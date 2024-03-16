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【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午餐下午茶|REAL CAFE

2024-03-16 16:26:13 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：102
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：REAL CAFE 風禾一號店
phone03-3603352
place桃園市桃園區慈文路977號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

 

IG REELS

REAL CAFE

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

REAL CAFE 風禾一號店位於風禾公園旁，吃完早午餐還可以到公園走走散步。

而且非常大間，挑高設計，明亮乾淨。

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

座位很多假日一樓一定會坐滿，只能到二樓，二樓也有包廂可以坐，店內環境挑高，很舒服！

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

蛋糕櫃非常多選擇，還有可頌及肉桂捲。

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

餐具、杯水街自行拿取。

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

REAL CAFE用餐方式採自助式 ，吃完後需自行把餐點放回收餐檯區

菜單

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

有早午餐、義大利麵、湯烏龍等選擇，非常多樣。

餐點

 

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

▷薄皮嫩雞佐華夫可頌$300
華夫可頌很紮實，比鬆餅更為濕潤好入口，可頌真的很厲害！
炸雞有兩隻小雞腿、雞翅、雞塊，搭配水果沙拉，很解膩。

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

▷羅勒青醬雞腿義大利麵$250
雞腿是有調味過，肉很嫩也很厚實，非常實在！
青醬義大利麵條軟硬適中，份量很多，青醬不會太濃。

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

▷升級套餐D+$180
(任選飲品➕$95元蛋糕）

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

▷濃厚系昭和布丁（補差價$25）
必點現在季節限定有草莓🍓，手工布丁加上底下焦糖醬，非常濃郁。

【桃園美食】風禾公園旁舒適明亮的咖啡廳|聚餐約會好地方|早午

仲夏莓果茶$130
新款莓果茶無咖啡因，不用擔心睡不著。

📝感想～
相比早午餐，更推薦點甜點，早午餐可以升級套餐很划算，可以吃到甜點，REAL CAFE的甜點特別厲害，可以二訪來吃下午茶！

 

 

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

 🥩 REAL CAFE 風禾一號店

 📌 桃園市桃園區慈文路977號 

⏰ 08:00~20:30 

☎️ 03-360 3352

#桃園#桃園美食#桃園早午餐#義大利麵#桃園咖啡廳#可頌#realcafe#聚餐選擇#推薦咖啡廳

 

 

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文盲BB慧

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