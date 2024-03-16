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REAL CAFE

REAL CAFE 風禾一號店位於風禾公園旁，吃完早午餐還可以到公園走走散步。

而且非常大間，挑高設計，明亮乾淨。

座位很多假日一樓一定會坐滿，只能到二樓，二樓也有包廂可以坐，店內環境挑高，很舒服！

蛋糕櫃非常多選擇，還有可頌及肉桂捲。

餐具、杯水街自行拿取。

REAL CAFE用餐方式採自助式 ，吃完後需自行把餐點放回收餐檯區

菜單

有早午餐、義大利麵、湯烏龍等選擇，非常多樣。

餐點

▷薄皮嫩雞佐華夫可頌$300

華夫可頌很紮實，比鬆餅更為濕潤好入口，可頌真的很厲害！

炸雞有兩隻小雞腿、雞翅、雞塊，搭配水果沙拉，很解膩。

▷羅勒青醬雞腿義大利麵$250

雞腿是有調味過，肉很嫩也很厚實，非常實在！

青醬義大利麵條軟硬適中，份量很多，青醬不會太濃。

▷升級套餐D+$180

(任選飲品➕$95元蛋糕）

▷濃厚系昭和布丁（補差價$25）

必點現在季節限定有草莓🍓，手工布丁加上底下焦糖醬，非常濃郁。

▷ 仲夏莓果茶$130

新款莓果茶無咖啡因，不用擔心睡不著。

📝感想～

相比早午餐，更推薦點甜點，早午餐可以升級套餐很划算，可以吃到甜點，REAL CAFE的甜點特別厲害，可以二訪來吃下午茶！

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🥩 REAL CAFE 風禾一號店 📌 桃園市桃園區慈文路977號 ⏰ 08:00~20:30 ☎️ 03-360 3352

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