大溪美食這家韓鄉石頭火鍋有夠厲害，每年10/1號開張，只賣到隔年母親節就休息，每年老饕就等著他開門的時刻，連鐵門都還沒打開就一堆人在門口等吃，但他們家的石頭火鍋真的比較貴，不過食材跟湯頭都是上上選，不少人可是一吃成主顧，貴要貴的值得，韓鄉石頭火鍋完全演繹出貴又好吃的真諦

韓鄉石頭火鍋｜交通方式、停車資訊

韓鄉石頭火鍋就位在大溪中山路的路尾，這附近都是紅線不好停車，開車建議停在大溪國小地下停車場，走過來只要250公尺非常近，韓鄉石頭火鍋是中午11:00營業，然後10：50分左右就已經有人在門口等了，鐵門都還沒開ㄟ！

韓鄉石頭火鍋｜用餐環境

韓鄉石頭火鍋的用餐環境不大，而且走的是老宅風，一整個就很像在阿嬤家用餐的感覺，阿姨們也很親切好聊，還隱藏了兩間獨立包廂，有需求的人可以先打電話來預訂，大概中午就很多人陸續進來用餐，今天我們來還是平日中午，真的太強了

自助區，熱茶自己倒，醬料、蔥蒜、辣椒也都自取，值得一提是他們家的沙茶醬，有花生、芝麻的香氣，應該是自己做的，沙茶醬可是目前吃過數一數二的好吃

用餐也會招待開胃小菜，台式泡菜跟醃蘿蔔，口感爽脆清香，微微的酸氣超開胃的

白飯一碗十元，上面還有撒芝麻，精緻感有做出來XD

韓鄉石頭火鍋｜菜單

韓鄉石頭火鍋是採自助式的，食材都擺在冰箱自己拿，看一下價目表，真的有比較貴，平均一排大概都要100元以上，肉類都是破兩百，海鮮也是要價一盤$300，我們六個人點了$3880，應該是目前吃過最貴的石頭火鍋，但你仔細看，他們家的食材都是精挑細選，鮮蚵、蛤蠣等海鮮都超新鮮的，肉類也不是用那種冷凍肉片，連蔬菜都很強

選好的食材要放在小推車上，等下阿姨會推著你的食材車到桌邊幫你服務煮火鍋

韓鄉石頭火鍋|石頭火鍋

食材都拿好就是看阿姨表演了，這裡的石頭火鍋是現炒的，阿姨會先在鍋裡倒進麻油，接著依序把大蒜、洋蔥等一些辛香料到進去炒，邊炒香氣不斷的外溢，有夠香啦，辛香料爆香後，接著就會倒入你拿的肉類下去炒到半熟再拿出來等下可以下鍋煮

接著就把你剛剛拿的火鍋料、蔬菜通通放進去炒，基本上除了海鮮料外，所以的食材都會經過爆炒的工序，最後加上特製醬料跟剛剛炒肉的肉汁，把整個精華都融進去，所以湯頭跟食材才會那麼好吃，阿姨好棒棒！

最後加入高湯，等湯滾就可以吃了，光是聞那爆炒香氣大家都快等不及了！

直接切入重點，來韓鄉石頭火鍋要拿什麼火鍋料？必拿香炸排骨，每桌都會拿，基本上他的排骨酥的美味級數大概等於米其林的金蓬萊，排骨酥超夠味，而且就算經過高湯煮過，排骨酥的肉香味道卻一點也沒被蓋過，厲害死了

招牌芋頭，一盤要價190的炸芋頭，很嚇人的價格，但它的美味也是很嚇人，先炸過再下火鍋煮，那個外皮的酥脆感依舊，而且芋頭鬆軟中還能吃到芋頭纖維絲的口感，應該是目前吃過最強的炸芋頭

香菇，有夠巨大香菇，一朵抵人家三朵，那個香菇的肉身超肥厚，一咬整個香菇的汁液用噴的，越吃越甜，不說還真的有點像在吃肉，超爽的啦！

豬肉、羊肉、牛肉，就看自己喜好來點，三種肉吃起來都很軟嫩，而且都有事先炒過，吃起來格外有肉香，加上他的石頭火鍋湯底是比較清爽的那種甜，涮肉真的很好吃，對了！記得要沾沙茶醬更好吃唷

海鮮料首推螃蟹，這裡的螃蟹肉很多，而且吃起來很鮮甜，朋友一個人就可以吃一盤了

鮮蚵也是都是大顆的，燙一下就可以吃了，鮮味十足入口還會爆漿

最後再來喝碗湯，一般石頭火鍋煮到後面會越煮越濃，但韓鄉石頭火鍋的湯底煮到後面還是保持輕甜的味道，蠻神奇的，怪不得大家都吃不膩

用餐完畢去結帳，阿姨還會請你吃糖球，是那種古早的糖球唷

韓鄉石頭火鍋這麼貴還是很多人來吃，老實說如果光是看到價位真的會讓人有點小卻步，但實際吃過一次就會知道，他跟一般石頭火鍋可是完全不同級數，真的有他貴的價值在，愛吃石頭火鍋的朋友，真的要來朝聖一下啦

韓鄉石頭火鍋

地址：桃園市大溪區中山路46-1號

電話：11:00-21:00(星期一二休)

營業時間：03 388 9829

店家/景點資訊

店家名稱：韓鄉石頭火鍋

所在地址：臺灣桃園市大溪區中山路46-1號

營業時間：日 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：03 388 9829

評價：★★★★★

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