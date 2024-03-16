一位難求的「明水然·樂」無菜單鐵板燒，現在新竹也吃得到啦！1600元套餐就能讓你吃到活體龍蝦三吃、日本生食級干貝、和牛漢堡、桂丁雞等等14道精緻料理！

高CP值日式無菜單鐵板燒推薦！總是一位難求的「明水然‧樂」，現在免跑台北，新竹也吃得到啦！「明水然‧樂」主打龍蝦、和牛、鮑魚、各種頂級海鮮食材，以廚師精湛的鐵板手藝，呈現出一道道精緻鐵板燒料理，用餐採預約制，無菜單料理只有兩種價位選擇！$1600元套餐就能吃到活體龍蝦三吃、日本生食級干貝、日本和牛漢堡、桂丁雞等等14道精緻料理！我個人私心更推薦「明水然·樂無菜單鐵板燒」$2400元套餐，升級成巨大活體南非鮑魚、海膽蒸蛋、整尾現流魚、日本A5和牛排等等頂級食材，超級有感的升級，絕對能滿足你的口腹慾望，很適合慶祝重要節日、慶生、情侶約會、商務聚餐，來「明水然·樂無菜單鐵板燒新竹林森店」用餐，不只裝潢體面、食材也很新鮮，絕對能給你滿滿的儀式感！

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「明水然·樂無菜單鐵板燒新竹林森店」就位在新竹火車站前的補給站美食廣場4F，開車族可以停附近的「俥亭新竹站前地下停車場」，除了新竹店之外，台北、新北、高雄、宜蘭皆有分店，文末有附上詳細店資訊。

一入門就會先看到大大的招牌日式燈籠，很適合打卡拍照，整體店裝潢走日式木質調風格，相當簡約舒適，也是新竹很有質感的鐵板燒。

用餐區全採包廂式，有9人、12人、15人三種大小的私密包廂，很適合家庭或是竹科公司部門包場聚餐。

「明水然‧樂-新竹林森店」提供活體龍蝦，每一隻都是現撈現煮，品質絕對新鮮。

一入座會先看到排放整齊的食材，排放整整齊齊真的好療癒，這也是無菜單料理魅力。

$1600元套餐/$2400元套餐

– 小菜漬物

– 黑蒜雞湯

– 荔枝烏龍茶

– 山藥細麵佐鮮蝦鮭魚卵

– 蟹肉蒸蛋/海膽蒸蛋

– 魚湯/香煎赤鯮魚

– 廣島牡蠣

– 北海道大干貝

– 照燒和牛堡/南非鹽蒸野生鮑

– 鐵板水姑娘龍蝦

– 龍蝦味噌湯

– 龍蝦膏炒飯

– 頂級桂丁雞/日本A5和牛

– 莓果氣泡飲

– 抹茶豆腐

酌收10%服務費。

擺放整整齊齊的餐具，充滿用餐儀式感。「小菜漬物」提供漬蘿蔔及洋蔥，增添整體用餐清爽口感。

暖胃前菜「黑蒜雞湯」蒜味超濃郁，小小一杯給你滿滿元氣！「荔枝烏龍茶」提供的是無糖熱茶，不苦不澀且荔枝果香十足，挺順口好喝的，是可以免費續的唷！

「山藥細麵佐鮮蝦鮭魚卵」淋上酸爽開胃的醬料，吃起來更加滑順清脆，還帶有鮮蝦及鮭魚卵的鮮味。

「明水然‧樂」是樂多多集團旗下品牌，來店用餐，記得加入會員，就免費贈送入會禮「炙燒烏魚子」，會員還能累計積分，也會不定時發送優惠活動給你。

$1600元價位提供的「蟹肉蒸蛋」，蒸蛋融合日式高湯的鮮甜，口感非常滑嫩，同時還吃得到一絲絲的蟹肉。$2400價位則提供「海膽蒸蛋」，吃起來濃郁感更明顯，鮮味更強烈！

