#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ• 嘉義中埔

前言

三月-春天百花綻放的序曲

臺灣各地山區陸續宣布櫻花季的道來，這周放假獨自回嘉義老家時，爸媽也提議去阿里山走走逛逛、一睹櫻花盛開的風采，於是我就當了一天沒有弟弟妹妹的偽獨生女，與爸媽來場阿里山賞櫻之旅~

當天前往阿里山途中，我們先去吃一間Google評價有4.4顆星的中日式合菜-雲來窯烤雞餐廳，有網友稱雲來為「阿里山遊必吃餐廳」，其中窯烤雞跟砂鍋魚頭是最多人推薦!

只有三個人的我們，起初擔心合菜餐廳必須點一整桌菜或是每道菜的份量過多，以至於在人數少的狀況下不好點餐；事先與店家洽詢後了解到：店裡有推出小家庭精緻套餐，甚至連雙人都有合適的套餐組合，每道菜依據人數做份量上調整，如此貼心的客製化也讓我們安心前往用餐~

餐廳外觀

雲來窯烤雞餐廳就在國三中埔交流道出口下，超大佔地面積加上顯眼的紅色招牌，完全沒有迷路的問題；正門前空地有十多個專屬停車位；餐廳後方還有一個更大的停車場，因為店址就在前往阿里山必經道路上，常有遊覽包車的團體遊客來這裡用餐，停個十幾台都不是問題。

左邊一整排的窯烤甕，當天幸運看到烤雞出爐的畫面，一開鍋香氣四散、外皮色澤超美、下方容器保留整隻雞的精華；窯烤雞每日數量有限，建議事先預訂以免撲空!

雲來窯烤雞餐廳有配合過年尾牙圍爐、結婚喜宴等活動，若有包場會以此為進出大門，平常時段則以左方通道出入~

餐廳後方有提供衛生間，空間有如休息站的規格、廁所內部也都整理得乾淨~

店內環境-一般用餐區

此區為平時開放用餐的場地，一般遊客、家庭等小組團體都在這，桌位擺設也是走比較簡約現代感的風格，挑高設計讓空間視覺上更加寬敞舒適。

結帳櫃台也同是簡約路線，上排設計的山巒壯麗景色非常吸引我!

山巒圖一路往右延伸到料理台，感受到一種無邊無際、暢遊山間的悠然自在。

合菜餐廳怎麼可以少了飲料自助區~以前去婚宴或是過年圍爐都很愛喝經典的芭樂汁、柳橙汁或麥仔茶；雲來提供的單點飲料品項非常多元， 另外也有酒精類飲品，((~未成年請勿飲酒，也不要酒駕~))

餐廳深處的桌位風格不太一樣，逐漸轉為重要場合的布置，右方的門口就是與宴會廳相連的通道!

店內環境-宴會廳

一走進去就被這奢華隆重的排場震撼到，在燈光與牆外陽光的相互加持下，整個宴會廳又華麗又亮堂。

前方有小舞台跟非常顯眼的囍字，上排掛的水晶燈不俗；桌上的餐具、衛生紙、卡式爐等辦桌常見物品都擺放整齊；光看這場面就能想像結婚典禮的熱鬧氣氛~ 我個人覺得做為員工尾牙或佳節聚餐都很適合!

店內環境-私人包廂

雲來餐廳有兩間20人座與一間10人座的私人包廂，須提前預訂且有低消限制~

包廂間隔是可打通的拉門，很適合大型家族團聚、商務往來聚會!

菜單MENU

餐點的組合方式非常多，有單點式的招牌私房菜，有些菜色也有提供大/中/小等份量，砂鍋魚頭更是以人數來劃分價位，方便客人估算是否夠吃。

最基礎的十人份合菜，也有依照食材等級推出非常多種組合價位；2~6人小家庭的精緻套餐也都詳細介紹菜色與優惠價格，這麼多菜平均一人約$400~500，店家表示非過年期間不額外收服務費，真的超划算!

