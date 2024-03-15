台北中山區美食-朝粥幫─台北粥餐廳，這家砂鍋粥超~有料！海鮮控朋友分享必點每勺都有料的干貝鮮蝦粥，細嚐蘊藏於綿密中的自然鮮；美味分數拉滿、料好實在、風味道地的雪花鍋巴蝦仁、香辣過癮板燒花椒蛋、功夫菜不見臭豆腐、酸辣開胃刀削酸辣茄；餐後享用幸福系手作甜品：甜度嘟嘟賀的醇濃芝麻杏仁燉奶、冰糖銀耳雪梨已滿足！台北中山區美食餐廳、台北中山站美食推薦、台北粥推薦、台北粥店、台北粥品指引

目錄索引

1. 關於朝粥幫

2. 朝粥幫環境開箱

2.1 朝粥幫交通指引

2.2 朝粥幫用餐空間

3. 朝粥幫餐點分享

3.1 人氣TOP1 金龍│干貝鮮蝦粥

3.2 人氣TOP2 雪花鍋巴蝦仁

3.3 人氣TOP3 板燒花椒蛋

3.4 人氣TOP4 不見臭豆腐

3.5 人氣TOP5 刀削酸辣茄

3.6 甜品-芝麻杏仁燉奶

3.7 甜品-冰糖銀耳雪梨

3.8 茶飲-沉香鐵觀音

3.9 茶飲-金鳳奶蓋

4. 消費資訊

4.1 朝粥幫餐點評價

4.2 朝粥幫菜單

5. 優惠資訊

6. 台北中山區美食相關資訊

關於朝粥幫

「台北中山區美食」

「台北粥餐廳推薦 x 台北中山區美食餐廳」

「台北中山站美食推薦 x 台北粥推薦 x 台北粥店 x 台北粥品」

朝粥幫在哪裡？

朝粥幫位於台北市中山區南京東路一段92號4樓，近捷運台北中山站、捷運松江南京站、康樂公園，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

朝粥幫環境 / 餐點特色

「嚴選極鮮海鮮 x 澎派砂鍋粥」

「融合現代口味喜好 x 展現廚藝真功夫 x 中華料理」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-台北中山站(走路7分鐘)、松江南京站(走路9分鐘)、公車-南京林森路口 (走路2分鐘)

機車：附近機車停車格 (南京東路一段)

汽車：協和停車場 (走路3分鐘)

朝粥幫環境開箱

接待區

搭乘電梯抵達4樓，由外場接待人員，協助安排用餐座位 → 帶位。

營業時間

朝粥幫營業時間為：

一~五 11：30~14：30 / 17：30~22：00

六、日 11：00~14：30 / 17：00~22：00

結帳櫃台

在朝粥幫用餐，可使用：

現金、LinePay、悠遊付、全支付、ApplePay、GooglePay、SumsungPay、信用卡等方式付款。

朝粥幫交通指引

周邊環境

月底台北出差日，晚餐時間跟朋友約在捷運台北中山站附近、新開幕即擁有眾多好評的台北粥餐廳─朝粥幫，聚餐。

從工作地點搭乘捷運到捷運台北中山站後，從3號出口走路大約5分鐘，看到大樓門口顯眼的朝粥幫招牌、布條 → 走進協和大樓。

協和大樓4F

因應流感、疫情升溫，協和大樓有張貼公告：進入大樓建議配戴口罩，保護自己也保護可能接觸到的人。

附設電梯

免爬樓梯，可搭乘電梯到4F。

拍照打卡區

喜歡拍照、打卡的朋友們，可以在接待區精心設計的拍照打卡牆，跟朋友們一起拍個美照。

朝粥幫用餐空間

潮流、輕工業風格

開放式用餐座位區

在水泥灰地面，與特別在裝修過程中未鋪設天花板留下軌跡營造輕工業風格的空間裡，選用橘色軟墊式質感座椅搭配同為現代潮流常見的大理石白石頭桌面，設置了2人桌、4人桌、6人桌、8人桌，與可供10人用餐的獨立式聚餐包廂。

