每次來桃源街附近覓食時，很難不注意到這家「桃源街老王記牛肉麵店」，不是被招牌給吸引，而是被巷子裡的排隊人潮給震攝住，下午五點營業時間還沒到就在排隊，看了下評價也不是說特別厲害，但是許多人寫著從小吃到大，一吃就是三十年，查了一下原來是開業近七十年的牛肉店老店！

桃源街老王記牛肉麵店 營業時間

桃源街老王記牛肉麵店

評分： / 3.9

/ 3.9 地址：台北市中正區桃源街15號( 地圖 )

電話：02 2361 6496

營業時間

星期一: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30,

星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30,

星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30,

星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30,

星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30,

星期六: 11:00 – 15:30,

星期日: 休息

星期一: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30, 星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30, 星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30, 星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30, 星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 19:30, 星期六: 11:00 – 15:30, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

桃源街老王記牛肉麵店 位置

桃源街老王記牛肉麵店位於桃源街上，附近麵食都蠻厲害的，龍記搶鍋麵、三味香麵食、三味麵食、趙記菜肉餛飩都在這裡，老麵、麵店特別多，隨便選一家吃都不會太失望，很多老台北人從小吃到大的餐廳小吃都在這附近。

桃源街老王記牛肉麵店 環境

這次同樣也是快到營業時間前就來排隊，排隊的隊伍就在博愛路160巷的巷子裡，排隊方向不一定，前一天來還是往巷子裡頭排，這天來則是往桃源街方向排，反正大家見機行事，一下子位子就秒客滿。先不說店外環境了，因為看起來暗暗的不明顯非常很普通😂，不過店裡環境倒是非常乾淨，桌子、醬料瓶、酸菜盆都是乾乾淨淨的，一點油垢都沒有，真的蠻驚訝的。

桃源街老王記牛肉麵店 菜單

其實品項不多，牛肉麵分成紅燒與清燉口味，再來就是豬腳麵，小菜泡菜賣光沒得吃，不然就是單點豬腳，想說還要再去旁邊吃三味麵食的餛飩跟排骨，就點了一碗紅燒牛肉麵試試口味，點紅燒湯頭還可以選擇油少一點、清淡一點喔，聽到不少阿姨點餐時都會講油少、麵軟，連麵的口感都可以客製。

桃源街老王記牛肉麵店 餐點

紅燒牛肉麵

牛肉麵一碗價格230元，湯麵也要160元，老實真心覺得到底為什麼，看起來就是普普通通的紅燒牛肉麵，也沒筋也沒肚，牛肉有點柴，咬起來很卡牙，紅燒湯頭很外省口味，不過喝起來也點偏淡，陽春麵條口感咕溜，酸菜可以加一點提味會比較好吃。

點餐時也沒特地說要油少一點，但拿到的這碗其實很不油，算是很清淡。

這家桃源街老王記牛肉麵店應該就是很多老台北人的記憶中的家鄉味吧，個人是沒有很愛，同樣是老王，古亭的老王紅燒牛肉麵比較合胃口。

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