【網美CP店-桃園區美食-火鍋推薦】泰滾泰式火鍋Rolling Thai, ,靈魂湯底+獨家限定菜色.

進店門就到泰國，正宗泰式火鍋，異國度假風超好拍.

好想去泰國又不能馬上飛，可以先來【泰滾Rolling Thai泰式火鍋】解解饞。超多好康大方送，這篇絕對要點讚筆記收藏起來。

「泰滾」桃園店新開幕，打造休閒渡假風，裝潢採南洋叢林風的設計元素，一推門進去，映入眼簾的是彩虹吧檯茅草屋，彷彿走到海邊，慵懶得靠著吧檯，坐上高腳椅、跟露著古銅色6塊肌猛男點杯小酒、聽著音樂看著海邊穿著性感比基尼的辣妹發呆。

桃園店限定美食

嚴選生鮮鱸魚 NT$588

新鮮鱸魚無刺切塊，肉質鮮美細嫩而富有彈性，口感極佳，煮火鍋最能顯現出鱸魚的清甜，只有桃園店才有的獨家菜色喔。

３大好康免費送

當月壽星，幾歲就送幾隻蝦．

快來看！快來吃！滿滿一大盤的蝦蝦，全部免費送！年紀越大的壽星朋友，就可以獲得越多的蝦。還不趕緊約這個月生日的爺爺奶奶外公外婆、或是爸爸媽媽一起來泰滾吃火鍋。

活動辦法：單點餐點消費指定金額即可送當月壽星同等歲數（民國（的蝦子。

消費方式：一桌選一位壽星，用餐人數兩人$1600、三人(含)以上$2000，金額均不包含其他加價費用。

活動注意事項：

活動均不與其他活動、套餐、折扣同時併用 泰滾餐廳均保有最終解釋權利

消夜場免費送２公升巨無霸泰奶塔．

晚上10點以後到店內用餐，就可以獲得２公升的巨無霸泰奶塔，不用錢，免費送！一個人來用餐也送喔。（不能其他優惠活動併用）

就算不是宵夜場來，一群朋友來吃鍋，也必點這個ｃｐ值超高的泰奶塔，因為單點一杯「泰滾招牌奶茶」就要NT$120，這個２公升泰奶塔 NT$ 588。

活動辦法：22:00以後用餐，招待2公升泰奶塔乙座

消費方式：內用單點餐點均有招待泰奶塔

活動注意事項：

活動均不與其他活動、套餐、折扣同時併用 泰滾餐廳均保有最終解釋權利

泰泰蝦片，無限續、續到家．

用餐期間，點泰泰蝦片NT$ 98，可以無限次續蝦片，結帳離開時，櫃台還會再送一包讓你帶回家，有吃有拿，這道菜ｃｐ值破表。

人氣排行榜必點

泰拳蝦餅 NT$ 240/6片；NT$120/3片

泰拳蝦餅每塊都有整隻蝦仁在裡面，附上特調泰式沾醬。

裝這道菜的盤子造型很特別。泰滾老闆在設計這道餐點時，用盤子做出泰拳擂台的感覺。泰國最有名的運動是泰拳，特點是可以在極短的距離內，以拳、腿、肘、膝作為武器攻擊對手，一種競技型徒手武術，是泰國的傳統技擊運動。

除了裝盤是泰拳擂台，牙籤也特別設計過，是拳擊手的手套，設計非常細心。

南椰奶凍 NT$ 240

每天手工限量製作，飯後必點甜點。

用整顆椰子當器皿，椰奶跟鮮奶下去混和製作而成，椰奶香氣十足，吃的時候用湯匙挖椰子殼上的椰肉、配合椰肉上面殘留的椰子汁一起食用，風味十足。

泰滾招牌魚漿 NT$158

主要用旗魚魚漿手工製作，綠色的是檸檬葉、橘色的是魚卵。

泰滾會把招牌魚漿切成12等份，然後店員會在桌邊幫客人服務下鍋。

全新菜色

狂犇三拼 NT$ 788

超大份量的三種肉品組合，中間一圈像花朵的是牛舌，半邊油花比較多的是韓式培根牛、中間白色比較明顯的是板腱牛肉。

西班牙伊比利豬肉 NT$558

伊比利豬捲成玫瑰花造型，非常的浪漫。這道菜使用松阪豬，松阪豬又稱黃金六兩，取自豬的頭跟頸間的部位，每頭豬只有兩片，肉的顏色比其他部位的肉看起來更白，松阪豬煮熟後，吃起來嫩中帶脆，很有嚼勁，肉香很足。

暴龍雙拼 NT$ 788

肉肉控的最愛，重量級20盎司的肉，有牛五花與豬梅花，也可單點。

三隻小豬 NT$ 688

西班牙伊比利豬、梅花豬肉、五花豬肉拼盤而成。

大家都知道伊比利豬肉有「世界上最好吃豬肉」的美稱，店家使用品質更為高檔的「西班牙伊比利豬肉」，要知道伊比利豬生長於西班牙南部及西南部，可說是西班牙國寶級食材，肉質鮮嫩、油脂分布均勻，擁有入口即化的口感。

