知名泰式鍋物連鎖品牌「泰滾」插旗桃園囉，桃園的朋友們必收藏！

小編私心第一名的泰式火鍋，真的太好吃啦〜

以獨創泰式火鍋湯頭聞名的【泰滾桃園店】終於進軍來到桃園插旗，且桃園第一據點就選擇了交通便利

、人潮鼎沸的桃園火車站前商圈、統領百貨對面

重點是我們這天是平日中午來訪，座位接近八成滿，就知道生意有多好！

假日更不用說，建議最好事先訂位會比較保險唷

訂位傳送門：https://reurl.cc/L1ke4X

不誇張，踏進餐廳就像直接飛去峇里島，太有渡假感了！

從進入餐廳前的那一刻開始，就讓人充滿了期待〜

走進店裡就像走入叢林一樣，被各種不同植物包圍，座位區都精心擺設，處處都有驚喜

A區(鳥籠設計)

很別出心裁的設計吧！

聽說這個巨型鳥籠可是老闆精心設計，最多可以坐六個人

B區(蒲公英燈)

最吸睛的莫過於窗簾的包廂與後現代輕奢蒲公英吊燈，提供稍具隱私的空間，舒適溫暖又讓人放鬆

C區

這區座位非常適合和家人或一群朋友聚餐的座位區，非常寬敞

D區包廂

包廂區提供10-16人桌，可以全部打通變成一間超級大的包廂啊，至多可容納約50人用餐

很適合公司行號的春酒尾牙或是團體活動的聚餐場地

高腳椅酒水區

桌椅間的安排以吧台為中心環繞一圈

可以感覺老闆真的很喜歡峇里島風格欸，第一次來到這裡，就很喜歡這裡的氛圍，很自在、很年輕

泰滾主打南洋風味的湯底鍋物，菜單分套餐及單點兩種，套餐部分有雙人餐及四人餐，點餐時先決定鍋底

，再點選肉類、海鮮，以及丸滑、餃類與菇類、豆製品、蔬菜、主食、炸物、飲料、酒類、甜點

、冰品等等，如果不想煩惱可以直接點套餐啦

也有泰素鍋(素食，適合蛋奶素、鍋邊素)，素食者也能到泰滾品嘗美味的鍋物料理唷

所以今天小編為大家整理了泰滾人氣必吃美食，下次來可別在煩惱要吃什麼了，快來看有哪些好料吧！

【冬蔭功+椰奶雞】

冬陰功湯裡會有一隻大公蝦，加入許多南洋食材

湯頭真的超級爆炸好喝！

冬蔭功獨特的酸辣味以及香料味，迷人的酸香和微辣的口感，喝起來很順口

香辣中帶著奶香的溫順口感，一喝就令人難以停下的好滋味〜

服務人員超級親切會隨時協助加湯、桌邊服務等等，還會幫客人客製化調整辣度呢

椰奶雞，濃郁椰奶調和了南薑與辣椒的刺激辣味，嚐起來意外溫和滑順

椰奶香濃、酸辣夠味，保證一吃就上癮

大家都一致狂推他的湯底超級強！！！

新鮮豐盛的食材CP值高，豪華海鮮盤好吸睛，迫不及待要開動了〜

【酸辣生蝦】

老饕必點的開胃菜

特調出來的涼拌醬汁沾附著鮮甜的生蝦，蝦肉好厚又滑口又有彈性，入口即化又爽口

【涼拌鮮蝦青木瓜絲】

酸酸甜甜辣辣的，是一道非常開胃的小菜

