裡也是親子友善餐廳，

還有兒童座椅可以使用

下午茶有司康、磅蛋糕、可頌、法式金磚，還有特色的華夫可頌可以選，

但可惜只有平日限定

現在消費滿$599還送天天分享卡乙張，

每天都有不一樣的優惠，

星期一是甜點系列買一送一

星期二是任一飲品買一送一

星期三是昭和布丁買一送一

星期四是任一飲品買一送一

星期五享樂大拼盤半價優惠

CP值超高的，

數量有限送完為止喔~

餐點有輕食、早午餐、義大利麵、燉飯、兒童餐、點心、咖啡、茶等可以選，

還可以搭配套餐更划算喔~

現在在GOOGLE評論還加送小點一份，

這天拿到的是鬱金香腿棒，

腿棒炸得金黃酥香超涮嘴的，沾上一旁的醬料提味又增香

西西里嫩雞湯烏龍

湯頭帶有非常濃郁的蕃茄香，

喝起來酸酸甜甜的，

裡面還有原塊嫩雞胸，鮮嫩又不乾柴，

麵條也非常的Q彈，

嚐起來不糊爛

還有多種蔬菜、水煮蛋，

豐富又健康，是大人小孩都適合的美味

奶油波菜雞腿燉飯

裡面是白醬藜麥飯，

勺起一匙帶有滿滿的起司，

鹹香又濃郁，

裡面還有不少菠菜，

營養又好吃，

上面的雞腿排厚實又嫩口，

而且都去好骨了吃起來很方便，

是營養又層次豐富的美味

檸檬塔

塔皮酥香，

檸檬滑口還有酸V酸V的口感，

爽口又好吃，

喜歡微酸口感的朋友可以試試

仲夏莓果茶

色澤誘人，

喝起來帶有酸酸甜甜的莓果香，

無糖、無咖啡因，

搭配餐點很解膩

提拉米蘇咖啡

表層苦甜滑順，底下還有黑糖方Q，

層層分明且層次豐富，

有咖啡香、可可香，還有黑糖方Q，咬起來Q彈微甜，

整體喝起來順口不苦澀，

香氣濃郁又迷人，

是來REAL‧Café必點的飲品

REAL‧Café餐點品項豐富，

不管什麼時候來都有不同的美味，

平日搭配天天分享卡更划算，

環境唯美又寬敞，

讓人在這放鬆吃美食、喝咖啡，和三五好友一同聚餐、或是一個人來吃甜點、喝咖啡都適合，

很推薦如果有到附近的朋友來這裡坐坐喔~

店家資訊:

REAL‧Café

地址：桃園市桃園區慈文路977號

電話：03 360 3352

LINE：@realcafe_tw



REAL‧Café 粉絲團



REAL‧Café IG：realcafe_tw



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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