酸辣生蝦 NT$ 200

泰滾新品，酸辣蝦直接吃，吃起來爽口解膩。

主廚推薦

夢幻雙拼 NT$998

日本A5和牛（和尚頭），西班牙伊比利豬肉，可以一次吃到兩種夢幻肉品。

和尚頭指的是牛內後腿肉下方，外後腿肉內側的球狀部位，這部位一頭牛只能取出2至3公斤，屬於稀有部位之一，和尚頭脂肪偏少、口感細緻柔軟，肉質有甜度、風味較濃厚。

暹羅海釣船 NT$ 988

超浮誇，海鮮控推薦必點，有：南美白蝦、船釣活凍中卷、干貝、紐西蘭貽貝、蛤蠣、膠原曼波魚皮、嚴選鯛魚片、東石鮮蚵、阿根廷魷魚松板（內容物會依季節有所變化），包準吃得過癮。

靈魂鍋底

火鍋的靈魂在鍋底，所以泰滾與泰國廚師耗時好幾個月研發泰式鍋底，並加以改良成台灣人喜歡的口味。

泰滾招牌冬蔭功 NT$ 488

冬蔭功鍋是泰滾最有名的口味，冬蔭功鍋可以說是泰滾的DNA，主要以酸辣的口感為主，裡面用南薑香茅、檸檬葉為基底外，放入海草蝦、蛤蠣，讓海蝦增加湯底的鮮甜口感。

＋椰奶雞湯 NT$ 588

泰奶香濃馥郁，湯裡有雞肉、杏鮑菇，直接喝好濃郁好好喝。大部分的火鍋店都是先下料再喝湯，泰滾相反，店員建議先品嘗湯頭的原始風味後再下料。

＋綠咖哩鍋 NT$ 688

怕辣又想吃辣的朋友一定要點這個綠咖哩鍋，如果去泰國吃綠咖哩會辣到嘴都麻掉，泰滾的綠咖哩鍋喝起來味道濃郁卻溫和不刺激，微微的辣刺激著味蕾，單喝就可以喝好幾碗。

如果跟吃素的朋友一起來，可以點，泰滾素冬蔭＋檸檬香茅鍋。

鍋底滾了後，店員會來桌邊幫客人試湯底，這是泰滾對湯底的自信。試湯底就是店員撈一點點湯到碗裡，讓客人品嘗第一口原味，酸辣度都可以再做調整。

不能錯過

涼拌鮮蝦青木瓜絲 NT$ 150

新鮮現刨，口感清脆爽口。

日本山藥 NT$ 150

含有較多水分，吃起來帶點甘甜。

椰漿蝦丸 NT$ 258

蝦丸裡面包有純椰漿，咬開會爆漿、香氣十足、蝦丸Q彈。

慢活野蔬 NT$ 238

依季節不同，選當季新鮮蔬菜。

金三角樂園 NT$298

手工魚餃、手工燕餃、手工蛋餃。

各式火鍋料。

銷魂雞油飯 NT$38

白飯上淋上雞油、醬油膏，撒上油蔥酥，每一口飯吃起來都香噴噴的。

香米飯 NT$20

白飯，選用台灣玉光米，吃起來顆粒很飽滿。

泰式米粉 NT$ 60

原裝進口，泰國米粉。

特調三色醬料。

右邊：辣沾醬

店員戲稱「幾萬度辣醬」，聞起來辣油味道很明顯，只要沾一點點就好，非常的辣。

左邊：湯底辣醬

如果覺得湯的辣度不夠想再辣一點，可以把橘色的辣醬加進鍋裡。

泰滾店景

桃園店是泰滾全省第四間門市，其他店有：台北南京、台中崇德、台中朝富。桃園店內共可容納189人，分成四區塊，店景可以看到茅草屋、椰子樹、充滿泰國風情又具時尚的風格，非常好拍照打卡。

第一區最特別的設計是：「鳥籠」的設計概念，這一桌可以坐5~8人左右。

第二區是開放式的空間，有卡座的包廂，接待小桌的客人，一桌2~4人用餐，這區最特別的是頂上的「蒲公英燈」，非常美麗。

第三區是比較寬敞舒適的空間，用餐空間比較大，不會拘謹。

第四區是包廂區，總共有4個包廂，一桌可以坐到10人。泰滾包廂比較特別地方是，每個包廂中間的門都可以打開，如果公司聚餐有40~50位，就可以打開使用。

包廂坐7人以上沒有低銷，如果沒坐滿七人有5000元低銷。

很有南洋度假風的小包廂，沒有低銷。

每間包廂的燈都好美。

沒有什麼煩惱是一頓火鍋解決不了的，如果有，那就吃兩頓吧。

泰滾菜單

素食菜單

泰滾素冬蔭＋檸檬香茅鍋（適合蛋奶素、鍋邊素）

除了單點菜單、套餐外，平日還有優惠的商業午餐。

店家資訊

泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋（桃園店）

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