立法院旁小巷弄中的「生煎包」據說是立法院三寶小吃之一，雞排、麵線，生煎包，麵線已經歇業，剩下的二寶開在一起，而且雞排生意強強滾，一轉個彎看到雞排排隊人潮真的傻眼，只好放棄先買生煎包，沒想到先買了兩個吃不夠，又再買了兩個才滿足！

立法院生煎包 營業資訊

生煎包

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：100台灣台北市中正區濟南路一段13巷( 地圖 )

電話：0932 181 635

營業時間

星期一: 15:00 – 19:00,

星期二: 15:00 – 19:00,

星期三: 15:00 – 19:00,

星期四: 15:00 – 19:00,

星期五: 15:00 – 19:00,

星期六: 休息,

星期日: 休息

星期一: 15:00 – 19:00, 星期二: 15:00 – 19:00, 星期三: 15:00 – 19:00, 星期四: 15:00 – 19:00, 星期五: 15:00 – 19:00, 星期六: 休息, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

立法院生煎包 位置

生煎包的位置就在開南高中對面，立法院研究大樓旁的小巷中，小小的攤位，由一對夫婦經營，隔壁的一志雞排也未免太多人，下午三點營業，下午四點半就賣完，這次沒時間排隊，下次再來買雞排。

立法院生煎包 餐點

生煎包

生煎包一顆17元，兩顆25元，老闆娘會問要不要加辣跟醬油，第一輪只加了辣椒就已經很夠味，第二輪辣椒、醬油都加了，吃起來有點偏鹹，辣椒是偏甜的口味，只加辣椒就已經夠好吃。

生煎包的外皮是酥酥恰恰的口感，外皮偏薄，內餡是高麗菜，吃起來清脆又甜，小小顆的吃不太過癮，不夠塞牙縫，太好吃又再買了兩顆！

立法院生煎包的味道跟口感應該算是中上程度，就是小顆了點，沒買到雞排一起搭配有點可惜，下次再來補充另外一寶！

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