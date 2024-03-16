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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 240210-13日本-東京-星巴克上野恩賜公園店

240210-13日本-東京-星巴克上野恩賜公園店

2024-03-16 08:23:35 jacklsy 人氣：100
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窩客好文

jacklsy

發表篇數：318篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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雖然上野恩賜公園離住宿的酒店很近,但是因為還沒有到櫻花季,所以並沒有安排在這次的行程裡.

但是,為了早上的一杯熱咖啡,我決定來上野恩賜公園內的星巴克.

其實這間星巴克還蠻多人推薦的,順便也逛一下上野恩賜公園.

 

原本以為上野恩賜公園只是個簡單的公園,就類似台北市的大安森林公園般.

回來查資料才發現,其實整座公園內有蠻多景點可以逛逛.

只是我腦袋中的資料庫,只有上野恩賜公園的櫻花而已.....

上野公園（日語：上野公園うえのこうえん Ueno kōen */?），全名上野恩賜公園（上野恩賜公園うえのおんしこうえん Ueno onshi kōen），是位於日本東京都台東區上野公園，也是日本第一座公園，佔地約53萬平方公尺。全域在1873年指定為公園、1876年正式開園。公園原屬日本皇室所有，至1924年始由大正天皇下賜（恩賜）予東京市管理，故冠名「恩賜公園」。目前由東京都建設局管轄。目前「上野公園」也是正式地名，為東京都台東區的下屬町名

上野公園是東京國立博物館國立西洋美術館國立科學博物館上野動物園東京重要文化設施的所在地，同時也有雕刻家高村光雲所作的西鄉隆盛銅像、以及野口英世的銅像。公園內稱作「忍岡」（忍ヶ岡）的高地，自近代起成為賞名所，至現代入選日本櫻名所100選，吸引大量賞花遊客前往。此外，忍岡南方的不忍池，夏天池上大量桃色蓮花盛開。冬季有等多種水鳥飛至此地棲息。

以上資料摘錄自維基百科

 

外觀很漂亮的Green Park,一樓有Le quattro stagioni和Cafe CARMIA.

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清水觀音堂的月の松,前方就是不忍池弁天堂.

上野恩賜公園內還有很多神社,除了清水觀音堂外,像是上野東照宮,不忍池弁天堂,舊寬永寺五重塔.

如果真的要好好介紹,那可真的要花點時間來好好逛逛上野恩賜公園.

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想去哪裡????

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終於看到了,星巴克上野恩賜公園店.

我在日本星巴克的官網查了一下,上野恩賜公園店並不是什麼特殊地標店.

簡單來說,就是一間開在上野恩賜公園內的星巴克.

台灣比較類似的星巴克門市,應該是花蓮的理想門市.

也許是地理位置及環境好,所以蠻多部落客和Youtuber推薦來這裡喝杯咖啡.

而且等到上野恩賜公園的櫻花盛開時,在這裡的戶外座位區喝杯咖啡時,還可以同時欣賞美麗櫻花,真的是很棒的體驗. 

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這次來日本,剛好碰上日本建國紀念日,而且還剛好是三天連假.

整個上野恩賜公園都是日本當地的遊客,因為他們都要去上野恩賜公園內的上野動物園.

而星巴克就剛好在動物園旁,所以店內幾乎都是日本當地人.

不管是室內的座位區,還是戶外的座位區,全部將近滿座.

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星巴克上野恩賜公園店,外觀是左右長形的建築,前後不算很寬.

室內因為太多人了,比較不方便拍照,只好捨棄拍攝.

我個人是覺得整個外觀設計很漂亮,完全融入公園內的環境.

這樣的設計,基本上換個招牌也是會滿滿的人客.

來這裡喝咖啡,如果天氣狀況許可的話,真的不會想要待在室內.

點一杯熱咖啡,一份簡單的甜點,坐在戶外區,享受著溫暖陽光,看看來往的人群,真的很舒服.

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最後,還是只好轉戰離這裡不遠的ecute上野公園口店.

各位人客在台灣或多或少都喝過星巴克咖啡,甚至其他知名連鎖品牌的咖啡.

有沒有發覺日本星巴克的拿鐵,還是藍瓶咖啡的拿鐵,就是比台灣的好喝.

我第一次在沖繩喝到星巴克的拿鐵時,就有發現這個情況.

除了最基本的咖啡豆之外,主要的原因就是牛奶.

日本的牛奶真的很不錯,喜歡喝拿鐵的人客,一定要喝看看日本的拿鐵.

如果喜歡喝牛奶但是不喝咖啡的人客,也可以在日本的便利商店買瓶牛奶喝看看,真的很不錯.

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星巴克上野恩賜公園店,我個人會蠻推薦的.

最主要的是上野恩賜公園裡的環境,才是吸引我來的主要原因.

各位人客可以專程安排來,也可以有經過上野恩賜公園時順便進來.

文章標籤
星巴克 日本上野 恩賜公園 星巴克上野恩賜公園店
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