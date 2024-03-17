【新竹食記】浮玉齋豆花甜品

走到浮玉齋豆花店門口，看到滿滿的植栽馬上就讓我聯想到竹北的嵩山豆花，這間豆花店除了門口有好拍的植物場景外，他們的豆花內用還能無限吃到飽，你沒有聽錯真的是無‧限‧吃‧到‧飽，很好奇吃到飽的豆花店到底長怎樣？帶大家一起來看看吧！

開車前往可停附近的勝利三停車場或勝利四停車場。

▲走道門口就被滿滿的植栽吸引，雖然不懂植物但還是覺得很美。

▲店內裝潢新穎有設計感，整體氣氛營造得很好，座位區座位不多，用餐感覺寬敞舒適。

▲浮玉齋菜單&用餐須知：第一步選豆花、仙草、甜點主食，第二步選糖水，第三步選配料。用餐須知記得要先看過，續豆花的時候才不會有爭議喔！

▲喫豆花69元： 我選了無糖豆漿當湯底、配料選軟花生、黑糖粉粿、嫩鮮草，一開始覺得69元有點小貴，送來發現超大一碗還能免費續豆花和糖水，整體CP值超高！豆花口感綿密有濃濃豆香，豆漿是無糖的，配上有甜度的配料剛剛好。

▲花生有煮軟味道香濃，仙草滑嫩，黑糖粉粿有Q度，吃起來有淡淡的黑糖香氣，配料品質很不錯。

▲喫豆花69元：朋友點的是半冰(黑糖冰沙+手炒糖水)、軟花生、芋泥、綜合粉粿，冰沙和芋泥都做成球型視覺效果很好，喜歡黑糖冰沙那種沙沙的口感配上香甜的糖水，讓人忍不住一口接一口，最後我們自己的一碗都差點吃不完，更別提說要加豆花加糖水了....。

雞蛋糕短評：門口有整片綠油油的植物，用餐環境氣氛很棒，每人低消一碗甜品，豆花份量大配料多，豆花跟糖水可免費續加，可以吃超飽的豆花店！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【浮玉齋豆花甜品美食資訊】

地址：新竹縣竹北市勝利五路246號

電話：036582636

官網：IG粉絲頁

線上預定：ichefpos

營業時間：12:00–20:30(週六公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無(可linepay)

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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