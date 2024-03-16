很久沒和家人到外面餐廳聚餐了，難得大家有空，加上我家其實都滿會吃的，又喜歡吃肉，約吃到飽咖A合啦！

我們今天來北區豬頭妹韓式燒肉吃到飽，以吃到飽來說價位滿划算的，烤肉又能火鍋兩吃。

✅鐵盤燒肉360元起。

✅銅盤燒肉320元起。

✅兒童90公分以下免費；90-120公分170元；120-140公分200元

✅每桌每人+66元還能把經典韓式料理吃到飽！餘光瞄到我老婆已經蓄勢待發了！

我們兩組人，一組點了鐵盤燒肉，一組點了銅盤燒肉，待會帶大家看看有什麼不一樣。

👇先來自助吧滿場跑，第一個動手當然先獻給飲料，裝好裝滿！

飲料種類滿多的，鋁箔罐裝飲料都有，店家挺有心的。

👇韓式街頭小吃也是吃到飽🤤

👇韓國展一串60還100貴貴的魚板串，這裡吃到飽誒，好爽！

👇還給了台式小吃麻辣鴨血臭豆腐、麻辣肉燥！這些都是好開胃好下飯的料理😍愛吃飯的我直接滿滿一碗白飯，麻辣肉燥給它淋下去！

韓式安東燉雞，隨手一撈都是滿滿雞肉～誠意誠意！

韓式泡菜炒豬肉，又是一道開胃料理，光吃自助吧就有點半飽…忍住！胃口必須獻給韓式烤肉！

👇韓式小菜，一盤盤夾好夾滿，準備配烤肉換味爽爽吃。

👇肉肉肉，大家一盤一盤端回桌，雞肉豬肉，有原味有特製調味，還有松阪豬！3、400可以吃到這麼多種類的肉，我覺得真的很夠了CP值超值達標！

👇差點忘了烤肉吃到飽還有搭配火鍋兩吃，香菇蔬菜、各式火鍋料全部夾一輪✌️

👇讓大家最喜出望外的是！海鮮蝦子扇貝鯛魚下巴等等也有吃到飽，我弟這位海鮮控，已經迫不及待夾了兩盤🤣看起來準備吃的回本！

👇醬料也先準備好，隨時準備沾著換口味。

👇對了忘記跟大家說，打星號是銅盤燒肉的品項，鐵盤燒肉價位更高一點，可以全部輪著吃。

看著大家都坐回位子，stand by準備開烤，大家～～開動啦！！

👇首先，先來跟大家介紹「鐵盤燒肉」。

鐵盤燒肉除了吃到飽品項比較多，趣味性也比較多！因為可以自己動手烤蛋捲、烤玉米蛋、烤蔬菜蛋來吃！

而且還有起司無限吃到飽，蛋捲配起司，牽絲鹹香鹹香太好吃了😍連我女兒也很開心參與，幫大家烤了一捲又一捲的蛋捲，太貼心了～～

👇再來，是「銅盤燒肉」。

銅盤燒肉是韓國傳統的烤肉形式，中間凸外圍凹，一邊烤一邊收集肉汁湯汁，最後變成鮮美的濃郁高湯！

我弟那桌的銅盤直接變海鮮銅盤，濃濃的海鮮飄香啊～

👇火鍋我們也沒有空著，王子麵、意麵，還有韓國拉麵！高麗菜、蔬菜往裡丟，火烤兩吃不要太爽🤪

加上海鮮就變成泡菜海鮮火鍋！大家都在玩創意哈哈哈！

👇這是老婆最愛也是很韓國的吃法，生菜包海苔包烤肉一口燜！層次感豐富，爽度爆表啦！

接下來則是我們+66元升級的韓食料理吃到飽！將近20種韓式料理可以點餐吃到飽！店家很佛！

因為我是邊吃邊拍，有幾道還沒拍到就被吃光了，我就介紹我有記錄到的幾樣。

👇春川雞拌飯

這這這邪惡的起司！好厚的起司啊！牽絲太邪惡了！

再往下挖每一口都是滿滿的春川雞肉，肉控不要錯過！

👇泡菜煎餅

外皮酥脆，泡菜酸辣提味！切成一口大小，份量剛剛好大家一人一口嚐嚐鮮，想吃繼續點就好！

👇韓式炸醬麵

經典的韓國鹹甜炸醬，搭配沽溜麵條，吃起來很唰嘴！

👇豆漿冷麵

麵條好滑順啊，搭配清爽的豆漿湯汁，第一次吃豆漿冷面的我意外喜歡，有解膩！

👇韓式炸雞

誰能拒絕炸雞！特製的韓式炸雞醬吃起來鹹香夠味，一人兩隻真的不夠吃！

👇辛拉麵

Q彈韓國拉麵，湯頭辛辣濃郁，加上海鮮提味，一碗下肚，怎麼越吃越開胃！

👇所以～肉啊！海鮮啊！蔬菜啊！韓式料理啊！大家再夾一輪吧😍

當然最後一定來兩球小美冰淇淋，完美收尾！

以韓式烤肉吃到飽來說，我覺得這家北區豬頭妹韓式燒肉吃到飽表現得很不錯，300多元有這麼豐盛的品項，我們一致認為相當划算！！

尤其我們人多聚餐，吃起來CP值真的很高，如果大家要辦活動、辦聚餐的話，我會推薦大家可以來吃看看！

豬頭妹韓式燒肉吃到飽

地址：台南市北區北安路一段299號

電話：06 281 2898

營業時間：

中午11:30～15:30（最後收客13:30）

晚上17:00～22:00（最後收客20:00）

週四17:00～22:00（最後收客20:00）