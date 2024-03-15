【花蓮住宿】煙波大飯店花蓮館

煙波飯店花蓮館鄰近美崙濱海公園、介壽眷村等景點，高樓層的房型有靠海的海景房，飯店有提供地下室和戶外停車位，公共設施也非常豐富，除了免費的日式三溫暖，還有健身房、兒童遊戲間，讓大人小孩都開心，附近的美食有中一豆花、家咖哩、COUNTRY MOTHER'S早餐、府前食坊早餐等等，到著名的東大門夜市也只需5分鐘車程非常方便，是個洽公度假首選飯店。

▲煙波飯店花蓮館的外觀走的是簡約風，沒有過多華麗的裝飾。

▲地下室與戶外皆有提供車位，上層的機械車位已沒有使用休旅車可放心停放。

▲一樓大廳櫃台牆面使用仿大理石材質呼應了花蓮的自然人文，沙發區有提供舒適沙發供旅客休息。

▲旅人選品是飯店內的商店，結合花蓮在地職人創意香氛皂、手作飾品、有機農特產及特色點心，提供旅客方便選購在地特色小物作為伴手禮。

▲旁邊還提供一台全家的販賣機，不用出門就能買些零食飲料很方便。

▲另一區為閱讀區域，方便商務人士使用電腦洽公。

▲慕拉西餐廳提供各式自助吧美食，早午餐時間為 06:30-13:30、晚餐為17:30-21:00 。

▲飯店最近的活動是加入會員贈送100點，可馬上兌換兩個鳳梨酥或在餐廳消費折抵100元費用。

▲洗衣間有提供投幣式洗衣機、烘衣機和洗衣精販賣機，還有紫外線消毒烘乾機。

▲健身房有重訓器材、跑步機和桌球設施，來流流汗再去泡個湯晚上一定好睡。

▲頂樓的樂活家有三溫暖和兒童遊戲室。

▲三溫暖內有熱水池和冷水池，還有蒸氣室和烤箱，泡湯還能欣賞窗外海景超享受。(裡面不能拍照，圖片轉自飯店官網)

平日開放時間為：05:00-08:00/15:00-22:00、假日開放時間為：05:00-08:00/12:00-22:00。最後入場時間為：21:30。

▲童樂天地有兩個大房間，內有各式玩具、童書和公主裝，小朋友在這裡都玩到捨不得走了，建議爸媽可以輪流去泡湯&顧小孩。

▲遊戲間旁的窗戶可以欣賞海景，這次雖然沒有住到海景房，但在這欣賞風景也很夠了！

▲介紹完所有的公設，準備來開箱房間拉！飯店的低樓層和高樓層的價格不同，想說回來休息只是睡個覺就沒有訂高層的景觀房了！

▲走廊整體乾淨明亮，地毯和內裝都維持得很新穎。

▲因響應環保政策，房內都不提供瓶裝水，各樓層走廊都有開飲機可自行取用。

▲我們這次訂的房型為豪華家庭房，有兩張大型雙人床，床墊使用英國斯林百藍的頂級床墊，但實際睡過發現床墊還是偏軟少了點支撐性，應是低樓層的房型使用率較高床墊狀態沒這麼好。

▲房內開關都設置在床頭操作方便，還提供usb和一般插頭供手機充電用。

▲窗邊有一個矮桌和四個坐墊，這個座位我們通常都稱為消夜區，小朋友卻在這裡先玩瘋了！

▲電視尺寸適中，是一般電視沒有數位電視盒有點可惜。

▲茶水吧提供熱水壺、玻璃水壺(可至開飲機裝水)、馬克杯、沖泡茶包和咖啡。

▲冰箱內有四瓶飲料是免費的可以放心的拿走，冰箱整潔不錯沒有異味。

▲衣櫃內有提供紙拖鞋和吹風機、緊急照明手電筒。

▲吹風機是折疊型TESCOM的品牌，有三段風力可調，熱度和風力還行。

▲房內有放置行李的置物架。

▲浴室洗手台旁有伸縮鏡，洗手乳是法國ALVOLA品牌，香氣非常迷人。

▲淋浴間水量適中熱水熱度夠，盥洗備品同樣是法國ALVOLA品牌，洗髮精是有機金盞花，沐浴乳是有機洋甘菊，味道不錯洗完很滑順沒有乾澀感。浴室整體整潔維持得不錯，沒有明顯水痕或發霉，磁磚縫隙也很潔白感覺有在用心維護。

▲馬桶是免治馬桶，可調節水溫。

▲浴缸算是小型的，只夠一個人剛剛好泡澡。

房間的隔音不錯，幾乎聽不到走廊或隔壁房的聲響，服務人員和清潔阿姨都對工作有熱忱，看到房客都會掛著微笑主動問好，讓人覺得是間有溫度的飯店！



雞蛋糕短評：飯店提供地下停車位和戶外停車區，公共設施有裸湯溫泉、兒童遊戲間、健身房，房間寬闊乾淨，隔音不錯，浴室有浴缸整潔也維持得不錯，床墊偏軟少了支撐性，櫃台人員和清潔人員都極為友善熱情，會讓人感受到是間有人情味的飯店。

設計★★★★☆

整潔★★★★☆

舒適★★★★☆

位置★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



煙波大飯店花蓮館住宿資訊：

地址：花蓮縣花蓮市中美路142號

電話：038222666

官網：https://hualien.lakeshore.com.tw/

等級：四星級

入住時間：15:00

退房時間：11:00

WIFI：有

停車場：有

游泳池：無(有公共裸湯浴池)

早餐：有(須配合房型加購)

刷卡：有

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