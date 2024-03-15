

桃園床墊推薦｜台灣優質國產床墊品牌專賣店：橘家床墊

專為台灣人”量身打造”的獨立筒床墊，讓你好睡就是這麼簡單



有一家名字很可愛的寢具店橘家床墊，門口有可愛的橘子大LOGO，

原來是創立起初想取名為居家床墊，但突發奇想出更有特色的諧音，就成了現在有名的橘家床墊。



▾ 橘家床墊是相當優質的MIT國產床墊品牌專賣店，有30年國外高級床墊代工外銷經驗，

專營為台灣人量身打造的獨立筒床墊。



▾ 這次兔兔來參觀試躺的是橘家床墊位於桃園法院後街的桃園門市，

門口有可以停車的位子，若開車來參觀非常方便。



▾兔兔逛過很多家具店，通常總是商品玲瑯滿目，看得眼花撩亂，

而橘家床墊門市現場的陳列非常簡單，沒有過多花俏的家飾品項，

畢竟強項就是床墊，所以要挑床的朋友，來橘家床墊就可以很專注地挑選適合的床墊。





▾一進門門市人員就親切的帶我換上室內拖鞋。



▾為了衛生，試躺還有為大家準備個人使用的拋棄式枕巾。



▾ 店內有一個遊戲區，如果有帶小孩來的人可以解放雙手好好逛一下。



▾ 橘家床墊的床墊種類主要分為兩種：獨立筒床墊及獨立筒+乳膠床墊，

並由軟-硬陳列，分類清楚讓人淺顯易懂。



▾門市人員建議我一開始從軟硬適中的款式開始躺，

因為通常硬床適合體型較壯的人，除非特殊要求不然不適合我的身型。



▾ 橘家床墊有12個月全床換新+10年獨立筒彈簧保固，

還有一個很有特色的地方就是床墊是可以對折的，這是橘家床墊獨家的特殊專利，

因為現今有許多人家中的空間或電梯過小，而設計可以摺疊的床墊以利方便搬運、收納。



▾ 另外我們很多人都有坐在床邊的習慣，橘家床墊的床墊周圍有專利護邊支撐，坐在床邊完全不會塌陷跟滑落。



▾而且護邊轉角是用焊接技術，完全不用膠接合，減少更多接合膠的使用。

▾床墊的表布也是使用100%天絲，摸起來真的好柔滑，

坊間有許多號稱天絲的產品大家要張大眼睛看%數，60%及100%的觸感完全不同。



▾橘家床墊的天絲表布有三層防蟎技術，搭配竹炭紗加強吸濕效果。



▾而且舒適層採用波浪紋固定，完全不會像壓紋造型影響舒適層效果。





▾ 橘家床墊每個展示床墊旁邊有放了對應的床墊內部結構，

看到一層一層的結構頗面才能懂床墊裡有這麼多的學問。





▾ 橘家床墊使用35-37%高密度泡綿，有極佳的記憶性及包覆感，

他的耐壓檢測達10年下陷3.2%遠低於標準的10%，對比中密度的泡棉真的紮實很多。



▾ 橘家床墊乳膠墊都是使用一次發泡不裁切的純度93%、密度70%的純天然乳膠，

而且厚度5公分一體成型無切割的乳膠不易氧化，回彈性與包覆感很好，躺起來也很紮實。

▾我很喜歡乳膠的原因是乳膠能加強防蟎效果，且壽命可達10-12年，比泡綿的8-10年長，

至於要如何分辨真假乳膠，除了可以檢視證書之外，還能從氣味、色澤、孔洞來觀察，

純天然乳膠聞起來有淡淡的橡膠味、顏色是乳白色、孔洞是不平整的，只要是太白、太香、太工整都是化合的。



▾橘家床墊除了床墊，還有訂製床架，床架種類共有三種：掀床架、抽屜床架、木腳床架。





▾床架板料都是使用厚實的8分甲板，一般常見的6分木心板常常躺沒多久就開始出現噪音用。



▾表面還可以選用20萬轉係數的貓抓皮，具有耐磨、防刮、防潑水、好清潔保養的優勢。



▾掀床架是新式的氣壓掀床，一拉就能自動往上及安全扣鎖。





▾掀床的收納空間相當大，非常適合現在許多家庭居家空間不足的狀況。

▾木腳床架是由兩片床板拼接，有12根腳支撐，長時間使用也更穩固。



▾橘家床墊還有一個非常熱門的產品：保潔墊，

有保潔墊最大的好處是可以避免生理期或小孩尿床後把床墊弄臟清不掉的窘境，

橘家床墊的保潔墊防水性真的超強，不僅讓水氣不會往下又很透氣。

▾測試樣本：縱使傾倒，水真的完全沒有滲出耶。

▾製床有相當多細節，很多的名稱、材質對我們一般人來說其實很陌生，

透過橘家床墊門市人員專業的介紹，我們才能比較清楚知道可以如何選擇適合自己的床。



橘家床墊的床墊都是下單才會開始製作，

很推薦在找床墊的朋友可以來橘家床墊試躺，門市提供了各種軟硬床的選擇，且逛起來相當舒適沒有壓力，

透過門市人員的協助相信大家都可以在這找到符合自身需求的優質床墊喔~(😘啾咪) 。



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桃園市桃園區法院後街88號

03 287 5123

營業時間：10:00-21:00

🚗門口有停車空位 📍橘家床墊-桃園店03 287 5123營業時間：10:00-21:00🚗門口有停車空位

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我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。

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