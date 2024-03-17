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【台北美食】藏身東區卻平價質感的好味道|必點招牌滷腿庫|消夜好選擇LULUWAY滷滷味

2024-03-17 12:36:37 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：102
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：LULUWAY 滷滷味
place台北市大安區復興南路一段122巷10-3號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

 

IG REELS

 

 

LULUWAY滷滷味

 

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

這次要跟大家推薦的是位於台北東區的平價美食－LULUWAY滷滷味(安東店)
獨門醬滷腿庫讓我念念不忘 ，夠透夠軟！
還有學生優惠只要$99，真佛心！

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

小櫥窗有很多滷味，製作過程透明，讓人安心。

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

外觀設計溫馨好拍~

菜單

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

菜單選擇多樣，也能調整辣度。

餐點

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

▷日月潭紅茶$35

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

▷ 獨門醬滷腿庫麵$150
腿庫肉也太Ｑ彈軟嫩了！
瘦肥肉適中、而且也滷得很入味，
不會很膩口！
尤其是他的獨門醬汁，
有著畫龍點睛的效果。

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

公仔麵份量超多～
一定可以吃很飽。

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

▷ 麻辣鴨血豆腐煲（羊肉、刀削麵）$170
湯頭點微辣花椒很香、看起來很辣，
但其實不會，喝起來很順口。
推薦點羊肉，沒有羊騷味。
我好愛刀削麵Q彈有嚼勁

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

▷傳統湯底滷味
白蘿蔔$20
香菇$30
青江菜$30
米血糕$25
起司魚豆腐$25

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍲 LULUWAY 滷滷味(安東店)
📌 台北市大安區復興南路一段122巷10-3號
⏰ 週一~週四16:00-22:30/
六日15:30-22:00(週五公休）
🛍️ Ubereats、實體店面、私訊訂購餐盒

#台北美食#美食推薦#腿庫#滷滷味#滷味#台北滷味#東區美食#台灣小吃

 

 

創作者介紹
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文盲BB慧

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