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LULUWAY滷滷味
這次要跟大家推薦的是位於台北東區的平價美食－LULUWAY滷滷味(安東店)
獨門醬滷腿庫讓我念念不忘 ，夠透夠軟！
還有學生優惠只要$99，真佛心！
小櫥窗有很多滷味，製作過程透明，讓人安心。
外觀設計溫馨好拍~
菜單
菜單選擇多樣，也能調整辣度。
餐點
▷日月潭紅茶$35
▷ 獨門醬滷腿庫麵$150
腿庫肉也太Ｑ彈軟嫩了！
瘦肥肉適中、而且也滷得很入味，
不會很膩口！
尤其是他的獨門醬汁，
有著畫龍點睛的效果。
公仔麵份量超多～
一定可以吃很飽。
▷ 麻辣鴨血豆腐煲（羊肉、刀削麵）$170
湯頭點微辣花椒很香、看起來很辣，
但其實不會，喝起來很順口。
推薦點羊肉，沒有羊騷味。
我好愛刀削麵Q彈有嚼勁
▷傳統湯底滷味
白蘿蔔$20
香菇$30
青江菜$30
米血糕$25
起司魚豆腐$25
✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍲 LULUWAY 滷滷味(安東店)
📌 台北市大安區復興南路一段122巷10-3號
⏰ 週一~週四16:00-22:30/
六日15:30-22:00(週五公休）
🛍️ Ubereats、實體店面、私訊訂購餐盒
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