台灣有許多知名的觀光夜市，饒河街夜市也是許多觀光客來台必訪的夜市之一，
這間排骨酥麵排隊等候的人潮絡繹不絕，
這間也是Ruby來饒河夜市必吃的美食之一。
在外面等候排隊的時候，
一直被迎面而來濃郁的排骨湯香氣所吸引，
等候的時間都不會太久，上菜的速度也都很快速。
菜單上必點的招牌排骨酥麵更是必點之一，
小菜也都均一價40元。
招牌排骨酥麵$100
排骨酥湯加上油麵，再搭配上肉質鮮嫩多汁的排骨，
每一口都非常的濃郁，口感濃郁鮮美，讓人回味無窮。
排骨經過油炸後和調味，排骨酥入口即化，肉汁香甜。
排骨酥湯 $80
像是Ruby也很愛配他們家的滷肉飯，就會單點一碗排骨酥湯，
既有飽足感又能吃到店裡的招牌美味。
沒有麵條，排骨的鮮美依然不減，
給人一種清新的享受感受。
招牌滷肉飯 $35(小)
屬於肥肉較多的滷肉飯，每一口都散發著濃厚的滷汁香氣，
入口鮮嫩多汁的滷肉，配上香噴噴的白飯，讓人食指大動。
無論是排骨酥麵、排骨酥湯還是滷肉飯，都能贏無數食客的青睞。
一旦品嚐到他們家的排骨酥湯後，
來饒河夜市絕對不能錯過的美食之一。
【店家資訊】
👉后庄排骨酥麵
🏠台北市松山區饒河街62號
☎️02-2768-8077
⏰AM11:00~PM01:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。