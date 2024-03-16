桃園火鍋推薦-泰滾泰式火鍋桃園店─桃園聚會餐廳，當月壽星幾歲就送幾隻蝦！慶生就到有聚餐包廂的南洋風格火鍋餐廳大啖道地泰式料理、泰式火鍋，大推：冬蔭功、椰奶雞火鍋湯底、三隻小豬、狂犇三拼、暹羅海釣船、嚴選生鮮鱸魚、夢幻雙拼、暴龍雙拼；肉食控、海鮮控大呼過癮！「蝦餅續到家」用餐完畢再帶一包泰泰蝦餅回家，桃園聚餐推薦、桃園聚餐包廂、桃園泰式餐廳、桃園好吃火鍋、桃園泰式料理推薦+1 │附菜單

目錄索引

1. 關於泰滾泰式火鍋桃園店

2. 泰滾泰式火鍋桃園店環境開箱

2.1 泰滾泰式火鍋桃園店交通指引

2.2 泰滾泰式火鍋桃園店接待區

2.3 泰滾泰式火鍋桃園店用餐空間

2.4 泰滾泰式火鍋桃園店聚餐包廂

3. 泰滾泰式火鍋桃園店餐點分享

3.1 人氣火鍋湯底 冬蔭功

3.2 人氣火鍋湯底 椰奶雞

3.3 開胃菜 酸辣生蝦

3.4 開胃點心 泰泰蝦餅

3.5 人氣泰料 泰拳蝦餅

3.6 人氣TOP1 暹羅海釣船

3.7 人氣TOP2 暴龍雙拼

3.8 人氣TOP3 三隻小豬

3.9 人氣TOP4 狂犇三拼

3.10 人氣TOP5 嚴選生鮮鱸魚

3.11 人氣TOP6 夢幻雙拼

3.12 漫活野蔬

3.13 西班牙伊比利豬松阪

3.14 椰漿蝦丸

3.15 泰滾招牌魚漿

3.16 泰拳擂台

3.17 日本山藥

3.18 金三角樂園

3.19 銷魂雞油飯

3.20 甜點-南椰奶凍

3.21 飲料-泰奶塔

4. 消費資訊

4.1 泰滾泰式火鍋桃園店餐點評價

4.2 泰滾泰式火鍋桃園店菜單

4.3 優惠資訊

5. 桃園火鍋推薦相關資訊

5.1 分店資訊

關於泰滾泰式火鍋桃園店

「桃園火鍋推薦 x 桃園聚會餐廳」

「桃園聚餐推薦 x 桃園聚餐包廂 x 桃園泰式餐廳」

「桃園火車站火鍋 x 桃園泰式料理推薦 x 桃園宵夜」

泰滾泰式火鍋桃園店在哪裡？

泰滾泰式火鍋桃園店位於桃園市桃園區中華路10號2樓，近桃園火車站、統領百貨，附近有公車站、火車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，大眾運輸便捷、停車方便，適合聚餐。

泰滾泰式火鍋桃園店環境 / 餐點特色

「南洋風格用餐空間 x 聚餐包廂」

「道地泰式風味 x 經典泰式料理 x 手熬泰式火鍋湯底」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-統領百貨站 (走路1分鐘) / 火車-桃園火車站 (走路5分鐘)

機車：附近機車停車格 (中華路)

汽車：附近汽車收費停車格 (中華路)、Times-中華路停車場 (走路2分鐘)

