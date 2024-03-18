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【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，搭配一碗滷肉飯，不愧是超人氣搭配-近松山捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-03-18 17:49:42 Ruby說美食享受旅行 人氣：101
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：428篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：楊后庒排骨酥麵
place台北市松山區饒河街62號
作者本次評價：
3.50
美味度
4.00
服務品質
2.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg

台灣有許多知名的觀光夜市，饒河街夜市也是許多觀光客來台必訪的夜市之一，

這間排骨酥麵排隊等候的人潮絡繹不絕，

這間也是Ruby來饒河夜市必吃的美食之一。

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，

在外面等候排隊的時候，

一直被迎面而來濃郁的排骨湯香氣所吸引，

等候的時間都不會太久，上菜的速度也都很快速。

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，

菜單上必點的招牌排骨酥麵更是必點之一，

小菜也都均一價40元。

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，
 

招牌排骨酥麵$100 
排骨酥湯加上油麵，再搭配上肉質鮮嫩多汁的排骨，

每一口都非常的濃郁，口感濃郁鮮美，讓人回味無窮。

排骨經過油炸後和調味，排骨酥入口即化，肉汁香甜。

 

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，

排骨酥湯 $80

像是Ruby也很愛配他們家的滷肉飯，就會單點一碗排骨酥湯，

既有飽足感又能吃到店裡的招牌美味。

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，

沒有麵條，排骨的鮮美依然不減，

給人一種清新的享受感受。

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，

 

招牌滷肉飯 $35(小)

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，
 

屬於肥肉較多的滷肉飯，每一口都散發著濃厚的滷汁香氣，

入口鮮嫩多汁的滷肉，配上香噴噴的白飯，讓人食指大動。

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，

無論是排骨酥麵、排骨酥湯還是滷肉飯，都能贏無數食客的青睞。

一旦品嚐到他們家的排骨酥湯後，

來饒河夜市絕對不能錯過的美食之一。

【饒河夜市美食】楊 后庄排骨酥麵-排骨酥軟爛入味，香氣十足，

 

【店家資訊】
👉后庄排骨酥麵
🏠台北市松山區饒河街62號
☎️02-2768-8077
⏰AM11:00~PM01:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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