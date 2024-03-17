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（中山站飲料）一品現泡茶中山南西店～土城好茶飲料店插旗台北！招牌金萱茶清香回甘～一品現泡茶菜單

2024-03-17 12:31:38 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：105
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1475篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一品現泡茶 中山南西店
place台北市大同區南京西路25巷2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（中山站飲料）一品現泡茶中山南西店～土城好茶飲料店插旗台北！

一品現泡茶位於寸土寸金的中山站黃金店面，這邊之前也是賣飲料，我還記得有網紅介紹過，但沒有多久就不敵高租金收攤

新插旗的一品現泡茶裝潢走親民路線，很像我家巷口的自有品牌，我一查才知道總店在土城，茶飲主打現點現泡，喝起來自然爽口超新鮮！

 

我看網友推薦金萱是招牌，這次就點來喝看看，茶香味很濃郁，但有一點點微微苦澀感，整體來說還不賴，希望可以繼續開下去

（中山站飲料）一品現泡茶中山南西店～土城好茶飲料店插旗台北！

一品現泡茶多款招牌茶飲，都是我們耳熟能詳的品項，蜜桃烏龍、桂花烏龍是比較特別，第一次來我就點一品冰茶，也就是招牌金萱喝看看

（中山站飲料）一品現泡茶中山南西店～土城好茶飲料店插旗台北！

一品現泡茶菜單

原味茶30元起、珍珠+10元，還有杏仁凍、綠茶凍等配料，之後想要試試看，價格算是中等價格，在中山商圈還可以接受

（中山站飲料）一品現泡茶中山南西店～土城好茶飲料店插旗台北！

一品冰茶無糖去冰，現喝茶香味濃郁，不太苦澀，喝完我也不會有心悸感，整體來說相當不錯~分享給大家

（中山站飲料）一品現泡茶中山南西店～土城好茶飲料店插旗台北！

💭店家資訊 一品現泡茶 中山南西店
🏠地址: 台北市大同區南京西路25巷2-1號
🚌交通: 捷運中山站4號出口30秒
☎️電話: (02)2550-3222
⏰時間: 1100-2300
😪公休: 無休
💰消費: 現金、LINE PAY
💬官網: https://www.facebook.com/loootea/?locale=zh_TW
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406868545
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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