泰滾泰式火鍋桃園店環境開箱

南洋風格火鍋餐廳

主打免飛泰國，享用道地泰式料理的台中人氣泰式火鍋─泰滾泰式火鍋，北上桃園插旗了！

月初朋友慶生選擇到3月份有推出「幾歲就送幾隻蝦」優惠活動的泰滾泰式火鍋桃園店聚餐，回味之前吃過一次已筆記到泰式火鍋口袋名單的道地泰味。

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~113/03/31 當月壽星優惠，幾歲生日就送幾隻蝦

泰滾泰式火鍋桃園店交通指引

周邊環境 / 統領百貨斜對面

距離桃園火車站、統領百貨相當近的泰滾泰式火鍋桃園店，就在統領百貨斜對面的商業大樓裡。

聚餐當天搭乘火車到桃園火車站下車後，往統領百貨的方向走，轉進中華路即可看到招牌相當顯眼的泰滾泰式火鍋桃園店。

無障礙餐廳

往電梯的道路上，有放置斜坡道方便使用輪椅的朋友們移動至電梯口前。

電梯直達2F

搭上電梯按2F，開門即抵達位於桃園市桃園區中華路10號2樓的泰滾泰式火鍋桃園店。

泰滾泰式火鍋桃園店接待區

平日聚餐新選擇

超~寵粉的泰滾泰式火鍋桃園店，推出平日午餐時段限定的四人商業午餐，跟姊妹們的午餐聚會可以揪團到這裡泰式火鍋了。

營業時間

泰滾泰式火鍋桃園店營業時間為：

每天 11：00~半夜01：00，中間無休息。

等候區

可以在此區設置的石椅上稍坐，等候同行聚餐朋友們到齊 → 入座。

拍照打卡區

以南洋風為主概念設計的用餐空間裡，走進泰滾泰式火鍋桃園店，第一眼早已被精心設計的拍照打卡區吸走目光，可以跟姊妹們在這裡拍一波美照。

泰滾泰式火鍋桃園店用餐空間

半開放式用餐座位區

設有南洋風拉簾的座位區，可在用餐時將拉簾放下，擁有更舒適、自在的用餐體驗。

預約用餐

2人以上聚餐，建議提早至少1天以上訂位，有喜歡的用餐區可在預訂用餐時請接待人員備註。

8人圓桌

在寬闊、以裝有南洋風格燈飾、暖色調燈光點亮的空間裡，設置了適合多人聚餐的6人桌、8人桌。

在饕客入座前，外場人員早已將用餐時會使用到的分食碗、盤、筷子、湯匙、水杯、飲用水、兩份湯勺/瀝勺等備妥於桌面上。

開放式用餐空間

開放式用餐空間，設置了2人桌、4人桌，桌邊同樣備有可以暫放餐點的食物架，以擁有較寬敞的空間享用上桌的每道佳餚、細細品嘗泰式火鍋的多層次風味。

4人桌

泰滾泰式火鍋桃園店聚餐包廂

10人圓桌

泰滾泰式火鍋桃園店設有兩間10人圓桌聚餐包廂，亦可將兩間打通，共可供至多20人聚餐。

聚餐包廂低消可參考訂位時的資訊說明。

泰滾泰式火鍋桃園店餐點分享

鴛鴦鍋(冬蔭功 + 椰奶雞) 588元

自製泰式醬料

每個人桌前上菜前會先上一盤三款泰滾獨家特調、自製的泰式醬料，有：

1 │中間-青檸醬

酸酸甜甜清爽開胃，涮煮熟透的海鮮沾點青檸醬入口，嚐到的自然鮮甜再上層樓。

2 │左邊-泰式甜辣醬

3 │右邊-泰式辣醬

沸騰涮煮黃金6~8下起鍋的牛肉，沾點泰式甜辣醬、泰式辣醬更~對~味！

