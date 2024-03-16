2024台灣燈會邁向第35屆，睽違16年後重回臺南，更是迎接臺南400的第一個國際級觀光盛會，適逢生肖龍年，以「龍耀臺南」為主軸，規劃二大燈區：「安平燈區」、「高鐵燈區」。透過傳統燈藝與當代科技的交融、多元的藝術策展與匯演，展現臺南文化首都的豐沛實力。精彩就在「高鐵燈區」附近，實在方便，於是愛就 前進台南 快樂GO !

在元宵節前一天搭著高鐵前往

P助與粉紅兔兔 我們來了

一出台南高鐵，迎接的就是2024台灣燈會在台南

先拿起精緻DM，好研究燈會路線

搭高鐵。遊台南，我來嚕 !!

https://tholiday.thsrc.com.tw/cities/tainan

龍耀台南 : 流轉400年的時光長河，匯集在2024這一刻，讓遊客們齊聚臺灣起源的臺南，享受一場光之饗宴，品味光影藝術的熱情招待! 所以龍耀台南是我臺南! 我榮耀!的意思!

燈會分為安平燈區與高鐵燈區

先來探探高鐵燈區路線

前方就有個諮詢站，為台南燈會的服務加分

高鐵燈區

範圍：大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域。

志工小哥，指引安平燈會有專車可搭，真好

還指引主燈路線和周邊區域，也提醒有美食市集

大啖台南美食，可蠢蠢欲動了

「高鐵燈區」

規劃展出將近300件各式光影燈藝作品，策展包含:「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」。高達22公尺之主燈「龍來台灣」就坐落此處；在展演規劃上，強調在地文化元素結合臺灣的鮮明意象，將有70多組國內外傑出表演團體，逾百場的精彩展演。

台南高鐵旁走路只要5分鐘

三井購物商城 MITSUI OUTLET PARK

提供與在地文化接觸、感受、親近的體驗樂趣

OUTLET 廣場前 也有超人氣卡娜赫拉燈展

有粉紅兔兔 超卡哇伊

有超過10座P助＆粉紅兔兔任你拍🐰

每隻都卡哇伊到不行、少女心立即爆棚啦 !

到了晚上，人氣 卡娜赫拉的小動物 主題燈

就讓人搶著拍照，實在可愛極了

看燈會逛OUTLET，就在台南高鐵旁

還有文創市集可以逛

P助與粉紅兔兔 祝財源廣進

有年節氣氛，是不是可愛極了 !

卡娜赫拉的小動物 P助與粉紅兔兔 花燈展

而另一頭燈會是「龍來台灣」在高鐵燈區

這次主燈高達22公尺‼是史上最節能的主燈

栩栩如生 高大 壯觀

台南燈會第一天，會場人頭轉動黑壓壓一片

2024台灣燈會「城里有光」展區

以「展現府城豐厚人文、自然山海與產業光華」為主軸，呈現台南的城市文化與發展積累的多重面向，參展動線以五條港路徑為概念設計，期以輝煌的歷史行跡，承載台南記憶的元素。

而燈會開幕第一天就讓台南高鐵湧進大批人潮

從高鐵站看下去，沙崙車站前也出現人龍

長長的馬路上更是車水馬龍，今晚台南燈會最熱鬧

2024台灣蘭花展也在燈會期間盛大開幕

大台南會展中心

另外再搭車前往安平燈會展區

「安平燈區」規劃有2大策展主題：「臺南400」與「河光往事」

共展出30件精彩作品、數百場精彩表演；開幕當天，將上演明華園總團久違鉅作:不朽海神傳說《媽祖》，另外假日時段也有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀閃耀夜空。「河光往事」科技藝術燈區位在台南運河往安平港的南側，五組科技藝術團隊在有臺灣塞納河之稱的河畔提出對於百年運河的記憶與想像。

由於安平區較遠，又靠港口，因此風大，這一天台南也跟著台北冷颼颼

可惜走一半就開始往回走

但這裡每個藝術作品都很亮眼，吸引很多人拍照

作品是太陽和月亮 (作者:菅野麻依子)

大魚的祝福 很驚豔的設計感

沿著運河綿延數公里的十組作品

結合科技新趨勢AI演算，既有視覺上的震撼，更保有與大眾的互動趣味，既是運河上的劇場也是運河畔的浪漫，在傳統燈節節慶中增添了科技未來感

作品名稱 : 被移植的生命 (作者:饒愛琴+依命。瑪法琉)

作品名稱:漂浮於時間中 (作者:工藤政秀)

在這海陸交會的安平，多元族群在此相會、交融、衝撞、積累沉疊，繼續豐富著臺南的文化面貌。

認識台灣從臺南開始

臺南的400 年無疑是台灣400年歷史文化的縮影。

在漁人碼頭沿岸，冷風吹得特別凶，這個時間真是飢寒交迫

於是，趕快前往 美食市集

這次台南燈會似乎吸引不少觀光客前來

所以有接駁也有美食市集，很讚!!

尋找有台南特色的美食攤

台南好吃的包子攤前，也有排隊人潮

哇，有吃也有玩

吸引孩子在此流連忘返

哇，這個圓盤烤山豬肉，大排長龍

真是香氣噴鼻呀，都直流口水了

似乎連外國觀光客都大開眼界

一邊排隊一邊嘖嘖稱奇

哇，排了大約30分鐘，終於也拿到了

台南燈會+台南美味 快樂收藏

2024的台南燈會之旅

也在這浪漫又可愛的安平燈區，和大啖燈會市集的美食接近尾聲

我們記錄這這一刻，讓日子溫柔又閃亮

台南 旅遊趣

走，愛就跟我一起快樂GO !!

2024台灣燈會在台南

https://2024taiwanlanternfestival.org/

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