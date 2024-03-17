↑今日大將牛排餐~除主食外~有麵包~麵條~太陽蛋
好喝的酥皮濃湯~更有無限續飲的氣泡飲~開心~
↑113年3月3日週日~歡樂四人幫臨時邀約
今日來用餐~咦~英式下午茶甜點不見了~阿默改變午茶型態
服務一如往常~笑臉親切~一樣招待每人一份小甜點
小青點了綜合麵包及2杯飲品~默默卡折抵50元
費用含服務費456元~但就是感覺cp值變低了~
↑這是菁點的2杯飲品+2份蛋糕類甜點
吼~CP值更低~那千層蛋糕~主廚刀功也太厲害
切的薄如薄片~感覺比給客人試吃的還要薄的fu~
↑我們之前的英式下午茶bye bye了
但服務員說~可能會恢復原來的型態
看來~沒恢復前~不能再去當盤子喔~
↑用了午茶~再去桐花公園健走~大約5點左右
我們又來到日月光廣場~找晚餐囉~
↑依往例~在阿默用完午茶時刻~晚餐是免吃的
但今日的午茶~份量真的太少~健走後~肚子餓了~
↑看上大將牛排~還有特惠活動
放在櫃檯裡的食物~感覺鐵板牛排很吸引人~
↑和菁不約而同看上~雙人套餐~牛排+香煎鷄腿排
美味價490元~重點~飲料無限暢飲~
↑可口可樂飲品五口味~可任選無限續~
↑帳單留影
↑週日五點多的日月光廣場B1美食街
裝飾美美的~座位數算多~食客也不少~
↑香煎鷄腿排一份單點是250元
餐包烤過不錯吃~酥皮濃湯很讚~酥皮烤的很漂亮
濃湯夠熱~料多味美~
↑醬料部分~菁和小青要求給綜合醬
服務員很不錯的~竟然沒有反對~這樣的醬料
不會太鹹~淋在煎的恰恰的鷄排上~美味加分~
↑蘑菇或黑胡椒牛排~單點一份是260元
2位可愛的老公~都說好吃~雖然覺得份量有點少
但晚餐不用吃太飽啦~所以也算是剛剛好的份量~
↑歡樂四人幫~今日原僅是午茶時刻~延伸吃晚餐
真是無言也是開心的小聚~
↑吃飽飽~日月光廣場晃逛~一樓的外部街道挺美
還有歌手駐唱~讓整個環境~充滿了放鬆歡樂的氣氛~
↑店家資訊
店名~大將牛排
地址~新北市土城區學府路2段210號B1樓 日月光廣場美食街
營業時間~11:00-21:30