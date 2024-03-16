帶著老婆出門耍浪漫、曬恩愛。順便再帶上兩老，一同去觀賞光雕展的美麗。由於抵達時天色尚早，因此我們決定先覓食。畢竟光雕秀要有夜晚陪襯，才能更突顯它的與眾不同。

帶著老婆出門耍浪漫、曬恩愛。順便再帶上兩老，一同去觀賞光雕展的美麗。由於抵達時天色尚早，因此我們決定先覓食。畢竟光雕秀要有夜晚陪襯，才能更突顯它的與眾不同。

依照慣例詢問Google小姐姐，發現附近的「 二月牌沙茶爐 海鮮火鍋物專家-新莊中華店 」網路評價不錯，還有光雕展活動。沙茶爐是台南冬天相當熱門的美食之一， 顧名思義是以沙茶醬為主的火鍋。 傳統沙茶爐 並不是將沙茶醬丟進去火鍋裡面熬煮，而是以清湯為主，佐以沙茶沾醬的吃法 。 ​​​​​​二月牌沙茶爐使用昂貴肉扁魚、蝦米之汕頭湯底每日新鮮熬煮，還有超高CP值活體海鮮塔。 主打美味活體海鮮料理不需要跑漁港，在北部城市也能享受得到，就連南部特有的手工魚冊、狗母魚酥樣樣都有。話不多說，走起~

踏進二月牌沙茶爐那一刻，還以為是間小餐館。不曾想地下室別有洞天，放眼望去的座位席要幾桌有幾桌，非常適合多人用餐或大型聚會。冰箱內擺滿各式新鮮食材和飲品，另有提供一支60元的冰淇淋。二月牌沙茶爐可攜帶寵物入內，但須將寵物置於外出籠中，避免造成他人不便。

二月牌沙茶爐用餐時間為2小時(按原訂位時間計算)，需加收10%發票服務費，自帶酒水開瓶費300元(威士忌、清酒、紅酒皆不收開瓶費)。海鮮塔小層一層360元，大層一層690元，最底下湯底不算錢。若未點海鮮，湯底收費為小份120元，大份200元。海鮮塔2-3人用餐建議小層1-3層，4-6人建議小層3-5層，7人以上建議大層3-5層，由顧客決定要吃幾層種類，另外也有提供多人套餐。

海鮮塔的海鮮依當天漁獲為主，分別有綜合貝類、鮮魚、蝦類(使用新鮮活蝦)、軟足類(透抽、軟絲)、螃蟹(依當日實價)，如需要客製化請提前1-3天告知。活體海鮮包含龍蝦(波斯龍蝦)、螃蟹(紅鱘、帝王蟹)都是實價，服務人員說除非特殊狀況，一般都會有龍蝦，螃蟹則需要提前三天預定。

二月牌沙茶爐可提前線上訂位(訂位點我、點我或點我)，若超過10人以上訂位，請致電餐廳預約(02)2997-1316。官網有外帶、外送服務，還有多種限定優惠。二月牌沙茶爐代客現蒸熟，回家輕鬆吃，是外食族和主婦們的一大福音!

吸引我們造訪二月牌沙茶爐的起因之一是「二月牌沙茶爐2024超澎派光雕秀活動」：

●3/1-4/30內用+1元+1元+1元，即贈「新鮮手切溫體豬一盤」!

●3/1-3/24揪四位以上用餐，拍照打卡中港大排，即可玩「超狂蛤蠣抓抓樂」(活動詳情請參考二月牌沙茶爐現場)!

二月牌沙茶爐熱門活動持續開跑~

●3/1-4/30龍年吉利，外帶優惠+1元+1元+1元，「限量A5日本和牛一盤」(外帶限一次)!

●Happy birthday生日告訴我，招待「浮誇閃亮戰艦飲品」一件(每桌限一次)!

＊上述如遇缺貨會更改品項，任何優惠不得與其他優惠內容一起使用。

●平台外帶訂購享「首購85折」優惠-https://nuz1443e.oddle.me/zh_TW/

●24小時線上訂位-https://inline.app/booking/-Ldv7E1o28utLTmcK9ja:inline-live-2a466/-Ldv7E5tpGV2T-myf9Jn?language=zh-tw

二月牌沙茶爐採傳統台南吃法，湯底搭配純手工自炒櫻花蝦沙茶醬或海鮮沾醬。偷偷跟你們說，二月牌沙茶爐的芥末有嗆喔!

🥘汕頭湯底

汕頭湯底使用大骨、雞骨、蝦米、蔬果及扁魚每日新鮮熬煮而成，扁魚、蝦米需事先炒過，扁魚還要再炸過，才能夠使其提香、提鮮。海鮮塔置於湯底之上，海鮮蒸下來的精華味道會全部留存在汕頭湯底中，鮮美的高湯再去煮火鍋料，想想就覺得很激動。海鮮已經有了，吃火鍋必不可少的肉肉，冰箱裡的蔬菜自然也不能放過，營養要均衡嘛! 汕頭湯底伴隨著肉的甜香層次、蔬菜的清爽風情，這妙不可言的滋味，品嚐過的都說讚，好功夫啊!

🥘溫體牛/ 日本A5修清和牛/ Choice美國無骨牛小排/ 溫體豬

●溫體牛

溫體牛相較其他牛肉來說口感會更扎實，千萬不能涮太久，否則會浪費了這高品質的牛肉!



●日本A5修清和牛

看和牛那分布均勻如大理石紋般的美麗油花，入鍋2-3秒撈起，趁著和牛還沒反應過來是怎麼一回事時，搶先送入口中。啊呼，油花香氣和牛肉甜味融化交織，佔領了味蕾，這美味讓我感覺都快飛天了!