超級清爽的清脆的木瓜絲配上鮮蝦，口感豐富層次更up！！！

【泰泰蝦片】

有遊過泰國的朋友們一定吃過這一款香酥脆的零食

一咬爆脆香口，真的讓人停不下口每一口都充滿了蝦味

而且最重要的是老闆沒有在怕大家吃的啦，蝦片可以無限續很佛〜

【西班牙伊比利豬(松阪)】

泰滾的松阪豬是使用品質更為高檔的「西班牙伊比利豬肉」

玫瑰花松阪豬也太美了吧，松阪豬的份量真的蠻多的，每一片肉都滿厚的，而且擺盤超美！

伊比利松阪豬油質豐富卻不膩口，肉質散發出淡淡的榛果香和奶香，帶有獨特的脆脆Q嫩口感

每口西班牙伊比利松阪豬都是一次美妙的味覺旅行〜

【三隻小豬】

嚴選梅花豬、上選五花豬、西班牙伊比利豬(梅花)拼盤而成

梅花豬色澤紋理都很漂亮，肉肉擺滿整盤，看起來相當彭湃

不吃牛的朋友們也要有口福呀！

西班牙梅花豬也很優秀，沒有可怕豬味，而且吃起來很有嚼勁耶

想吃油花多一點的就吃五花豬，小編吃完真的覺得他們家的豬肉真的新鮮非常好吃啊

【狂犇三拼】

「狂犇三拼」為板腱牛肉、牛舌與韓式培根牛的組合，這份大拼盤可說是店內豐盛首選

整個被他們家的高CP值嚇到！

滿滿一盤三種牛肉一次滿足的牛肉拼盤，讓人口水直流超過癮…….

甚至連牛舌都能下鍋涮，只要涮幾秒粉嫩嫩的肉香，軟Q清脆，超誘人一定要吃啊！

【漫活野蔬】

綜合蔬菜用木製菜籃裝，那個質感跟精細度又提升了不少！

菜盤很豐富，有福山萵苣、台灣A菜、娃娃菜、花椰菜、水蓮、黑木耳及高麗菜等每樣都很清甜！

【椰漿蝦丸】

Q彈帶嚼勁的蝦丸，裡面包裹純椰漿，咬開瞬間香氣大爆發

真的會爆椰漿！！！

吃起來口感相當紮實有彈性，一口咬下鮮甜的椰奶便不斷地湧出，超讚！

【泰滾招牌魚漿】

旗魚的魚漿手工手打揉捏，魚漿表面加上魚卵並添加了檸檬葉，平鋪成方形

服務人員會桌邊服務分成幾小塊，用熱湯淋過幾次後，魚漿成形凝固後，再下鍋煮

滿滿的海味注入魚漿裡面，舌尖洋溢大海鮮甜味，吃過絕對讚爆！

【金三角樂園】

手工魚餃、手工燕餃、手工蛋餃

【泰拳擂台】

食神牛肉丸、手工花枝丸、干貝海鮮丸、黃金魚蛋

他們家的火鍋料都是手工製作，尤其是蛋餃和丸子真的必點

每一口吃下去都可以感受到真材實料，真心的大推一定要點

【銷魂雞油飯】

雞油超香的〜

特別挑選玉光米，更彈牙、更好吃，比越光米還要美味！

鹹香滋味太涮嘴，不到一下子就秒殺一碗了

【泰式米粉】

米粉吸飽了湯底那濃郁香醇湯汁，一入口非常夠味

【泰奶塔】

泰滾推出超浮誇「2公升泰奶塔」，超適合開懷暢飲，開party啦！

人多的話很適合點泰奶塔，比較划算(一杯是120元，一個柱大概七杯是588)

