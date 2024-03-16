冷冷的天氣，假日就是要在房間裡溫暖悠閒地度過～水餃是我假日在家休息必吃美食

！這次給大家推薦一家，新鮮、口味選擇又多，手工現包的眷村水餃！

精選目錄

宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-TVBS「一步一腳印」專訪

宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-口味選擇

宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-水煮

宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-蒸餃

宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-湯餃

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宅配美食 ｜ 阿琴水餃-TVBS「一步一腳印」專訪

在YouTube看到TVBS介紹阿琴水餃， 看了很心動就立馬下單 囉！

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宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-口味選擇

阿琴水餃是手工現包的眷村口味水餃，透過水餃紀錄眷村回憶，嚴選新鮮蔬菜、

台灣溫體豬用心製作餃子，貼心的 夾鏈袋設計方便保存新鮮的餃子， 一包35顆

，口味標示在後面，選擇多達14種！

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宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-水煮

水煮秘方： 大火把水煮滾後～放入水餃，用湯匙輕輕攪拌以免水餃沾黏 ，水滾後轉

中小火，再計時煮6分鐘 ，浮起即可美味上桌！

韭黃鮮肉： 一口咬下，濃郁的韭黃香氣在嘴中散開，韭黃脆脆的口感與台灣溫體

豬肉內餡完美融合！❤️

高麗菜鮮蝦：高麗菜的甜脆，搭配厚實的蝦仁再加上台灣溫體豬肉餡，水餃也能

吃到海陸饗宴😌！

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宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-蒸餃

上班族回家快速吃晚餐，家裡冷凍庫一定少不了水餃！連開火用水煮都覺得累？

那就試試用電鍋蒸蒸餃吧！省時快速又方便～😁

大根鮮肉：阿琴水餃招牌人氣口味！ 脆口白蘿蔔吃起來ㄎㄠㄎㄠ的口感，搭配

香菜獨特的香氣，黃金比例、餡料飽滿、皮薄多汁，也是這三種口味裡最讓人驚艷的😺

！清爽不膩口，好好吃啊🤤！

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宅配 美食 ｜ 阿琴水餃-湯餃

⛄️在寒冷的冬日裡，忙碌了一整天 ， 下班來碗酸酸辣辣的酸辣湯餃暖暖胃吧！♨️

吃貨感想：退役職籃國手成立的25年老店！手工現包眷村水餃～口味選擇多達14種！

有嚼勁的外皮～皮薄餡多，內餡飽滿的眷村水餃！水餃控一定要知道這家！如果你吃

膩韭菜、韭黃水餃？那就試試冬季最對時的大根水餃吧！他們家的大根水餃加入白蘿

蔔的好朋友香菜，完美掌握餡料黃金比例，新鮮美味值得一試！

店家資訊

阿琴水餃

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷51弄16號

電話：02-2791-2622

營業時間：08:00-20:00

訂購官網：https://www.akingdumpling.com.tw/

港湖地區朋友限定優惠：距門市5公里內，透過LINE官方帳號

有當日配滿千免運服務(LineID: @akingdumpling)

宅配：滿$2000免運費

超取：滿$1500免運費

FB:https://www.facebook.com/akingdumpling

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