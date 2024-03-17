鰤樂仨 中科國安店｜台中排隊平價新加坡小吃展店啦~Mula雲端廚房配料升級美味加倍!

說到美食之國就不能不提到新加坡，從海南雞飯到叻沙湯麵都各有特色，我在台中最愛的新加坡小吃【鰤樂仨】，現在中科商圈附近也能夠吃到啦，無論食材或配料都大大升級，只要百元價就能感受異國風味，喜歡新加坡的吃貨們快來試看看!(限時販售只有快閃到5月底呦)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼北平路人氣新加坡小吃【鰤樂仨】，展店來到台中市西屯區的Mula雲端廚房，鄰近中科商圈和東海大學，就在米平方商場的旁邊，橘色亮眼的招牌一眼就能注意到!

▼【Mula雲端廚房】內用空間為各餐飲品牌共享，以木質調搭配綠意植栽點綴，乾淨明亮充滿舒適感，並且提供免費飲用水取用。

▼【Mula雲端廚房】提供外帶/外送/內用服務，點餐是透過手機直接下單，櫃檯上方或門口外面，有取餐進度看板即時顯示號碼，可以清楚了解餐點狀態，是準備中還是已經完成，方便快速讓大家一目瞭然!

菜單

餐點介紹

海南雞飯💰190元 海南雞肉💰100元

▼新加坡經典小吃海南雞飯，會附上一碗雞湯和玉米筍、花椰菜等小菜，嚴選泰國茉莉香米加入手炒香料與雞高湯煮成，口感粒粒分明，帶有迷人的雞汁香氣，咬起來鮮嫩多汁的海南雞肉，透過低溫熟成完全不乾柴，可以沾上特製的三款醬打造豐富層次，最喜歡搭配薑蓉醬能凸顯出雞肉的甜香。

▼如果喜歡的話也可以單點海南雞，同樣會有三款醬料搭配，肉量也是給的毫不手軟。

海鮮椰奶樂仨💰190元

▼份量超實在的海鮮椰奶樂仨，能吃到蝦子、海瓜子、魚餅、炸魚肉、花枝丸和油豆腐，配料多到幾乎蓋住整碗麵，麵條可以選擇米粉麵/米粉/油麵/河粉，湯頭喝起來溫潤順口，融合椰奶和叻沙香氣，同時帶有些許開胃的辣度好好喝!

炒粿條麵💰160元

▼還沒吃就聞到香氣的炒粿條麵，可以自由選擇大辣/中辣/小辣/原味，使用粗麵與粿條搭配特製醬料拌炒出鍋氣，還有在地經典的臘腸畫龍點睛，鹹香夠味涮嘴到停不下來~

魚片米粉湯(炸魚+鮮魚)💰110元

▼同樣超澎派的魚片米粉湯，湯頭以雞湯和大骨熬煮而成，喝起來甘甜不死鹹，能聞到米酒和薑片的香氣，炸魚肉和鮮魚肉吸滿湯汁精華，細緻無腥味，而且有帶皮口感更豐富，推薦可以沾上魚露辣醬更有味道!

深海魚餅 💰35元

▼深海魚餅有著甜不辣的Q彈口感，不過更多了海鮮的鮮香，配上爽脆生菜和酸甜醬，吃起來更加爽口解膩。

用餐心得

不用出國就能吃新加坡道地小吃，這家【鰤樂仨】真的吃過就回不去，是我在台中吃到最喜歡的新加坡風味，而且份量超實在吃完很有飽足感，中科店的部分品項則有別於台中北平店，食材配料都大大升級更豐富，上班吃到這個實在太幸福啦!

店家資訊

鰤樂仨 中科國安店

粉絲團 : 鰤樂仨 FB

電話 : 0970-692-773

地址：台中市西屯區國安一路128號(GOOGLE導航鰤樂仨中科國安店 和 Mula雲端廚房）

營業時間：

星期三 11:00-14:00；15:00-20:00 星期四 11:00–14:00； 15:00–20:00 星期五 11:00–14:00； 15:00–20:00 星期六 11:00–20:00 星期日 11:00–20:00 星期一 休息 星期二 11:00–14:00；15:00–20:00

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