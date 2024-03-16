冷冷的天氣，假日就是要在房間裡溫暖悠閒地度過～水餃是我假日在家休息必吃美食
！這次給大家推薦一家，新鮮、口味選擇又多，手工現包的眷村水餃！
精選目錄
🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟
在YouTube看到TVBS介紹阿琴水餃，看了很心動就立馬下單囉！
🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟
阿琴水餃是手工現包的眷村口味水餃，透過水餃紀錄眷村回憶，嚴選新鮮蔬菜、
台灣溫體豬用心製作餃子，貼心的夾鏈袋設計方便保存新鮮的餃子， 一包35顆
，口味標示在後面，選擇多達14種！
🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟
水煮秘方： 大火把水煮滾後～放入水餃，用湯匙輕輕攪拌以免水餃沾黏 ，水滾後轉
中小火，再計時煮6分鐘 ，浮起即可美味上桌！
韭黃鮮肉： 一口咬下，濃郁的韭黃香氣在嘴中散開，韭黃脆脆的口感與台灣溫體
豬肉內餡完美融合！❤️
高麗菜鮮蝦：高麗菜的甜脆，搭配厚實的蝦仁再加上台灣溫體豬肉餡，水餃也能
吃到海陸饗宴😌！
🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟
上班族回家快速吃晚餐，家裡冷凍庫一定少不了水餃！連開火用水煮都覺得累？
那就試試用電鍋蒸蒸餃吧！省時快速又方便～😁
大根鮮肉：阿琴水餃招牌人氣口味！ 脆口白蘿蔔吃起來ㄎㄠㄎㄠ的口感，搭配
香菜獨特的香氣，黃金比例、餡料飽滿、皮薄多汁，也是這三種口味裡最讓人驚艷的😺
！清爽不膩口，好好吃啊🤤！
🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟
⛄️在寒冷的冬日裡，忙碌了一整天，下班來碗酸酸辣辣的酸辣湯餃暖暖胃吧！♨️
吃貨感想：退役職籃國手成立的25年老店！手工現包眷村水餃～口味選擇多達14種！
有嚼勁的外皮～皮薄餡多，內餡飽滿的眷村水餃！水餃控一定要知道這家！如果你吃
膩韭菜、韭黃水餃？那就試試冬季最對時的大根水餃吧！他們家的大根水餃加入白蘿
蔔的好朋友香菜，完美掌握餡料黃金比例，新鮮美味值得一試！
店家資訊
阿琴水餃
地址：台北市內湖區內湖路一段737巷51弄16號
電話：02-2791-2622
營業時間：08:00-20:00
訂購官網：https://www.akingdumpling.com.tw/
港湖地區朋友限定優惠：距門市5公里內，透過LINE官方帳號
有當日配滿千免運服務(LineID: @akingdumpling)
宅配：滿$2000免運費
超取：滿$1500免運費
FB:https://www.facebook.com/akingdumpling
IG:https://www.instagram.com/akingdumpling1998/