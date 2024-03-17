【台北忠孝敦化站】Muzeo Gastronomy& Draft

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟🌟

🍽 人均 $1,000~$1,500、10%服務費

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【餐廳資訊】

地點：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄14號

電話：02-2752-5299

營業時間：平日17:00-22:30；假日11:30-16:00 & 17:00-22:30

可使用inline網路訂位

用餐時段低消一份餐點/人

【先說結論】

非常適合聚餐的質感餐酒館！餐點精緻好吃，幾乎無雷，環境氛圍也很好～

【菜單】

【餐點】

凱薩生火腿沙拉 $320，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

起司絲灑滿🤩生火腿份量也蠻多，還有好吃的烤麵包丁！

芋泥油封鴨 $390，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

很吸睛的一道，炸成小福袋外觀，口感外酥內軟，芋泥軟綿，不過鴨的味道有點被芋泥蓋過。

蘑菇爆鮮蝦 $420，推薦指數：🌟🌟🌟

會辣的一道🌶口味偏台式～

慢熬奶油蘑菇燉雞 $430，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

裡頭還有櫛瓜，醬汁濃郁好吃，搭著麵包一百分。

軟殼蟹肉奶油燉飯 $550，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

喜歡他們的燉飯是偏硬的，奶油味也香濃，主角軟殼蟹也讓人吃得過癮。

橄欖油香蒜辣椒細麵 $390，推薦指數：🌟🌟🌟

蒜味十足，不過內容較為單調。

爐烤USDA PRIME肋眼牛排 $2250，推薦指數：🌟🌟🌟

覺得不會是必點，這樣的價格應該可以吃到更好的牛排～

開心果提拉米蘇 $340，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

一上桌就聞得到開心果散發的香氣！多了這份香氣有別於一般的提拉米蘇🤤

【環境照】

店內燈暗低調，本來很擔心拍照會暗暗的不清楚，但我們坐六人座的地方，座位上方有打光，意外很好拍～

非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考

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