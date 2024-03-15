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台中北區｜近中國醫創意義式料理，巫毒海鮮墨魚義大利麵美味到令人難忘｜貝拉索Plus五常店

2024-03-15 16:07:08 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：101
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：206篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：貝拉索Plus（五常店）
place台中市北區五常街160號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中北區｜近中國醫創意義式料理，巫毒海鮮墨魚義大利麵美味到令

 

最近發現這家鄰近中國醫的「貝拉索Plus五常店」，主打創新口味的義大利麵、燉飯及早午餐，首推巫毒海鮮墨魚義大利麵，墨魚漿製成麵條，吃完不怕牙齒黑！愜意環境適合與好友來個假日約會！另也有配合會議包場空間需求~

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「貝拉索Plus五常店」位於五常街上，鄰近中國醫，墨綠色招牌非常顯眼！

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以品牌的質感綠色延伸至店內裝潢整體色調，再加入些許植栽營造愜意氛圍

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總共有兩層樓，一樓以2~4人為主，二樓較能容納多人數的座位，也有特別規劃適合包場及會議的包廂，兩層樓的座位區採光都非常良好，讓假日的早晨更增添的一份清新感

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二樓空間採光更好了！包廂還有提供投影設備超方便！包廂的包場門檻詳情可以洽詢貝拉索粉專！

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二樓窗邊位實在太美~尤其之前去時還正在聖誕跨年檔期，掛滿各種聖誕裝飾~節慶氣氛滿滿！

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貝拉索Plus五常店菜單

 

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巫毒海鮮墨魚義大利麵$259

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這道真的一吃愛上！吃墨魚麵最怕吃完整個嘴巴黑黑的，但貝拉索的墨魚麵是以墨魚漿製成，不僅不會黑黑的，還多了彈牙的口感！

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醬汁是以橘醬為基底，加入紹興酒、辣油及櫻花蝦去點綴，微辣涮嘴的醬汁巴著墨魚麵每一口都好滿足！

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滿滿的海鮮更是不用說，新鮮彈牙！

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釜山洋釀炸嫩雞$279（雙拼 墨城辣醬炸雞翅）

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貝拉索的早午餐拼盤也很推薦！尤其洋釀炸雞+炸雞翅雙拼！一次吃到兩種主食~整盤很豐富！有生菜沙拉、南瓜濃湯、香蒜起司麵包、藍紋乳酪麵包，南瓜濃湯很濃郁~兩款麵包也不乾澀~帶著滿滿麵包香！

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洋釀炸雞外酥內嫩，包裹著韓式洋釀醬，帶點微辣超美味

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雞翅香辣涮嘴~看起來乾硬實則保有嫩度！

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松露帶皮炸薯圖為套餐組合份量

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香濃松露醬搭配酥脆紮實的帶皮炸薯真的必點！！！

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紅茶拿鐵$80／韓柚青檸氣泡飲$80

飲料都還蠻不錯的，且早午餐拼盤能選45元內飲料超過則補差價~兩款飲料的漸層都很美~

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整體來說，沒想過義式料理也可以有這麼多創意性，推薦必點巫毒海鮮墨魚義大利麵！洋釀炸雞也很不錯~價格合理、環境愜意，若是有包廂包場需求的，不管是舉辦會議或是交換禮物都很適合！

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【 貝拉索Plus五常店 】
店家FB https://www.facebook.com/barasoplus01/
店家IG https://www.instagram.com/barasoplus/
地址｜台中市北區五常街160
電話｜04-22070010
營業時間｜平日11:00-15:0017:00-20:30
假日10:00-15:3017:00-20:30。周二公休
線上訂位｜ 點這裡


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