「金豐盛」自從在2022年5月在全家便利商店上市

陸續推出多種即食嫩雞胸、雞Ｑ丸、冷藏滷味等冷藏即食雞肉商品

目前我吃過的主要是即食雞胸肉：黑胡椒嫩雞胸、泰式香檸嫩雞胸，以及古早味香滷嫩雞胸

這次來試試看Peeta葛格代言的「蒜香紐澳良風味雞Q丸」

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商品名稱：金豐盛 蒜香紐澳良風味雞Q丸 (原價NT 49)

相關連結： 官方蝦皮

營養資訊：109.8 kcal/ 80 g；

※過敏原：豆、麩質；產線過敏原：奶、蛋、堅果、花生、芝麻、芒果、魚類、甲殼類、亞硫酸鹽類

產地/製造商：台灣/金豐盛食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2024.03

▲「蒜香紐澳良風味雞Q丸」成分與營養資訊

主成分為雞肉和大豆蛋白，並以蒜頭、醬油、紅辣椒粉和糖調味

詳細內容可以參考全家食在購安心

▲「蒜香紐澳良風味雞Q丸」拆封狀態

微波加熱後一開封，就有股淡淡蒜香飄散而出，

每袋有七顆雞肉丸，袋內有少量清澈湯汁

▲「蒜香紐澳良風味雞Q丸」外觀與風味

雞Q丸直徑約2 cm，類似小魚丸

雞肉丸的蒜味也很是明顯，還會在舌面上帶些微辣辣尾韻

▲「蒜香紐澳良風味雞Q丸」外觀與風味

咬開後看到一圈圈的紋路，就跟豬肉做的貢丸很像，口感也是類似那樣紮實彈脆且會在咀嚼時不斷滲出湯水

不過雞肉丸滲出的是不油不膩的蒜香雞湯汁，不像貢丸的是比較油的油水

冷吃熱吃都可以，不過冷吃比較不Q， 蒜味也比較不明顯

▲「蒜香紐澳良風味雞Q丸」

目前吃過「泰式香檸嫩雞胸」、「鐵板黑胡椒嫩雞胸」和「古早味香滷嫩雞胸」

還有這次吃的「蒜香紐澳良風味雞Q丸」也相當不油膩，而且整份熱量僅約百卡左右

調味上我也相當喜歡

若不要那麼貴，我真的可以一顆一顆的吃下去

相關連結： Kingrich 金豐盛官方蝦皮

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以上。

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