此區多以4人桌為主。

2人桌 / 4人桌

8人圓桌

來店用餐都需提前預訂砂鍋粥，砂鍋粥均採現點現煮，備餐、用餐時間較長，避免久候。

質感餐具

在饕客入座前，外場人員早已將與桌椅相呼應的同風格質感餐具：碗、盤、筷子、湯匙等，備妥於桌面上。

餐桌抽屜

將用餐時會使用到的紙巾、濕紙巾、牙線棒，放置於餐桌抽屜中，方便就近取用。

桌邊點餐

跟同桌家人、友人參考菜單確認要點的料理內容後，會由外場人員到桌邊服務，協助點餐。

聚餐包廂

朝粥幫設有2間可供10人用餐的聚餐包廂，包廂間的門是可推開的，可供大約20人的聚餐活動。

送餐機器人

朝粥幫餐點分享

人氣TOP1 金龍│干貝鮮蝦粥

由金龍粥底、嚴選優質特級白蝦、北海道干貝、珠貝、墨魚海鮮丸等，經過火侯、時間淬鍊，堆疊這鍋富藏鮮香、粥體綿密細緻、入口即化的干貝鮮蝦粥。

餐前雪酪

餐前雪酪會跟著干貝鮮蝦粥一同上桌，可先飲入冰體綿細、沁涼的青檸雪酪，清除嘴裡原有的味道，細嚐真材實料、時間堆疊暖粥的濃醇好味。

砂鍋粥配料

準備一碟：蔥花、芹菜、蒜酥米果，可在將粥盛入碗中後 → 灑上一點增添吃粥的整體風味、口感層次。

料好實在

隨勺一撈，清楚可見湯勺撈到了金龍粥底、北海道干貝、蝦子等食材。

必須說，從放入粥裡的食材是可以感受到料理者用心的，干貝蝦仁粥裡的蝦子均已開背、去蝦腸，且在慢熬砂鍋粥的過程中可以吸附更多的湯頭香氣，入口吃到Q脆彈特級藍鑽蝦，嚐到的自然甜也更加明顯。

一口入魂的干貝蝦仁粥，大量的特級藍鑽蝦、北海道干貝、可以吃到軟Q花枝塊的墨魚海鮮丸，放入金龍粥底中慢熬時與粥融為一體的鮮香早已化在嘴裡，綿密、熱騰騰的粥，一口接一口，好暖。

人氣TOP2 雪花鍋巴蝦仁

上菜秀

盛裝著酥香脆鍋巴、蝦仁、滑蛋上桌的雪花鍋巴蝦仁，會由外場人員將獨家特製醇香白醬由鍋巴下方淋入鍋中。

第一口先吃巴附上白醬奶香、滑蛋蛋香的脆嫩蝦仁；接著用鍋巴沾點白醬享用，脆中帶軟，咀嚼淡淡米香，一道料理的兩種吃法，感受簡單元素之間結合後的豐富層次感，整體香氣很飽滿，不會覺得膩口。

人氣TOP3 板燒花椒蛋

麻辣控很推的功夫菜之一就是這道，最左側看起來紅通通的板燒花椒蛋。

在大約5分熟的半熟蛋上，淋上以肥瘦黃金比例豬絞肉、蒜末、花椒料理的噴香特製肉燥，香辣過癮開胃相當開胃，直接吃或搭配砂鍋粥一同享用都蠻不錯的，辣度大概介於小辣~中辣之間。

