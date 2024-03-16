雖然上野恩賜公園離住宿的酒店很近,但是因為還沒有到櫻花季,所以並沒有安排在這次的行程裡.

但是,為了早上的一杯熱咖啡,我決定來上野恩賜公園內的星巴克.

其實這間星巴克還蠻多人推薦的,順便也逛一下上野恩賜公園.

原本以為上野恩賜公園只是個簡單的公園,就類似台北市的大安森林公園般.

回來查資料才發現,其實整座公園內有蠻多景點可以逛逛.

只是我腦袋中的資料庫,只有上野恩賜公園的櫻花而已.....

上野公園（日語：上野公園 ／ うえのこうえん Ueno kōen * / ? ），全名上野恩賜公園（上野恩賜公園 ／ うえのおんしこうえん Ueno onshi kōen），是位於日本東京都台東區上野的公園，也是日本第一座公園，佔地約53萬平方公尺。全域在1873年指定為公園、1876年正式開園。公園原屬日本皇室所有，至1924年始由大正天皇下賜（恩賜）予東京市管理，故冠名「恩賜公園」。目前由東京都建設局管轄。目前「上野公園」也是正式地名，為東京都台東區的下屬町名。

上野公園是東京國立博物館、國立西洋美術館、國立科學博物館、上野動物園等東京重要文化設施的所在地，同時也有雕刻家高村光雲所作的西鄉隆盛銅像、以及野口英世的銅像。公園內稱作「忍岡」（忍ヶ岡）的高地，自近代起成為賞櫻名所，至現代入選日本櫻名所100選，吸引大量賞花遊客前往。此外，忍岡南方的不忍池，夏天池上大量桃色蓮花盛開。冬季有鴨等多種水鳥飛至此地棲息。

以上資料摘錄自維基百科

外觀很漂亮的Green Park,一樓有Le quattro stagioni和Cafe CARMIA.

清水觀音堂的月の松,前方就是不忍池弁天堂.

上野恩賜公園內還有很多神社,除了清水觀音堂外,像是上野東照宮,不忍池弁天堂,舊寬永寺五重塔.

如果真的要好好介紹,那可真的要花點時間來好好逛逛上野恩賜公園.

想去哪裡????

終於看到了,星巴克上野恩賜公園店.

我在日本星巴克的官網查了一下,上野恩賜公園店並不是什麼特殊地標店.

簡單來說,就是一間開在上野恩賜公園內的星巴克.

台灣比較類似的星巴克門市,應該是花蓮的理想門市.

也許是地理位置及環境好,所以蠻多部落客和Youtuber推薦來這裡喝杯咖啡.

而且等到上野恩賜公園的櫻花盛開時,在這裡的戶外座位區喝杯咖啡時,還可以同時欣賞美麗櫻花,真的是很棒的體驗.

這次來日本,剛好碰上日本建國紀念日,而且還剛好是三天連假.

整個上野恩賜公園都是日本當地的遊客,因為他們都要去上野恩賜公園內的上野動物園.

而星巴克就剛好在動物園旁,所以店內幾乎都是日本當地人.

不管是室內的座位區,還是戶外的座位區,全部將近滿座.

星巴克上野恩賜公園店,外觀是左右長形的建築,前後不算很寬.

室內因為太多人了,比較不方便拍照,只好捨棄拍攝.

我個人是覺得整個外觀設計很漂亮,完全融入公園內的環境.

這樣的設計,基本上換個招牌也是會滿滿的人客.

來這裡喝咖啡,如果天氣狀況許可的話,真的不會想要待在室內.

點一杯熱咖啡,一份簡單的甜點,坐在戶外區,享受著溫暖陽光,看看來往的人群,真的很舒服.

最後,還是只好轉戰離這裡不遠的ecute上野公園口店.

各位人客在台灣或多或少都喝過星巴克咖啡,甚至其他知名連鎖品牌的咖啡.

有沒有發覺日本星巴克的拿鐵,還是藍瓶咖啡的拿鐵,就是比台灣的好喝.

我第一次在沖繩喝到星巴克的拿鐵時,就有發現這個情況.

除了最基本的咖啡豆之外,主要的原因就是牛奶.

日本的牛奶真的很不錯,喜歡喝拿鐵的人客,一定要喝看看日本的拿鐵.

如果喜歡喝牛奶但是不喝咖啡的人客,也可以在日本的便利商店買瓶牛奶喝看看,真的很不錯.

星巴克上野恩賜公園店,我個人會蠻推薦的.

最主要的是上野恩賜公園裡的環境,才是吸引我來的主要原因.

各位人客可以專程安排來,也可以有經過上野恩賜公園時順便進來.

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