為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1美食街~

新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1美食街~

2024-03-17 20:39:30 小青姐姐 人氣：97
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：219篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大將牛排 日月光廣場美食街
phone02-82732098
place新北市土城區學府路2段210號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑今日大將牛排餐~除主食外~有麵包~麵條~太陽蛋

    好喝的酥皮濃湯~更有無限續飲的氣泡飲~開心~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1     

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑113年3月3日週日~歡樂四人幫臨時邀約

    土城阿默蛋糕下午茶~之前來過的心情文~有興趣點我聯結

    今日來用餐~咦~英式下午茶甜點不見了~阿默改變午茶型態

    服務一如往常~笑臉親切~一樣招待每人一份小甜點

    小青點了綜合麵包及2杯飲品~默默卡折抵50元

    費用含服務費456元~但就是感覺cp值變低了~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑這是菁點的2杯飲品+2份蛋糕類甜點

    吼~CP值更低~那千層蛋糕~主廚刀功也太厲害

    切的薄如薄片~感覺比給客人試吃的還要薄的fu~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑我們之前的英式下午茶bye bye了

    但服務員說~可能會恢復原來的型態

    看來~沒恢復前~不能再去當盤子喔~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑用了午茶~再去桐花公園健走~大約5點左右

    我們又來到日月光廣場~找晚餐囉~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑依往例~在阿默用完午茶時刻~晚餐是免吃的

    但今日的午茶~份量真的太少~健走後~肚子餓了~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1 

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑看上大將牛排~還有特惠活動

    放在櫃檯裡的食物~感覺鐵板牛排很吸引人~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑和菁不約而同看上~雙人套餐~牛排+香煎鷄腿排

    美味價490元~重點~飲料無限暢飲~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑可口可樂飲品五口味~可任選無限續~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑帳單留影

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑週日五點多的日月光廣場B1美食街

    裝飾美美的~座位數算多~食客也不少~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

    ↑香煎鷄腿排一份單點是250元

    餐包烤過不錯吃~酥皮濃湯很讚~酥皮烤的很漂亮

    濃湯夠熱~料多味美~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   ↑醬料部分~菁和小青要求給綜合醬

   服務員很不錯的~竟然沒有反對~這樣的醬料

   不會太鹹~淋在煎的恰恰的鷄排上~美味加分~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1
  ↑蘑菇或黑胡椒牛排~單點一份是260元

    2位可愛的老公~都說好吃~雖然覺得份量有點少

    但晚餐不用吃太飽啦~所以也算是剛剛好的份量~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1     

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑歡樂四人幫~今日原僅是午茶時刻~延伸吃晚餐

    真是無言也是開心的小聚~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑吃飽飽~日月光廣場晃逛~一樓的外部街道挺美

    還有歌手駐唱~讓整個環境~充滿了放鬆歡樂的氣氛~新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

   新北土城大將牛排~平價鐵板牛排~飲料無限續喝~日月光廣場B1

  ↑店家資訊

    店名~大將牛排

    地址~新北市土城區學府路2段210B1樓 日月光廣場美食街

    營業時間~11:00-21:30

文章標籤
大將牛排 平價鐵板牛排 飲料無限喝 日月光廣場 B1美食街 雙人套餐優惠
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

新北鶯歌鐘予原味當歸鴨~台灣第一品牌~平價美味
延伸閱讀
心中排名第一的平價排餐-嘉義紅葉牛排友愛店
 肥波吃不停
(邀稿)Bison野牛原味炭烤牛排＊中央店
 波莉妞
懷念的雙拼再現-金牛座牛排
 生平無大志只求有錢花
咕嚕好吃~二訪
 李萍萍
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up