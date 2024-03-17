大家也有跟著追櫻花季嗎？！

人真的是一個時期一個時期耶

我之前真的超喜歡追，但又很懶的人((大笑))

但可能有了戴比陪伴後，真的又有著少女夢

哈哈~所以又想要看櫻花了

奶爸就帶著我們前往啦

山上人家森林農場

地址： 新竹縣五峰鄉23鄰468之5號

營業時間： 09:00–17:00

電話： 03-5851376

粉絲頁：https://www.facebook.com/mvresort.tw/

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其實來到新竹的山上人家前，我們也有到三峽去

人真的超級多的！而且交通管制情況下，超級塞車的

所以如果想要外出走走，真的往新竹跑真不賴

感謝因為有戴比的關係，所以我可以分到她的福份~

跟著她一起看櫻花！

而且她真的長大了耶！現在會想要下來走走看看

也沒有那麼害怕人群，反而很願意下來

有時候真的抱不住她，因為太想下來走了

這裡是不是超級美的？！

空氣很新鮮，景色很優美~看到心情超好的

起霧後看起來的櫻花更加不一樣

很多人在最上面追焦，也有人拍攝縮時

真的看到那麼變化~大大不同！

這裡還有民宿哦！所以很適合休假時光來到這裡放鬆耍廢一下

櫻花季的時候，很多追櫻追焦的人會來到這裡拍照

有時候起霧拍起來真的超級美的

這裡是需要門票的唷！一個人$200

是不抵消費的！我覺得還不錯！因為還可以帶寵物

讓她們在這裡放放電，回家真的比較好睡

跟小朋友沒有什麼兩樣((笑))

不得不說戴比真的超級吸晴的！

追焦的人一看到貓咪，大家都跑來問：她多大？怎麼不會害怕人群？

哈哈~好像從小帶出門真的有差耶

雖然她還是會怕，但有我們熟悉的人在，她也很安心

不停地想要下去走走，超級可愛的

可以看到這一大片的櫻花真的心情超級好的

之前在宜蘭，二哥帶我們出遊的時候

不知道是不是天氣不好，所以常常都只有看到幾棵比較茂盛而已

近看櫻花，真的超級美的耶

真心覺得怎麼拍都好美~

這裡的民宿感覺還蠻不錯的！有機會我也想要來這裡住

一出房門就有櫻花迎接的感覺真的很不錯

說真的！這裡怎麼拍都好看耶~

認真覺得要眼見為憑~因為看到的跟拍照下來的感覺完全不同

肉眼看到這麼一大片！真的會一直讚嘆

空氣清新，整個人也不一樣了

戴比真的很好笑！好像小朋友東看西看

完全沒有在管鏡頭的！不然就是看鏡頭的時候，好像在放空的感覺

是說她現在是小胖紙~超重的！我都快要抱不了了

記得帶寵物來一定要牽繩哦！

就算寶貝們有打晶片，走失了真的很痛心

所以不管怎麼樣，都一定要牽繩唷

接下來就是咪咪的時間啦！哈哈哈

因為我們是平日出遊！所以人群不多

但蠻多人都在最上面的！因為可以看到一大片真的是很大的那種一大片櫻花((大笑))

感謝奶爸接受我無理的要求，幫拍很多照片

戴比看我拍那麼多照片，也忍不住想要過來了！

我們大約近五點要關園的時候離開

所以這時候停車場已經沒有什麼車了！

有一大棵櫻花超級美！立馬拍下來~

是不是無敵漂亮？

放鬆心情真的很好

看到這麼多美美的櫻花，心情更美

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