2024中港大排光雕展 是新莊年度燈光藝術展，接續著元宵節，感覺像是把燈會延長了！今年2024中港大排光雕展展出時間為2024年3月1日~3月24日，連續24天，每晚18:00~22:00點燈，地點在中港大排12。展出以「幸福新北．戀戀中港」為題，有六大主題燈區，包括「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」與「愛情鞦韆」。在首日開幕展有特殊表演，在3月14日白色情人節中港廣場還有快閃活動，完成闖關即可獲得限量紀念品喔3！

今年2024中港大排光雕展的路徑比以往短了些，一路從中港廣場的主燈，經自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋，以及昌中橋的彩虹拱門，此次未若以往直通宏匯廣場，不過設計感更勝，也更精美，有許多燈籠隧道，搭配水面倒影非常壯觀。

內容索引 Toggle 影片

活動地圖 2024中港大排光雕展從中港廣場經自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋，最後至昌中橋的彩虹拱門結束。共計六大展區。 2024中港大排光雕展展區地圖 景點遊記 第一區《守護愛情》 5米高的愛心造型光廊象徵「守護愛情」。作為第一展區的迎賓燈開始進入中港大排，開啟愛情的光雕旅行。中港大排入口就投影著海水藍的光影，搭配海洋主題的壁畫，恍若踏在粼粼波光的水面之上。 第二區《愛情運河》 「愛情運河」象徵著每一處光芒都有一段愛情故事。燈光點點燈海組成的愛情長河，還有代表幸運的鯨魚與燈飾花海。 第三區《愛情啟航》 接續著愛情運河的是愛情啟航，有一個船頭與充滿流動感的隧道，彷彿是進入了愛情的時間長跑，充滿了挑戰與堅貞。小朋友可以在船頭上掌舵拍照喔！ 位於新莊自信街「自信橋」下方還有小美人魚的投影喔。 自信橋下的小美人魚光雕投影 第四區《愛情精靈降落》 愛情精靈降落，滿滿的愛心光飾掛滿整個中港大排的天空。 〈月光戀人〉是非常熱門的打卡燈飾。 第五區《愛的迫降》 第五區《愛的迫降》是非常精彩的一段，同名作品〈愛的迫降〉是由許多小小的熱氣球光飾組成的隧道，非常吸引人。 玫瑰花燈打造的〈Love 4 玫瑰愛情海〉，如同愛情在花香中亮麗綻放。而〈星光步道〉使用光飾打造出發光樹林組成的隧道，搭配水面倒影，也是非常壯觀的景象 第六區《愛情鞦韆》 第六區《愛情鞦韆》包括多個作品，第六區〈生態景觀〉製作了很多舞動翅膀的昆蟲光飾，在水上、草叢裡都能發現蹤跡喔！最大的蝴蝶燈飾搭配著鞦韆，小朋友搖動著鞦韆可以牽動著蝴蝶的翅膀舞動喔！ 在昌中橋的彩虹拱門是本次2024中排大港光雕展的結束，繼續中港大排水路前行，可以抵達新莊知名的宏匯廣場。

活動資訊 項目 資訊 景點 2023中港大排光雕秀 地址 中港大排親水步道 日期 2024年3月1日~3月24日