清新的茶香搭配濃郁的奶香搭配，喝起來相當順口好喝呢

泰奶控必點！喝起來絲滑柔順，是很好喝的泰奶〜

泰滾宵夜場：22:00以後用餐，招待2公升泰奶塔乙座

活動辦法：22:00以後用餐，招待2公升泰奶塔乙座

消費方式：內用單點餐點均有招待泰奶塔

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活動注意事項：

1.活動均不與其他活動、套餐、折扣同時併用

2.泰滾餐廳均保有最終解釋權利

【南椰奶凍】

手工限量製作的奶凍，想來吃一定要事先預約唷！

可以搭配著椰肉一起食用，香滑Q彈，椰奶香味十足

太好吃不甜膩，奶香濃郁好吃停不住，大推！

【嚴選生鮮鱸魚】

桃園店限定！！！

霸氣鱸魚端上桌！新鮮鱸魚超大一隻！！！

鱸魚已片成方便入口大小，鮮嫩又紮實，吃起來也更鮮甜〜

無論煮哪一種湯頭都非常美味，保證吃了以後都久久難以忘懷！

【暴龍雙拼20oz】

特選去骨鮮牛、嚴選梅花豬

泰滾可以說是肉肉控的天堂！

能大嗑20盎司的肉片，實在太爽啦〜

食量大的朋友也可以點這個巨無霸，份量足足有20盎司，也是超狂的，連厚度也不是蓋的

【夢幻雙拼】

A5和牛(和尚頭)、西班牙伊比利豬(梅花)

這A5和牛的油花也太美了吧〜〜〜

又被白煙飄渺的乾冰圍繞著，果然不同凡響

和尚頭是牛後腿内側位置，因為外型渾圓光滑，所以得其命名為「和尚頭」，脂肪較少，但肉味香濃

真的要尖叫了！和牛肉香在咀嚼時在口腔爆發〜〜〜

吃了泰滾的和牛，驚覺牛肉怎麼能這麼好吃，好吃到流淚的牛肉一定要推薦給您

【泰拳蝦餅】

跟拳頭一樣厚的蝦餅！

創意來自於泰拳，竹簍做得像擂台一樣，小細節都能看出老闆的巧思

跟一般蝦餅完全不一樣，外酥內Q、皮薄餡多，咬下去的每一口都會吃到一整隻的蝦仁，超好吃的啦

吃完這蝦餅，會有點困擾，以後吃外面的蝦餅都不好吃了啦XD

【日本山藥】

嚴選日本進口山藥，口感細滑順口，水分多帶點甘甜

【壽星蝦】

開幕慶送蝦活動，今年你幾歲，泰滾就送你幾隻「蝦」

蝦控快揪起來吃！

壽星蝦：當月壽星，幾歲送幾隻蝦

活動辦法：單點餐點消費指定金額即可送當月壽星同等歲數(民國)的蝦子。

消費方式：一桌選一位壽星，用餐人數兩人$1600、三人(含)以上$2000，金額均不包含其他加價費用

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活動注意事項：

1.活動均不與其他活動、套餐、折扣同時併用

2.泰滾餐廳均保有最終解釋權利

【暹羅海釣船】

南美白蝦、船釣活凍中卷、干貝、紐西蘭貽貝、蛤蜊、膠原曼波魚皮、嚴選鯛魚片、東石鮮蚵、阿根廷魷魚松阪

沒有最狂只有更狂！！！

不得不說他們家海鮮種類有！夠！多！

一看就知道店家有特別精挑細選過，吃的到用心的好食材

無論涮哪一種湯底都恰恰好，將海鮮的鮮甜美味展露出來，每一口的滑嫩鮮美〜讓人停不住筷呀！

【蝦片(續到家外帶)】

可無限續的泰泰蝦片，邊吃鍋我們已經續了二盤了，最後還可以外帶一包回家

有吃又有拿真的太幸福了〜

小珊珊碎碎念：

泰滾，我心目中第一名泰式火鍋！

環境呈現彷彿在國外的度假風格，來用餐假裝自己身在國外度假放鬆一下吧

冬蔭功湯底酸酸甜甜的真的好好喝，湯底的味道實在讓人懷念啊 ，真的是一吃成主顧

這裡的肉品與海鮮水產質量都很優，每日新鮮直送，喜歡吃鍋的朋友別錯過了！

【Info】

泰滾 Rolling Thai 桃園店

地址：桃園市桃園區中華路10號2樓

營業時間：11:00–01:00

預約電話：03-3473333

訂位傳送門：https://reurl.cc/L1ke4X

粉絲專頁：泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋

IG：泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋（@rolling_thai98）• Instagram 相片與影片

官方網站：泰正宗泰式美味- 泰滾泰式火鍋- Rolling Thai

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