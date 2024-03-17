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LULUWAY滷滷味

這次要跟大家推薦的是位於台北東區的平價美食－LULUWAY滷滷味(安東店)

獨門醬滷腿庫讓我念念不忘 ，夠透夠軟！

還有學生優惠只要$99，真佛心！

小櫥窗有很多滷味，製作過程透明，讓人安心。

外觀設計溫馨好拍~

菜單

菜單選擇多樣，也能調整辣度。

餐點

▷日月潭紅茶$35

▷ 獨門醬滷腿庫麵$150

腿庫肉也太Ｑ彈軟嫩了！

瘦肥肉適中、而且也滷得很入味，

不會很膩口！

尤其是他的獨門醬汁，

有著畫龍點睛的效果。

公仔麵份量超多～

一定可以吃很飽。

▷ 麻辣鴨血豆腐煲（羊肉、刀削麵）$170

湯頭點微辣花椒很香、看起來很辣，

但其實不會，喝起來很順口。

推薦點羊肉，沒有羊騷味。

我好愛刀削麵Q彈有嚼勁

▷傳統湯底滷味

白蘿蔔$20

香菇$30

青江菜$30

米血糕$25

起司魚豆腐$25

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍲 LULUWAY 滷滷味(安東店)

📌 台北市大安區復興南路一段122巷10-3號

⏰ 週一~週四16:00-22:30/

六日15:30-22:00(週五公休）

🛍️ Ubereats、實體店面、私訊訂購餐盒

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