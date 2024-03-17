↑今日大將牛排餐~除主食外~有麵包~麵條~太陽蛋

好喝的酥皮濃湯~更有無限續飲的氣泡飲~開心~

↑113年3月3日週日~歡樂四人幫臨時邀約

土城阿默蛋糕下午茶~之前來過的心情文~有興趣點我聯結

今日來用餐~咦~英式下午茶甜點不見了~阿默改變午茶型態

服務一如往常~笑臉親切~一樣招待每人一份小甜點

小青點了綜合麵包及2杯飲品~默默卡折抵50元

費用含服務費456元~但就是感覺cp值變低了~

↑這是菁點的2杯飲品+2份蛋糕類甜點

吼~CP值更低~那千層蛋糕~主廚刀功也太厲害

切的薄如薄片~感覺比給客人試吃的還要薄的fu~

↑我們之前的英式下午茶bye bye了

但服務員說~可能會恢復原來的型態

看來~沒恢復前~不能再去當盤子喔~

↑用了午茶~再去桐花公園健走~大約5點左右

我們又來到日月光廣場~找晚餐囉~

↑依往例~在阿默用完午茶時刻~晚餐是免吃的

但今日的午茶~份量真的太少~健走後~肚子餓了~

↑看上大將牛排~還有特惠活動

放在櫃檯裡的食物~感覺鐵板牛排很吸引人~

↑和菁不約而同看上~雙人套餐~牛排+香煎鷄腿排

美味價490元~重點~飲料無限暢飲~

↑可口可樂飲品五口味~可任選無限續~

↑帳單留影

↑週日五點多的日月光廣場B1美食街

裝飾美美的~座位數算多~食客也不少~

↑香煎鷄腿排一份單點是250元

餐包烤過不錯吃~酥皮濃湯很讚~酥皮烤的很漂亮

濃湯夠熱~料多味美~

↑醬料部分~菁和小青要求給綜合醬

服務員很不錯的~竟然沒有反對~這樣的醬料

不會太鹹~淋在煎的恰恰的鷄排上~美味加分~



↑蘑菇或黑胡椒牛排~單點一份是260元

2位可愛的老公~都說好吃~雖然覺得份量有點少

但晚餐不用吃太飽啦~所以也算是剛剛好的份量~

↑歡樂四人幫~今日原僅是午茶時刻~延伸吃晚餐

真是無言也是開心的小聚~

↑吃飽飽~日月光廣場晃逛~一樓的外部街道挺美

還有歌手駐唱~讓整個環境~充滿了放鬆歡樂的氣氛~

↑店家資訊

店名~大將牛排

地址~新北市土城區學府路2段210號B1樓 日月光廣場美食街

營業時間~11:00-21:30