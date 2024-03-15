台中必吃燒肉推薦！台中燒肉店越來越多間，說到台中厲害特色燒肉，糖糖一定要推爆這間山鯨燒肉，不僅裝潢超浮誇，餐點也很厲害，不僅有好吃燒肉，還可以吃到日本料理，份量超多，吃完超有飽足感，店內還有提供免費和服體驗，讓你秒飛日本，用餐時間時常客滿，記得先訂位唷

山鯨燒肉西屯店位置

山鯨燒肉目前在台中共有兩間分店，糖糖這次是來訪位在台中西屯寶慶街上的山鯨燒肉西屯店，近逢甲商圈、逢甲大學，山鯨燒肉西屯店外觀相當亮眼，旁邊設置了日本鳥居造景，不僅白天拍照美，晚上拍氛圍更棒，而旁邊就是逢甲停車場，停車非常方便，目前山鯨燒肉沒有配合特約停車場

山鯨燒肉西屯店環境

山鯨燒肉西屯店的裝潢風格跟漢口店不一樣，走日本京都風，一樓榻榻米座位區主要是客人等候區及餐後甜點用餐區，換上和服在這裡拍照也超級美

一樓除了榻榻米的座位區，旁邊還有設置神社許願牌，不用飛到日本神社，在山鯨燒肉也可以許願

山鯨燒肉西屯店和服試穿體驗

山鯨燒肉西屯店也有提供多款日本和服及飾品讓用餐的客人免費體驗試穿，大人小孩的size通通有

山鯨燒肉西屯店用餐空間

這邊是山鯨燒肉西屯店的二樓用餐區，除了四到六人的座位，還有多人的包廂座位區，非常適合多人聚餐

極上全牛豪華牛饗宴 雙人 3480元

喜歡吃牛的朋友推薦山鯨燒肉這套極上全牛豪華牛饗宴，肉品都是牛肉，份量十足，套餐內容包含開胃菜、前菜、醋飲、鍋物、肉品、食食、職人手作、名物、季節時蔬、漁人海鮮、飲物及甜點

前菜 - 鮮活太空菇

山鯨燒肉的前菜除了沙拉，還有山鯨燒肉的獨家特色鮮活太空菇可以選，這款鮮活太空菇可是請新社菇農特別用採用太空包種植，兩朵杏鮑菇長的超漂亮，服務人員會協助切成片狀，將杏鮑菇烤至表面出水就可以享用囉，吃起來比一般杏鮑菇還有多汁鮮甜

干貝海膽一口杯 159元

這道干貝海膽一口杯超浮誇，上桌時還會慶煙呢！最底下是和風生食級海藻，上頭搭配一整顆生食級炙燒干貝，中間還加了松葉蟹腿肉及馬糞海膽，最後佐上魚子醬點綴，吃的時候將干貝直接整顆塞進嘴裡，鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來！馬糞海膽超鮮甜，吃起來沒有腥味，搭配軟嫩干貝肉及松葉蟹肉層次超豐富

季節時蔬 – 櫛瓜／日本山藥

套餐中的烤時蔬是櫛瓜及日本山藥，櫛瓜水份飽滿鮮甜，烤山藥糖糖也好愛，單吃不必佐醬就能品嘗蔬菜本身的鮮甜滋味

鍋物

一般燒肉店都是附上雞湯居多，山鯨燒肉西屯店的鍋物是採用日本大根、昆布及柴魚熬煮的湯頭，裡頭還加入了各式蔬菜，湯頭鮮甜好喝，喝完都可以免費加湯

名物 - 財富自由的吐司金裝版 +699元

每次來山鯨燒肉必加價的財富自由的吐司現在又升級成金裝版，之前是做好端上桌，現在直接現場做給你看，從刷醬烤土司、包入炸和牛菲力到灑金箔，製作過程還挺精彩的，尤其是撒金箔橋段，完全沒在跟你客氣

使用和牛菲力油炸至三分熟，搭配特調醬汁及烤製兩面金黃的生吐司，口感香脆，裡頭的菲力牛排更是外酥內嫩又多汁，搭配現刨松露奶醬、北海道馬糞海膽、法國魚子醬及日本鱒魚卵四種奢侈食材，不僅視覺饗宴Level up，更增添層次感

漁人海鮮 - 極上紋甲花枝刺身 119元

海鮮糖糖加價升級成高級日本料理才吃到得到的極上紋甲花枝刺身，生食級紋甲花枝口感相當軟嫩，讓人越嚼越鮮，搭配微鹹的昆布鹽一同享用，層次更加豐富，如果不太敢吃生的朋友可以請服務人員做炙燒，炙燒過後多了一股迷人的炙燒香氣，帶微微脆感，兩種風味都好吃

食事 - 海膽．白蝦．和牛握壽司 +249元

主食的部分糖糖加價升級這道海膽．白蝦．和牛握壽司，上桌時服務人員會協助先將海苔稍微烤過，再包入北海道海膽、富山灣白蝦洋蔥碎和牛及赤醋飯，變成了握壽司的模樣，是道結合海陸風味的握壽司，口感超鮮甜