【3-4人精緻套餐/$1580】

當天跟爸爸媽媽一起品嚐$1580的3-4人精緻套餐，共六道菜跟四碗飯，我真心覺得份量超足，甚至感覺若我們一家五口吃可能還會剛剛好XD

餐點介紹

#砂鍋魚頭肉 (小)

在海線長大且曾是日本料理師傅的爸爸，特別對海鮮有多年的飲食料理經驗與要求，然而嘴挑的他對雲來餐廳的砂鍋魚頭肉念念不忘，回家的路上依舊讚不絕口!

砂鍋魚頭也算是嘉義代表性美食之一，雲來下重本的選用鮭魚去熬煮湯頭，搭配豆皮、豆腐、蔬菜等配料一同成鍋；魚肉非常鮮嫩不會有乾柴的口感；沙茶用量恰到好處，足以讓味道呈現但不使湯頭過於油膩。

#窯烤雞 /半隻

可換鵝肉 /四分之一隻

外皮經過窯烤而完美上色，內部雞肉熟度剛好無血色，肉質扎實且保有濕潤口感；必須沾點窯烤雞的精華-雞汁與胡椒鹽，鮮味更上一層樓~

#綠竹筍沙拉

合菜中必須來個冷盤搭配，綠竹筍鮮嫩清脆，單吃就可以品嚐竹筍本身的甘甜；沙拉很貼心的用小碟子另裝，讓愛跟不愛沙拉醬的人都可以一起享用這道餐點；其餘水果片、生菜、苜蓿芽等鮮食搭配，大魚大肉當前更顯現這道的清爽。

#客家小炒 /小

可換脆皮肥腸 /小

偏重口味的客家小炒，屬於下飯型菜色； 肉絲、豆干跟魷魚條都非常有嚼勁，醬汁也跟食材完美相融；芹菜可說是這道菜的香氣靈魂，與辣椒蔥段一同增添整道料理在視覺與味覺上的豐富度。

#櫻花蝦高麗菜 /小

可換鹹蛋苦瓜 /小

高麗菜熟度恰到好處，菜梗有熟透且保有爽脆口感，櫻花蝦的鮮味襯托出高麗菜的清甜!

#黃金螺絲捲 /中

螺絲捲炸得金黃酥脆，瀝油處理很好不會油膩，內裡仍保有膨鬆的口感；必須沾上餐點的點睛之筆-煉乳醬，煉乳愛好者的我一人霸佔三顆，每一口都好幸福~

#火雞肉飯 /四碗

一般桌菜都是搭配白飯，雲來居然大升級成火雞肉飯，而且還是鮮嫩多汁的火雞肉塊；醬汁與白飯比例完美，不會過鹹也不會拌不勻飯，米粒偏彈牙且不黏膩；最後鋪上香氣十足的油蔥酥，美味程度不輸嘉義市區的火雞肉飯名店。

我覺得雲來窯烤雞餐廳真的CP值超高，一人不用五百元就可以吃到很有水準的高檔中日式料理；因美味飯菜而飽足真的會心情很好，為這次阿里山賞櫻之旅打造完美的序曲，我願稱為阿里山櫻花季首選餐廳。

服務人員也分享常有外國遊客在阿里山去&回程會到店裡用餐，雲來餐廳也會因應各國飲食文化、餐桌禮儀等做些客製微調，讓客人品嚐嘉義在地特色料理同時享受賓至如歸的服務。

爸媽也討論說明年過年的大型家族聚餐可以訂雲來窯烤雞餐廳，對於外縣市的親戚來說也很便利，不需要開遠程到東石海縣老家，國三下交流道就可輕鬆到!

附近還有農穀倉文創園區跟客家文化公園等免門票景點，開車大概4-5分鐘就可到，在雲來窯烤雞餐廳吃飽喝足，可到這裡參觀走走又消食，度過愉快的午後~~

🔍店家資訊

【雲來窯烤雞餐廳】

營業時間

☞︎ 週一～週日 11:00–14:00；17:00–20:00

電話

☞︎ 05 230 7000

地址

☞ 嘉義縣中埔鄉和睦村司公廍4之15號(近嘉義國道三號中埔交流道)