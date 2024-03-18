



新竹人假日會去哪裡呢？



這次我們到湖口老街晃晃，這裡紅磚古厝老街很有味道。





到湖口老街的交通方式：

如果走路的話從湖口火車站到老街約49分鐘

而自行開車：

國道1號→湖口交流道下→中湖路→省道臺1線

大眾運輸：



搭臺鐵至湖口站下-轉搭新竹客運5612、5613至湖鏡村站下。





這裡假日人潮算滿多的欣賞著紅磚古厝的美，一旁的小吃都很有人氣每個都在排隊，我們看見一家義式餐館就停下腳步決定在這用餐。





卡拉義式餐館從裡到外裝潢都很簡單樸素，跟老街古厝風格不謀而合，一樓兩個店面位置二樓人多就會開放。









店內很明亮又乾淨二樓位置大約3、4張位子地上的磁磚讓我充滿兒時的很有記憶（😌），這裡家庭遊客居多還沒12點就快坐滿人了。









跟店家拿餐單寫好自己的桌號及餐點內容，先付款後上餐。





菜單：

義大利麵、燉飯、披薩、咖哩飯、飲品。

蛤蜊巧達濃湯：



這湯上來嚇了我們一跳很大碗，湯算濃郁蛤蜊又大顆蛤蜊肉蠻飽滿的，喝起來很滑順鮮味十足。

番茄蔬菜濃湯：這香氣四溢的湯有番茄的酸蔬菜的清甜味，九層塔的香氣也不會過重一口先酸度上來舌尖後者蔬菜甜味散發在嘴裡。

這香氣四溢的湯有番茄的酸蔬菜的清甜味，九層塔的香氣也不會過重一口先酸度上來舌尖後者蔬菜甜味散發在嘴裡。





濃稠度剛剛好，口感很豐富會讓人一口一口的停不下來。









漁夫海鮮披薩：小巧可愛的披薩上頭鋪滿了海鮮餡料，而餅皮是那樣的鬆軟。





熱呼呼的咬一口，滿滿海味充滿口中微酥脆鬆軟的餅皮則越嚼越香，看那牽絲的披薩一直送入口中是多麼的療癒阿！





青醬海鮮燉飯+焗烤：鋪滿焗烤起司的燉飯先是奶香味再來青醬香氣慢慢飄來，療癒牽絲的起司讓人口水直流阿！





裡頭蝦也挺大隻的其它配料也蠻豐盛的。





這被青醬包裹的飯軟硬適中，海鮮的精華也在其中吃起來特別有滋味。





打拋豬肉飯：辛香料很香還沒吃就被味道吸引了，裡頭有紅蘿蔔、洋蔥、小番茄..等等。

辛香料很香還沒吃就被味道吸引了，裡頭有紅蘿蔔、洋蔥、小番茄..等等。





一口辣度要先感受到再來的是蕃茄的微酸，辣度很上頭會在口中一陣子，後者蔬菜的甜味中和了辣感再來鹹度的釋放有點太豪邁讓我們招架不住，立馬再挖勺飯就平衡了許多😅。





義式餐館味道上還算不錯而且蠻平價的，用餐時還聽著別桌的人們談笑風聲，有著溫馨懷舊的氛圍，若是來老街玩不妨停下腳步走進來吃看看有家庭風味的義式料理。





店家資訊：

卡拉義式餐館

新竹縣湖口鄉湖口老街199號

週六、週日、國定假日 11:00-1800





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