人氣火鍋湯底 冬蔭功

經典泰式火鍋湯底

被譽為泰國國湯的冬蔭功，在泰滾泰式火鍋桃園店吃得到！

尚未煮任何食材之前，可以嚐到讓人回味無窮的的酸辣風味、淡淡的椰漿香氣、融於湯底的海鮮鮮香，每一口都可以感受到層次相當豐富的好味湯頭，用來煮菜、涮肉都很搭。

人氣火鍋湯底 椰奶雞

不吃辣的朋友看這邊！

以特選醇香椰奶為主角，特別適合用來涮煮本身就自帶甜味的各種時蔬，鍋底還有吸飽湯頭精華的滑嫩雞腿肉。

開胃菜 酸辣生蝦

酸辣生蝦 一份5杯 200元

泰滾專屬用餐儀式~

一人拿起一杯酸辣生蝦，乾杯一口shot掉，酸酸辣辣的很開胃，生蝦的自然甜感很明顯。

開胃點心 泰泰蝦餅

泰泰蝦片 續到家 98元

沒有看錯！

整桌點一份泰泰蝦餅，除了用餐期間可以無限續加外，結帳時會再附上一包可以帶回家的外帶包泰泰蝦餅。

人氣泰料 泰拳蝦餅

泰拳蝦餅 一份6顆 240元

純蝦泥製作，不停拍打出空氣成就紮實軟Q ㄟ 泰拳蝦餅

真材實料系的泰味蝦餅，可以吃得到在酥香外衣下蝦肉的Q彈口感、自然鮮甜，直接吃或搭配祕製泰味醬料一起享用都很不錯。

人氣TOP1 暹羅海釣船

暹羅海釣船 988元

海鮮控朋友們必點！

一上桌吸走所有目光的海鮮夢幻逸品-暹羅海釣船，海鮮食材內容會根據季節調整，有：南美白蝦、船釣活凍中卷、干貝、紐西蘭貽貝、蛤蜊、膠原曼波魚皮、嚴選鯛魚片、東石鮮蚵、阿根廷魷魚松板等。推薦放入椰奶雞湯頭中煮熟，海鮮自帶的鮮美直接昇華。

人氣TOP2 暴龍雙拼

暴龍雙拼 20oz 788元

吃火鍋就是要吃肉阿！

20盎司的暴龍雙拼給肉肉控一個刷滿視野的肉肉大平台，有油花較豐富的牛五花、油花分布均勻的梅花豬。

牛五花

喜歡油脂感豐富的朋友應該會很愛的牛五花~

有特別精修過的牛五花，保有的油脂感蠻剛好的，沾點偏酸的青檸醬一起吃，更顯肉質軟嫩與肉的鮮甜，且不油膩。

豬梅花

無肉腥味，放入酸辣過癮冬蔭功湯底涮煮後直接入口，爽脆彈牙的口感，享受化在嘴裡的肉鮮味。

人氣TOP3 三隻小豬

三隻小豬 688元

最中間的「上選五花豬」 → 上側的「西班牙伊比利豬」 → 下側的梅花豬，一次擁有！

三種油花比例不同的優質豬肉，夾入酸辣噴香冬蔭功湯底中煮熟，巧妙地平衡了原有的油脂感，豬肉口感蠻紮實的，吃了好幾片也不會覺得膩口。

人氣TOP4 狂犇三拼

狂犇三拼 788元

高品質牛肉：中間的「牛舌」、油花較多的「去骨鮮牛」、油花分布均勻的「板腱牛」攏總五！

板腱牛

板腱牛的油脂較少，可以吃到比較醇厚的牛香味。

去骨鮮牛

油花瘦肉相間的去骨鮮牛，油脂較豐富，擁有軟嫩中帶有嚼勁的雙重口感。

牛舌

薄切牛舌有牛肉的咬勁口感，吃得到細膩的油脂感，不是油滋滋的那種~

人氣TOP5 嚴選生鮮鱸魚

嚴選生鮮鱸魚 588元

一上桌直接刷滿存在感的巨大生鮮鱸魚，放入風味濃厚帶有迷人香氣的冬蔭功湯底中煨煮，經過燉煮後的鱸魚，入口的魚肉肉質相當細緻、蘊藏於肉裡的鮮味，完全沒有土味相當好吃。