人氣TOP4 不見臭豆腐

原來臭豆腐也可以用這種料理型式呈現！

刷新以往對於臭豆腐外酥內軟搭配台式泡菜吃的印象，有點像生菜包蝦鬆的概念。

將臭豆腐切丁後，加入豬肉末、辣椒、青蔥、油條等食材一同爆炒，包入甜脆生菜一起吃，嚐嚐經過爆炒後保有臭豆腐獨特香氣，與多種食材堆疊的層次美味。

人氣TOP5 刀削酸辣茄

這~這~這~真的是茄子嗎！尚未入口前，會覺得看起來白呼呼的食材是年糕之類的。

人氣開胃菜之一的刀削酸辣茄，是在蒸熟後去皮的茄子之上，淋入特製酸辣風味醬汁提香，軟綿可口、酸酸甜甜的茄子蠻開胃的。

甜品-芝麻杏仁燉奶

以自帶獨特堅果香氣的杏仁為主體，添加醇濃黑芝麻，口感滑順、整體甜度很剛好、不過於甜膩，微冷冬日晚餐時間用這道暖呼呼的甜品畫下句點，好~幸福。

甜品-冰糖銀耳雪梨

以雪梨切丁、白木耳為主角煨煮，添加枸杞增添層次，選用優質冰糖調整甜度，入口的甜感蠻細膩的，可以吃到保有微脆口感的雪梨、滑口的白木耳。

茶飲-沉香鐵觀音

無糖的沉香鐵觀音，入口的茶韻蠻有厚度的，濃厚、甘潤、不澀，搭配甜點一起享用很可以。

茶飲-金鳳奶蓋

杯底勺入自帶豐富水果香氣的鳳梨丁 → 注入香氣馥郁的熟韻紅茶 → 倒入自製芝士奶蓋 → 出杯。

不攪拌就口直接開喝，先喝到的鹹香、奶香交織的芝士奶蓋，接著是甘甜滑順的熟韻紅茶，與杯底的香甜果香鳳梨丁，享受在嘴裡層層堆疊的幸福甜香，甜度大概介於5分~7分糖之間。

消費資訊

用餐日期：2024/02月

付款方式：現金、LinePay、悠遊付、全支付、ApplePay、GooglePay、SumsungPay、信用卡

(服務費10%另計)

(如自行攜帶酒精類飲品，需酌收開瓶費300元，另加10%服務費，理性飲酒，飲酒勿開車)

朝粥幫餐點評價

台北中山區美食之旅，月底出差日跟朋友到台北粥餐廳推薦之一的朝粥幫聚餐。

在輕工業風格、整潔舒適的空間裡，分享著這餐點的干貝鮮蝦粥、雪花鍋巴蝦仁、板燒花椒蛋、不見臭豆腐、刀削酸辣茄、芝麻杏仁燉奶、冰糖銀耳雪梨等人氣料理，身為主角的干貝鮮蝦粥，搭配粥品享用的人氣功夫菜，美味分數都蠻高的，是吃過一次會想再來回味的功夫好滋味，先收藏到中山區美食餐廳口袋。

朝粥幫菜單

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

台北中山區美食-朝粥幫菜單 (來源：朝粥幫官網，2024/03月)

優惠資訊

~113/04/30 王品瘋美食App完成指定任務，加贈不見臭豆腐

王品瘋美食App集滿5個任務徽章，再抽賞金瘋點數888點

~113/04/30朝粥幫「內用套餐」，享799元優惠加購龍蝦季限定料理一道(單點1280元)，再送1500元現金券！

~113/04/30全桌穿著「旗袍或龍/黃袍」內用消費套餐，免費享用龍蝦季限定料理一道 (每天每店 3 組，需提早電話預訂用餐，額滿為止）

台北中山區美食相關資訊

朝粥幫

類型：台北中山區美食 / 台北粥餐廳 / 台北中山區美食餐廳 / 台北中山站美食推薦 / 台北粥推薦 / 台北粥店 / 台北粥品

設施：洗手間 / 電梯

⏰ 營業時間

一~五 11：30~14：30 / 17：30~22：00

六、日 11：00~14：30 / 17：00~22：00

📍 地址：台北市中山區南京東路一段92號4樓

📞 電話：02-2522-3268

朝粥幫線上訂位

朝粥幫官網

朝粥幫FB粉絲頁

朝粥幫IG



檢視較大的地圖

粉字可點入傳送門

覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們

也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享

謝謝大家，我們下篇分享