●Choice美國無骨牛小排

牛小排同樣油花分布均勻，那肆意妄為的狂野肉甜味是我們夫妻倆的心頭愛。二月牌沙茶爐的牛肉表現，無論是溫體牛、日本A5修清和牛，還是Choice美國無骨牛小排，都讓我們讚不絕口。尤其是看著兩老專心致志的消滅著桌上的食材，就知道二月牌沙茶爐有多對他們的胃了!

●溫體豬

二月牌沙茶爐溫體豬肉片切得比較厚，口感相當扎實。細細品嚐有豬肉甜味，我猜這溫體豬應該是曬黑的豬吧，黑豬肉就是要甜~

●海鮮塔

●綜合貝類

綜合貝類有蛤蜊、赤嘴、海瓜子、竹蛤，服務人員說綜合貝類有時候會加牛奶貝，視情況而定。鮮味滿點的蛤蛤拼盤可以吃到不同口感的貝類，肥美的蚌類顆顆飽滿多汁，每一口都吃得到鮮甜。還好沒有帶岳岳來，不然我猜這一盤應該會被他獨食!



●鮮魚

海鮮塔的海鮮依當天漁獲為主，都是最新鮮的食材。今天的生猛大鮮魚是午仔魚，平常都是在居酒屋品嚐午仔魚一夜干，今天直接吃本魚清蒸。清蒸的午仔魚肉質細緻，口感鮮嫩、油脂豐富，自然甘甜的滋味簡直太可口了!

●蝦類

蝦類使用新鮮活跳跳白蝦，活蝦可以保存食材鮮甜的風味，海鮮夠新鮮才敢用蒸的。白蝦脱殼輕而易舉，蝦身肉質甜美Q彈、飽滿扎實，彈牙的口感讓人彷彿徜徉在海中與之共舞，令人忘卻煩惱，沉浸其中~



●日本清蒸扇貝

日本扇貝入口濃郁又鮮甜，顆顆多汁肥美，口感Q彈。獨特的風味中帶有淡淡海洋氣息，不用過多調味，直接清蒸就是一道佳餚了。老闆，可以再多來幾顆嗎~



●紅鱘

兩隻大大的紅鱘看得到蟹殼、蟹身上都是滿滿的蛋，視覺饗宴帶來的飢腸轆轆感讓唾液大量分泌。紅蟳口口鮮甜，蟹黃鮮美好滋味，那海味在嘴中迸發，帶來了愉悅的體驗。二月牌沙茶爐就給你大螃蟹，舒服~

●軟足類

透抽新鮮Q彈，肉質清甜，口感厚實、有嚼勁。一口咬下，蒜香四溢，咀嚼過後，蒜味和透抽結合，一整個很對我們的味。最讓人驚豔的是，這透抽居然有卵耶! 很少吃到有卵的透抽，今天來二月牌沙茶爐，真的是來對了!



🥘火鍋料

●台南手工魚冊

魚冊源自於台南，外皮由魚漿製成，內餡包著清爽的芹菜、香菇與豬肉，因其樣貌相似古代書卷，故命名為「冊」。魚冊入口鮮甜清香，內餡芹菜脆感，還有香菇的香味，層次多重疊加，口感豐富、不單調。

●頂級麻香丸

麻香丸入口麻、辣、香合而為一，口味不會過辣，舒服的麻辣調味，口感彈牙，讓人忍不住一顆接一顆，實在美味!

●爆漿和牛起司丸

爆漿和牛起司丸真的會爆漿，小心燙口。這丸子結合了和牛和起司，咬下後濃郁的起司拉絲，簡直不要太過分啦，過分的好吃!

●澎湖飛魚卵墨魚漿

看到澎湖飛魚卵墨魚漿的時候就感覺這道很特別了，模樣有點像是花枝滑，我們用夾子去挖，再丟入鍋裡煮。飛魚卵墨魚漿入口似花枝滑般，可以品嚐得到其中含有小塊墨魚，咀嚼時飛魚卵帶來的奇特啵啵啵口感，可謂是真材實料啊!

二月牌沙茶爐的火鍋料玲瑯滿目，獨家限定的火鍋料、普遍常見的火鍋料應有盡有。我偷偷賣個關子，就不跟大家一一介紹了。好奇的你們就來二月牌沙茶爐用餐，一品其滋味囉!

●蟹棒麻糬

●基隆排骨酥

●台南手工魚餃

●魚卵麻糬

●粥

「粥」是今晚的完美結尾，煮了一晚上的汕頭湯底，原本的湯頭就已經很厲害了。在眾多食材的加持下，所有精華全都在這鍋湯裡，往上又提升了兩、三個檔次的湯怎麼能浪費! 服務人員在湯中放入冷飯煮粥，細心烹煮的同時也向我們解釋道，冷飯比較能吸附湯汁、釋出澱粉，會讓粥更加美味。在烹調的過程中，加入蒜酥、油蔥酥，再適時放入蔥花和雞蛋，一鍋熱氣騰騰、香氣逼人的粥完美登場。淺挖一匙粥入口，那一層層的鮮美堆疊，滑順的口感，這滋味和剛才的火鍋完全是不一樣的，好幸福啊!

二月牌沙茶爐滿足了我對海鮮、肉品、蔬菜和粥的慾望，今天這頓大家都豎起大拇指稱讚。從湯底、火鍋，到海鮮塔，再到粥，一整輪吃下來都是爽度爆表。不僅兩老吃得超開心，二月牌沙茶爐2024超澎派光雕秀活動也讓我的荷包君省了一筆。吃飽喝足後，要來去散步、消食、逛光雕展了。來光雕展的捧油們，千萬不要錯過到二月牌沙茶爐用餐，這間我以後要常來! 「二月牌沙茶爐 海鮮火鍋物專家-新莊中華店」推薦給大家!