魚肉料理，$1600元價位提供魚湯，先將魚肉表皮煎至酥脆，再淋上乳白高湯，最後撒上細蔥，湯頭甘甜不油膩，無骨魚肉可以放心大口喝。

$2400元價位提供整尾現流的「赤鯮魚」，紅色魚身的高級魚種，魚肉富含油脂，口感細緻且富有彈性，而且暗刺很少，由於非常新鮮，沾點鹽巴就很好吃。

「廣島牡蠣」沾粉乾煎至表皮金黃色澤，再搭配一點點的金桔醬，酥脆的外皮，爆漿的肉汁，鹹香多汁非常好吃。

「北海道大干貝」以海苔包入巨大北海道干貝，以魚子醬點綴，最後刨上烏魚子粉，一口塞入好鮮甜好過癮！

$1600元價位「照燒和牛堡」，以柔軟的麵包，夾入手打和牛漢堡排、櫻桃蘿蔔、日本紫蘇葉以及煎蛋，層層堆疊的滋味，吃起來非常香，是一道美味的日本洋食。

$2400元價位升級成「南非鹽蒸野生鮑」，扭動活跳跳的鮑魚，放上檸檬片，再以北海道昆布覆蓋，最後灑上鹽巴悶煮，擺盤很有法式料理的精緻感。

單吃鮑魚就非常Q彈美味，沾點松露奶油醬，更是讓人驚艷，真的是我吃過新竹無菜單料理數一數二好吃。

1600元價位提供「頂級桂丁雞」，是許多國宴級、米其林餐廳指定使用的食材，整隻去骨雞腿肉，表皮煎至酥脆，一入口雞汁香氣噴發，鮮嫩的肉質，簡單調味就很美味。

2400元價位提供的是「日本A5和牛」，選用九州熊本A5和牛，就算是大塊厚切，還是保有入口即化的口感。

重頭戲絕對是龍蝦三吃，使用的是澳洲進口活跳跳的水姑娘，桃粉色的外殼有著碩大飽滿的肉質。

第一道是鐵板料理，乾煎後淋上橘黃色的海膽醬，整個鮮味加倍，龍蝦肉質鮮甜又彈牙！

第二道「龍蝦味噌湯」，使用味道較濃郁的紅味噌，搭配龍蝦肉更對味，還有吸了飽滿湯汁的豆包來增添口感。

一般頂級火鍋店，最後一道都以龍蝦粥來收尾，而「明水然‧樂-無菜單鐵板燒」則是以「龍蝦膏炒飯」作為最後一道餐點，如果沒吃飽可以免費加量，當然吃太飽，也能減量。

這炒飯是加入了龍蝦膏、雞蛋、洋蔥、魚卵、蔥花下去翻炒，金黃色澤的炒飯，吃起來粒粒分明，乾爽不油膩，沒想到新竹無菜單料理吃得到有如此厲害的炒飯。

飯後甜點是「抹茶豆腐」，以豆漿取代牛奶，還有蜜紅豆、柚子醬來妝點，吃起來更加清爽且無負擔，如果是壽星來用餐，則會換成生日蛋糕喔！

「莓果氣泡飲」以莓果汁搭配柳橙汁，酸酸甜甜，非常爽口好喝。「明水然‧樂」一份套餐高達14道菜色，每道都很精緻，整頓吃下來，真的飽足感十足！重點是每個座位都是搖滾區，師傅也會細心與客人互動及解說食材，可以一邊享用美食、一邊欣賞師傅料理，完全展現出無菜單料理的精髓。兩種套餐價位，私心推薦$2400元套餐，雖然多了整整$800元，食材也多了海膽、整尾現流魚、南非野生大鮑魚、日本A5和牛，食材升級超有感！最後「明水然·樂無菜單鐵板燒新竹林森店」用餐時間是固定的，中午有11:30、13:40兩個時段，晚餐則是17:30、19:40，早晚各兩個時段都能線上預約，記得要準時抵達，廚師會準時開始為各位料理唷，下次聚餐不知道吃什麼，可以來「明水然‧樂」感受無菜單鐵板燒料理的魅力。