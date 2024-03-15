最近發現這家鄰近中國醫的「貝拉索Plus五常店」，主打創新口味的義大利麵、燉飯及早午餐，首推巫毒海鮮墨魚義大利麵，墨魚漿製成麵條，吃完不怕牙齒黑！愜意環境適合與好友來個假日約會！另也有配合會議包場空間需求~

「貝拉索Plus五常店」位於五常街上，鄰近中國醫，墨綠色招牌非常顯眼！

以品牌的質感綠色延伸至店內裝潢整體色調，再加入些許植栽營造愜意氛圍

總共有兩層樓，一樓以2~4人為主，二樓較能容納多人數的座位，也有特別規劃適合包場及會議的包廂，兩層樓的座位區採光都非常良好，讓假日的早晨更增添的一份清新感

二樓空間採光更好了！包廂還有提供投影設備超方便！包廂的包場門檻詳情可以洽詢貝拉索粉專！

二樓窗邊位實在太美~尤其之前去時還正在聖誕跨年檔期，掛滿各種聖誕裝飾~節慶氣氛滿滿！

貝拉索Plus五常店菜單

▼巫毒海鮮墨魚義大利麵$259

這道真的一吃愛上！吃墨魚麵最怕吃完整個嘴巴黑黑的，但貝拉索的墨魚麵是以墨魚漿製成，不僅不會黑黑的，還多了彈牙的口感！

醬汁是以橘醬為基底，加入紹興酒、辣油及櫻花蝦去點綴，微辣涮嘴的醬汁巴著墨魚麵每一口都好滿足！

滿滿的海鮮更是不用說，新鮮彈牙！

▼釜山洋釀炸嫩雞$279（雙拼 墨城辣醬炸雞翅）

貝拉索的早午餐拼盤也很推薦！尤其洋釀炸雞+炸雞翅雙拼！一次吃到兩種主食~整盤很豐富！有生菜沙拉、南瓜濃湯、香蒜起司麵包、藍紋乳酪麵包，南瓜濃湯很濃郁~兩款麵包也不乾澀~帶著滿滿麵包香！

洋釀炸雞外酥內嫩，包裹著韓式洋釀醬，帶點微辣超美味

雞翅香辣涮嘴~看起來乾硬實則保有嫩度！

▼松露帶皮炸薯圖為套餐組合份量

香濃松露醬搭配酥脆紮實的帶皮炸薯真的必點！！！

▼紅茶拿鐵$80／韓柚青檸氣泡飲$80

飲料都還蠻不錯的，且早午餐拼盤能選45元內飲料超過則補差價~兩款飲料的漸層都很美~

整體來說，沒想過義式料理也可以有這麼多創意性，推薦必點巫毒海鮮墨魚義大利麵！洋釀炸雞也很不錯~價格合理、環境愜意，若是有包廂包場需求的，不管是舉辦會議或是交換禮物都很適合！

【 貝拉索Plus五常店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/barasoplus01/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/barasoplus/

▸ 地址｜台中市北區五常街160號

▸ 電話｜04-22070010

▸ 營業時間｜平日11:00-15:00。17:00-20:30

假日10:00-15:30。17:00-20:30。周二公休

▸ 線上訂位｜ 點這裡



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