人氣TOP6 夢幻雙拼

夢幻雙拼998元

西班牙伊比利豬 + 日本A5和牛，鮮切自帶美麗油花的豬豬、牛肉，超~大片。

西班牙伊比利豬

豬豬界的頂級和牛就是它！

擁有就像大理石花紋般的美麗油花，肉裡蘊藏著清新的橡樹果實香氣，在經過湯底汆燙後，瀰漫在空氣中的香氣，讓人口水直流> <

日本A5和牛

下鍋涮煮幾下開吃，一口一片，享受入口即化般的夢幻口感。

漫活野蔬

漫活野蔬 238元

綜合菜盤內容不固定，依照時令蔬果為主。嚴選的時令蔬菜，加以滿滿用心的精緻擺盤，光用看的就讓人覺得相當可口！

將蔬菜放入冬蔭功湯底或椰奶雞湯底中煮熟，都可以襯托出蘊藏在新鮮蔬果中的甜香，與爽脆、細緻的口感，嚐嚐再上一個層次的自然清甜。

西班牙伊比利豬松阪

西班牙伊比利豬松阪 588元

厚切堆疊成高顏值玫瑰花的西班牙伊比利豬松阪，煮熟後的口感是爽脆、彈牙的，較豐富的油脂感，沾點青檸醬或泰式辣醬平衡，都好吃。

椰漿蝦丸

椰漿蝦丸 258元

在製作過程中揉入純椰漿的椰漿蝦丸，可以吃到隨著咀嚼化在嘴裡馥郁椰香、蝦子鮮甜在嘴裡交織的豐富層次。

泰滾招牌魚漿

泰滾招牌魚漿 158元

以嚴選當季時令魚貨為主角，磨製成綿細魚漿的泰滾招牌魚漿，會由外場人員到桌邊服務，切製成12等份料理。

桌邊秀

先在泰滾招牌魚漿上淋上湯底，呈現半熟的狀態。

再根據口味喜好劃入湯底中煮熟，大約煮3分鐘即可享用。

泰拳擂台

泰拳擂台 258元

人氣火鍋食材，很有料的爆汁系食神牛肉丸、吃得到花枝塊的手工花枝丸、會咬到干貝纖維的干貝海鮮丸，還有十分Q彈的柳葉魚蛋蝦丸。

日本山藥

日本山藥 150元

自帶較多水分的日本山藥，放入湯底中煮熟的口感是細軟滑口的，一個人可以吃掉整盤。

金三角樂園

金三角樂園298元

手工魚餃、手工燕餃、手工蛋餃。

泰滾的手工蛋餃很強，吃起來的口感跟一般火鍋店蛋餃滿不一樣的，外層的蛋皮吃起來就像煎蛋一樣軟嫩還帶有蛋香，吃完一份還想再單點一份。

銷魂雞油飯

銷魂雞油飯 38元

以黃金比例水米比煮熟的東部玉光米為主體，淋上特製噴香銷魂系雞油、灑上油蔥酥增添香氣層次，攪拌均勻開吃！

當米粒飽滿的Q彈甜香玉光米，遇上香噴噴的秘製雞油，香氣飽滿、鹹淡平衡，不搭配其他食材也不會覺得太鹹。

甜點-南椰奶凍

南椰奶凍 240元

極致濃郁系、超~真材實料的手工甜點就是這款！

整顆椰子製作，以椰奶取代常見鮮奶油製作的南椰奶酪，沒想到椰奶跟奶酪的搭配是如此完美，吃到了馥郁奶香中，蘊藏的椰子清香，甜度很完全嘟嘟賀，一個人吃完一顆完全不是問題！

飲料-泰奶塔

泰奶塔 588元

多人聚餐推薦可以點一座泰奶塔，大家一起分享~

使用泰國茶葉煮製而成的泰式奶茶，泰國茶葉煮出來的色澤本身就是偏紅的，煮好後加入泰國奶水，泰味滿滿的泰式奶茶完成，每一口都可以喝到蠻濃郁的茶香、奶香與細緻的甜香，從第一口喝到最後一口也不膩。