食事 - 鮭魚起司飯糰 +49元

另一道主食糖糖加價升級了大人小孩都喜愛的鮭魚起司飯糰，山鯨燒肉的飯糰是炸飯糰，飯糰口感吃起來有點像鍋巴，裡頭的米飯吃起來非常香，上頭搭配鮭魚及起司，鹹香迷人，好吃不膩口

現煮財富自由釜飯 +790元

這道現煮財富自由釜飯是山鯨燒肉最近新推出的菜色，內容物也太膨湃！裡頭是和牛、馬糞海膽、日本鱒魚卵及鰻魚，上頭再打上一顆生蛋黃，吃的時候直接拌均勻，不僅海味十足，還多了和牛的鮮嫩口感，這麼頂級的釜飯，不必跑高級日料，在山鯨燒肉也能吃到

肉品 - A5和牛上蓋肉

和牛上蓋肉為順著肋眼牛肉之筋膜所切下的上蓋肉，是肋眼牛排中最精華部位，數量稀少，有著大理石花紋狀的油花，脂肪含量較高，肉質細緻鮮嫩，香甜多汁，佐上些許玫瑰鹽，更能增添肉質的鮮美滋味

肉品 - 極上安格斯特級胸腹

有著豐富油花的極上安格斯特級胸腹，燒烤至五分熟，肉質鮮嫩又多汁，富有濃郁的牛肉香氣

肉品 - 和牛油蔥極上牛舌

將牛舌切成長條狀，一次吃到舌根、舌中段及舌尖三種部位，搭配店家特製油蔥，口感爽脆鮮甜，交織著油蔥的迷人鹹香

肉品 - 澳洲和牛横隔膜

澳洲和牛横隔膜是位於背側的內臟部位，一頭牛僅能取得 2-3 公斤，是非常珍稀的部位肉，赤肉與油脂交織呈現黃金比例，燒烤後口感鮮嫩帶咬勁又多汁，是老饕們最愛的部位之一

肉品 - A5白老和牛小排

來自北海道白老町所養育的白老牛，是北海道歷史最悠久的和牛品種，油脂相當豐富，有著細緻鮮美的油花，肉質細嫩，入口即化，一入口就能感受到濃郁的油脂香氣在嘴裡爆開來

肉品 - 極上安格斯松露牛乳

這道極上安格斯松露牛乳是採桌邊服務，將安格斯牛肉先炙燒過，接著包入水牛乳酪，再佐上松露醬，最後撒上玉米脆片，肉質相當軟嫩，牛肉香氣中還多了水牛乳酪的鹹香及濃郁松露香氣，層次相當豐富，搭配香脆玉米片，好吃無違和，這道糖糖也超推

接下來這道稻燻澳洲和牛排也是採桌邊服務，作法超特別，先將澳洲和牛排烤至約三分熟，接著放入木盒中，再加入稻草下去燻香，不僅製作過程超吸睛，香氣也非常特別

肉品 - 稻燻澳洲和牛排

經過稻燻的澳洲和牛排，不僅肉質軟嫩多汁，除了本身濃郁的牛肉香氣外，還多了稻燻的獨特香味，讓人越吃越香，一塊接一塊停不下來

飲物 - 現打芭樂特調 +70元／紫嵐MOJITO（無酒精）+70元

現打芭樂特調是青江菜加上芭樂現打，沒有可怕的菜菜味，還帶有芭樂的香甜，清爽又好喝，另一杯紫藍Mojito是使用蝶豆花、雪碧及檸檬荔枝QQ，喝起來酸酸甜甜的，不時還會蹦出彈牙的檸檬荔枝QQ

職人手作 - 烤三色糰子

烤三色糰子有三種不同風味，上頭淋上煉乳，旁邊附上手作栗子泥，口感軟糯，搭配煉乳及栗子泥享用，多了香甜滋味，微甜不膩，好吃

甘味 - 臭臭泥／宇治金時提拉米蘇 +90元

餐後甜點是可愛的臭臭泥，基底是抹茶冰淇淋，上頭搭配丹波栗子泥，撒上抹茶粉及上白巧克力妝點，最後再加上杏仁片點綴，層次相當豐富，濃濃抹茶香中伴隨著栗子的香甜，另外一款甜點糖糖加價升級成宇治金時提拉米蘇，使用日本元素銅鑼燒、宇治金時抹茶冰淇淋、京都燕麥莓果脆片、丹波栗子泥、馬茲卡邦起士及新鮮香蕉片，最後撒上抹茶粉及金箔點綴，配料超豐富，好吃不甜膩

現在只要當月壽星來山鯨燒肉用餐，即可享優惠價加購山鯨燒肉限量手作富士山蛋糕，還有搖鈴慶生及日本祈福繪馬（如有指定圖案需三天前預訂）

台中厲害燒肉推薦！將日式燒肉與日料結合的山鯨燒肉，不僅餐點有特色，更是道道讓人驚艷，好吃又有飽足感，山鯨燒肉不僅燒肉厲害，裝潢也超美，充滿濃濃日式風格，來店用餐還能免費體驗穿日本和服，讓你秒飛日本，台中慶生餐廳、約會餐廳推薦～