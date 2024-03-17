隱身桃園大溪半山腰，外觀像民宅般的【富祥桶仔雞】，地點隱密卻超人氣，大家都好厲害，居然知道這裡藏著一家美味誘人的桶仔雞店家

富祥桶仔雞地點真的隱密，若不是網路查詢到或是熟人帶路根本不會來，話說我們到門口時還很遲疑要進去嗎？大顆呆把拔還說會不會是黑店？怎麼會開在這個地方？

富祥桶仔雞 ❙ 大溪隱藏版柴燒桶仔雞，地點隱密卻超人氣，桃園大溪美食!

這天從復興鄉露營下來，抵達大溪時臨時搜尋大溪美食，找到了富祥桶仔雞，跟著導航抵達門口時我們真的稍微遲疑了，還好後來有開進去，他們家的桶仔雞真的好吃，而且還是柴燒！

ADD:桃園市大溪區美山路一段166巷172號

TEL:03 387 1681

營業時間:週二至週五 11:00-19:30 週六及週日 11:00-14:00、15:00-17:30

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從大門繞進來後像民宅的店家外觀就出現在左手邊，一旁的視野不錯，環境很大自然

設有停車場，可停放多輛車

民宅式外觀，有回到鄉下阿嬤家的感覺

廚房在外面，抵達時剛好見到桶仔雞從桶子裡拿出來，熱氣騰騰金黃模樣誘人

是柴燒的桶仔雞，紙板燃燒後加入柴繼續燒烤，煙霧瀰漫搭配柴火香氣，這感覺好喜歡

雖然是民宅但空間還算寬敞，有大圓桌及四人桌，桌位數不多，建議用餐前先預約，桶仔雞也比較不需要等待

富祥桶仔雞菜單

今日菜單在牆面黑板上，除了桶仔雞外，鹽烤魚網路上也很推薦

沒有標示價格，問了桶仔雞價格店家說一隻大約750-800元，其餘我就沒有多問了

點了一隻桶仔雞、蔥花蛋、芥菜及一瓶飲料還有白飯吃到飽最後結帳價格是$1090元，不貴耶

好大一隻桶仔雞，上桌前店家會詢問是否需要幫忙切塊，我們是想要享受手扒雞的樂趣，桶仔雞就是要自己扒吃起來更美味啊！

很肥美的一隻雞，一旁還有肝跟胗，還有附上一大碗的雞油，真的很大一碗！

金黃油亮的桶仔雞還陣陣飄香真是太誘人了！

隨雞附上手套，扒雞不怕弄髒手

很紮實的一隻雞，拿起來沉甸甸的，剛烤出來的桶仔雞也很燙，要小心燙手

無論是雞皮或是肉都相當好吃，鮮甜多汁且嫩口！

單吃就有味道了，沾雞油入口風味更上一層樓，連小孩也超愛沾雞油吃

雞油拌飯更是一絕，香噴噴的會忍不住想要多吃一碗

富祥桶仔雞的白飯採自助式，一人$10元吃到飽，想吃幾碗自己裝

有多種蔬菜可選擇，我點了比較少見的芥菜，青脆嫩口不苦澀

小朋友指定要吃的蔥花蛋煎得色澤也美美的，吃起來有濃郁的蛋香及蔥花香

兩大兩小點這些就吃不完了，這隻桶仔雞太大隻了，讓我們吃得相當過癮，最後還打包了一些雞肉跟一半的蔥花蛋回家，就連雞油也一起打包帶走，炒菜或是拌飯都很不錯

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