消費資訊

用餐日期：2024/03月

付款方式：現金、信用卡

訂位須知：

用餐時間2小時，7~8人以上2.5小時(臨時加人數需依照現場而訂)；訂位保留10分鐘，逾時將自動取消座位。

有當月壽星，需在訂位(備註欄)註記或提前告知餐廳。

如有10人以上大組訂位或是臨時增加訂位人數，請與餐廳電話聯繫。

本餐廳禁止攜帶寵物(視障導盲犬除外)，及外食(生日蛋糕、嬰兒食用需求除外)。

餐廳酌收10%服務費，若自帶酒類將酌收開瓶費：300元‭（只酌收一次/桌）

泰滾泰式火鍋桃園店餐點評價

桃園火鍋推薦，跟朋友們安排到北上桃園插旗；新開幕的泰滾泰式火鍋桃園店，聚餐、慶生。

在寬闊、南洋風格用餐空間裡，分享著：桃園店的限定菜色-嚴選生鮮鱸魚、之前吃過一次已留下深刻美味記憶的暹羅海鮮船、夢幻雙拼、超大份量20盎司暴龍雙拼，還有最近推出可以一次吃到三種豬豬&牛肉的三隻小豬、狂犇三拼，喜歡吃肉、海鮮的朋友們都吃得好滿足。

>>>好康優惠報報

~113/03/31 當月壽星優惠，幾歲生日就送幾隻蝦

泰滾泰式火鍋桃園店菜單

桃園火鍋推薦-泰滾泰式火鍋桃園店菜單 (來源：泰滾泰式火鍋桃園店官網，2024/03月)

桃園火鍋推薦-泰滾泰式火鍋桃園店菜單 (來源：泰滾泰式火鍋桃園店官網，2024/03月)

桃園火鍋推薦-泰滾泰式火鍋桃園店菜單 (來源：泰滾泰式火鍋桃園店官網，2024/03月)

優惠資訊

~113/03/31 當月壽星優惠，幾歲生日就送幾隻蝦

生日聚餐當天是慶祝朋友50歲生日，一隻一隻數，真的有50隻排好排滿的大尾鮮蝦！！！

P.S.一桌選一位壽星，用餐人數兩人滿1600元、三人(含)以上滿2000元。(金額均不包含其他加價費用)

宵夜場優惠：晚上10點後用餐，招待2公升泰奶塔乙座

P.S.內用單點餐點均有招待泰奶塔。

桃園火鍋推薦相關資訊

泰滾泰式火鍋桃園店

類型：桃園火鍋推薦 / 桃園聚會餐廳 / 桃園聚餐推薦 / 桃園聚餐包廂 / 桃園泰式餐廳 / 桃園好吃火鍋 / 桃園泰式料理推薦

設施：洗手間 / 電梯 / 1F設置無障礙斜坡道

⏰ 營業時間

每天11：00~半夜01：00

📍 地址：桃園市桃園區中華路10號2樓

📞 電話：03-347-3333

泰滾泰式火鍋桃園店線上訂位

泰滾泰式火鍋桃園店官網

泰滾泰式火鍋桃園店FB粉絲頁

泰滾泰式火鍋桃園店IG



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分店資訊

泰滾泰式火鍋崇德店

⏰ 營業時間

每天11：00~半夜01：00

📍 地址：台中市北屯區崇德路三段75號

📞 電話：04-2422-3399

泰滾泰式火鍋朝富店

⏰ 營業時間

每天11：00~半夜01：00

📍 地址：台中市西屯區朝富路116號

📞 電話：04-2258-5333

泰滾泰式火鍋南京店

⏰ 營業時間

每天11：30~半夜01：00

📍 地址：台北市中山區南京東路二段178號B1

📞 電話：02-2500-7333

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